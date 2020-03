WHO-ekspert: Karantene hjelper ikke

– Går det faktisk an å gjennomføre dette i Italia? Skal de ha veisperringer overalt og politi og soldater ute? Det kan fungere i et diktatur som Kina, men jeg lurer på hvordan det går i et demokrati som Italia, sier Sveriges tidligere statsepidemiolog Johan Giesecke.

Han er nå rådgiver for Verdens helseorganisasjon (WHO) og tror ikke at Italias beslutning om å sette hver fjerde innbygger i karantene vil stanse spredning av coronaviruset.

Video: 15 millioner italienere er satt i karantene

Vil fortsette

– Den kommer ikke til å stanse. Dels fordi man kan bryte karantenen, enten med tillatelse eller på små veier som ikke voktes. Dels fordi det fins tilstrekkelig mange smittetilfeller utenfor disse regionene til at spredningen uansett vil fortsette, sier Giesecke.

Nesten 6.000 mennesker er til nå påvist smittet av coronaviruset i Italia, og 233 mennesker er døde.

Kan bremse

Han tror karantenen kan bidra til å bremse spredningen og dermed minske presset på det italienske helsevesenet. Det er positivt, men andre land kommer trolig til å oppleve lignende utbrudd som det Italia har gjort, mener Giesecke.

– Det kan komme hvor som helst. Det som skjer i Italia, kan skje andre steder også, sier han.

Uenig med WHO

WHO har til nå ikke klassifisert virusutbruddet som en pandemi, en beslutning Giesecke er uenig i.

– En sykdom som fins i halvparten av verdens land, er definisjonen på en pandemi, sier han.

Les også: Trump sier han ikke er bekymret for viruset