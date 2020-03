De offisielle tallene ble lagt fram søndag ettermiddag av myndighetene i Iran.

Iran er et av landene som er hardest rammet av epidemien, og søndag var det registrert 6.566 tilfeller av virussmitte. Det er 743 flere på ett døgn, opplyser en talsmann for helsedepartementet.

Myndighetene oppfordrer folk til å la være å reise til de mest utsatte provinsene i landet og helst holde seg hjemme.

Oppfordringen kommer samtidig som millioner av iranere forbereder seg på å feire nowruz, persisk nyttår, 20. mars.

95 land rammet av coronaviruset

Coronaviruset er nå påvist i 95 av verdens land på alle kontinenter unntatt Antarktis. Det viser AFPs oversikt søndag.

Nærmere 108.000 mennesker har testet positivt på viruset, og av disse er nærmere 3.700 døde. Samtidig er over 60.600 blitt friske igjen, ifølge oversikten til Johns Hopkins CSSE.

Asia og Europa er hardest rammet, mens Afrika kun har registrert litt over 40 tilfeller totalt, hvorav 19 i Algerie og 15 i Egypt.

Markant økning i dødsfall i Italia

I Italia har tallet på døde som følge av coronaviruset, steget til 366 søndag, ifølge tall fra helsemyndighetene.

Det er en betydelig økning fra lørdag, da det var registrert 233 dødsfall.

Samtidig har tallet på bekreftede smittetilfeller økt til 7.375, en økning på nesten 1.500 på en dag.



Italia er det landet etter Kina med flest registrerte coronadødsfall.

Siste fra Norge: Tre sykehus med smitte

Disse europeiske landene er rammet: Følgende europeiske land har bekreftet smittetilfeller av virussykdommen covid-19. Oversikten omfatter også pasienter som har blitt friske igjen. * Italia: 7.375 smittet, 366 døde * Spania: 613 smittet, 17 døde * Frankrike: 949 smittet, 11 døde * Nederland: 265 smittet, 3 døde * Storbritannia: 273 smittet, 2 døde * Sveits: 268 smittet, 2 døde * Tyskland: 951 smittet * Sverige: 203 smittet * Belgia: 169 smittet * Norge: 169 smittet * Østerrike: 104 smittet * Hellas: 66 smittet * Island: 50 smittet ' Danmark: 27 smittet * San Marino: 26 smittet * Tsjekkia: 26 smittet * Portugal: 25 smittet * Finland: 23 smittet * Irland: 19 smittet * Russland: 15 smittet * Romania: 13 smittet * Georgia: 13 smittet * Kroatia: 12 smittet * Slovenia 12 smittet * Estland: 10 smittet * Hviterussland: 6 smittet * Polen: 6 smittet * Ungarn: 5 smittet * Bulgaria: 4 smittet * Bosnia: 3 smittet * Nord-Makedonia: 3 smittet * Slovakia 3 smittet * Luxembourg: 3 smittet * Malta: 3 smittet * Latvia og Færøyene: 2 smittet * Andorra, Litauen, Liechtenstein, Monaco, Moldova, Serbia, Ukraina, Vatikanstaten, hadde alle registrert 1 smittet hver. Alle registreringer er fra søndag kveld norsk tid. (Kilde: Johns Hopkins, WHO, AP, AFP)

Tsjekkia ber Italia innføre reiseforbud for alle italienere

Tsjekkias statsminister Andrej Babis oppfordrer italienske myndigheter til å nekte alle italienere å reise til utlandet i et forsøk på å dempe virusspredningen.

Søndag var det registrert 26 tilfeller av coronaviruset i Tsjekkia, de aller fleste med opprinnelse i Italia. Om lag 100 mennesker er satt i karantene.

– Det er viktig at statsminister Giuseppe Conte ber alle italienere om ikke å reise ut av Italia i det hele tatt, sier Tsjekkias statsminister, populisten og milliardæren Andrej Babis.

– Det er åpenbart at Italia ikke har dette under kontroll, fortsetter han og ber samtidig alle tsjekkere som befinner seg i Italia, om å komme hjem.

Stadig flere virussyke i Storbritannia

På ett døgn fra lørdag til søndag ble det registrert 67 nye tilfeller av coronaviruset i Storbritannia, der det totale antallet smittede nå er 273.

Antall nye smittetilfeller er det høyeste på ett døgn så langt, melder Sky News.

Ifølge britiske helsemyndigheter har over 23.500 mennesker blitt testet for viruset i Storbritannia. Av disse er det altså påvist smitte hos 273.

To personer er så langt døde i landet som følge av viruset.

Over 200 korona-smittede i Sverige

Til sammen 203 mennesker har fått påvist coronavirus i Sverige etter at ytterligere 42 personer har testet positivt på viruset det siste døgnet.

Det opplyser svenske helsemyndigheter søndag.

Over halvparten av tilfellene er registrert i Stockholms-regionen, 115 til sammen.

Ingen er så langt døde som følge av viruset, og det opplyses at de aller fleste som er smittet, har milde symptomer.

SE VIDEO: Folkehelseinstituttet med siste nytt om corona i Norge.



Saudi-Arabia stenger av en hel region



Saudiarabiske myndigheter innfører strenge tiltak for å hindre spredning av coronaviruset, og stenger av hele den østlige region i landet.

Quatif-regionen er den eneste regionen i kongedømmet der det er påvist tilfeller av coronaviruset. For å hindre at viruset sprer seg til resten av landet, har derfor myndighetene besluttet å stenge av hele regionen.

– Alle reiser inn og ut av regionen er midlertidig stanset, opplyser en kilde i innenriksdepartementet til det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA.

Andre forholdsregler som er iverksatt, er full stans i arbeidet ved alle offentlige kontorer og en rekke private institusjoner, opplyser kilden.

Tysk minister vil avlyse store arrangementer

Tysklands helseminister ber om at alle arrangementer med over 1.000 deltakere avlyses for å bremse spredning av koronaviruset.

Flere andre land i Europa har allerede innført forbud mot større arrangementer, men i Tyskland er det fortsatt lov, noe landet har fått kritikk for.

Men helseminister Jens Spahn oppfordrer søndag om at slike arrangementer avlyses eller utsettes inntil videre. Det gjelder alt fra sportsarrangementer som Bundesliga-kamper til konserter og varemesser og lignende.

Søndag var det registrert 939 tilfeller av koronasmitte i Tyskland, men ingen dødsfall på grunn av viruset.

Tysker død av koronaviruset i Egypt

En tysk statsborger er død i Egypt som følge av coronasmitte, opplyser egyptiske helsemyndigheter.

Det dreier seg om en 60 år gammel mann som landet i Egypt for en uke siden, og som fikk feber og andre symptomer da han ankom byen Hurghada etter å ha vært i Luxor.

Mannen oppsøkte sykehus i Hurghada fredag og testet da positivt på coronaviruset. Han fikk raskt pustevansker på grunn av akutt lungebetennelse, opplyser en talsmann for det egyptiske helsedepartementet. Mannen døde søndag.

Dødsfallet er det første coronarelaterte dødsfallet ikke bare i Egypt, men i hele Afrika.