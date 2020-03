Medarbeider på fødeavdelingen i Stavanger er coronasmittet

Sykehuset er nå i gul beredskap, det andre av tre nivåer. Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne og smittevernoverlege Jon Sundal ga en orientering om situasjonen søndag kveld.

– Vedkommende var en del av et reisefølge på seks, hvor fem har et ansattforhold til sykehuset. De har ikke brutt retningslinjene for helsepersonell, sier Bryne.

Til NTB opplyser direktøren at reisefølget var på en privat tur til Østerrike.

Reisefølget testes

De andre i reisefølget blir også testet. Den aktuelle medarbeideren har vært på jobb to dager etter hjemkomst, og det pågår et omfattende arbeid for å kartlegge hvem vedkommende har hatt kontakt med.

Som følge av den positive koronaprøven er 25 medarbeidere satt i karantene. Stavanger universitetssjukehus har nå til sammen 50 medarbeidere av totalt 8.000 ansatte i karantene.

– Det er trygt å komme til Stavanger universitetssjukehus for å føde, nettopp fordi vi har to fødeavdelinger, sier sykehusdirektøren.

Det pågår nå en nedvasking av den ene fødeavdelingen, og dette ventes å kunne ta minst ett døgn. Om den åpnes etter dette, kommer ifølge sykehusdirektøren an på bemanningssituasjonen.

Tre sykehus med smitte



Dette er det tredje sykehuset der ansatte er coronasmittet. Oslo universitetssykehus (OUS) har opplyst at totalt fem ansatte ved øyeavdelingen er smittet. Dette har ført til karantene for flere hundre andre ansatte.

Tidligere søndag kom meldingen om at en ansatt ved Sunnaas sykehus er bekreftet smittet. Søndag kveld ble et nytt tilfelle ved sykehuset bekreftet. Dermed er det nå to ansatte som er bekreftet smittet ved rehabiliteringssykehuset.

– Søndag ble det bekreftet et nytt tilfelle hvor en ansatt testet positivt på koronavirus. Den ansatte fikk symptomer fredag 6. mars og møtte ikke på jobb, og har siden holdt seg i hjemmekarantene, opplyser sykehuset i en pressemelding.

Åtte pasienter og 42 ansatte ved Sunnaas sykehus er i karantene.

– Vi ser det som svært alvorlig at flere smittetilfeller nå er registret på sykehus, sier områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet til NTB.

– Det er på sykehusene og sykehjemmene vi har de personene som er mest disponert for å få et alvorlig forløp. Derfor er det veldig viktig å beskytte dem mot smitte, fortsetter han.

22 nye smittetilfeller siste døgn



Søndag kveld opplyste Folkehelseinstituttet at det nå er 169 bekreftede smittetilfeller av coronaviruset i Norge. 22 har fått påvist smitte det siste døgnet. Etter det Folkehelseinstituttet kjenner til er ingen alvorlig syke.

De aller fleste personene er enten smittet i utlandet eller er nærkontakter til disse. Til sammen er minst 91 smittet i forbindelse med reise til Italia og 18 i forbindelse med reise til Østerrike, hvorav minst ti har vært på skisteder.

– Vi har de siste dagene sett at det er stadig flere smittede som nylig har kommet hjem fra skisteder i Østerrike. Vi anbefaler derfor at alle som får luftveissymptomer etter å ha kommet hjem fra disse områdene, ringer fastlege eller legevakt slik at testing kan vurderes, sier Bukholm.

Spesielt gjelder dette for helsepersonell som har vært i utlandet, understreker han.

Helseansatte skal testes etter alle utenlandsturer

Folkehelseinstituttet utvider sine rutiner for testing av coronasykdom. Alle helseansatte som har vært på utenlandsreise skal testes når de kommer tilbake til Norge.

Helsepersonell møter daglig eldre og personer med kroniske sykdommer. Dette er risikogrupper for alvorlig koronavirus-sykdom, og vi ønsker å beskytte disse mest mulig, sier områdedirektør Geir Bukholm.

Høie: Vi må vente at flere i helsetjenesten blir smittet

– Folk som jobber i helsetjenesten, vil også kunne bli smittet og måtte bli hjemme. Sykehusene våre er virksomheter med over hundre tusen ansatte, som lever helt vanlige liv, skriver Høie i en kommentar til NTB.

Han har inntrykk av at pasientene får god hjelp selv i den situasjonen enkelte sykehus er.

– Vi må vente at flere ansatte i helsetjenesten blir smittet og må være hjemme. Det er en slik utvikling det planlegges for, og det er en av grunnene til at regjeringen fredag iverksatte regler som gjør at vi kan mobilisere flere til å jobbe i helsetjenesten hvis det blir nødvendig, sier Høie.