Bryllupsfølge satt i karantene i Oppdal

– Bryllupsfølget besto av rundt 50 personer inkludert gjester og ansatte, og åtte av disse kommer fra Trieste i Nord-Italia, forteller kommuneoverlege Kirsten Vikan Opdahl til Adresseavisen.

Alle som deltok i bryllupet, er nå satt i hjemmekarantene i 14 dager. De to som har symptomer, er isolert. Kommunen har hele veien vært klar over at det kom gjester fra Italia til bryllupet og har fulgt situasjonen tett.

– Vi har vært i dialog med ledelsen i kommunen og fulgt rådene fra Folkehelseinstituttet hele veien. I tillegg har vi vært i kontakt med bryllupsfølget både før og underveis for å gi råd om forholdsregler, forklarer kommuneoverlegen.

Det var lokalavisa OPP som først meldte om saken.

Også gjester fra England, Tyskland og Australia er satt i karantene. Trieste, der de åtte gjestene kom fra, er en havneby nord i Italia. Italia er det hardest rammede landet i Europa med nesten 6.000 smittede og 233 dødsfall.

Rundt to tredeler av smittetilfellene i Norge kan spores tilbake til Italia. Så langt er 147 personer bekreftet smittet her til lands.