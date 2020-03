Coronasmitte ved Sunnaas preger sykehusdriften

Vedkommende hadde vært på privat reise i Tyskland, som ikke regnes som et område med vedvarende smitte. Personen kom hjem sist søndag og ringte smittevernlegen mandag etter å ha følt seg litt dårlig på turen, opplyser fagdirektør Kirsti Bjune ved sykehuset til NTB.

Mandag og tirsdag holdt den ansatte seg hjemme, men var på jobb resten av uka, fordi han var blitt bra. Fredag ettermiddag fikk personen beskjed via venner at tyske myndigheter hadde opplyst at vedkommende hadde vært i et lokale hvor en som hadde testet positivt for coronavirus hadde vært.

Sykehuset satte i gang tiltak på grunnlag av dette.

Nærkontakt med 42

Personen hadde i løpet av uka vært i nærkontakt med 42 kolleger og åtte pasienter på slagavdelingen.

– Seks av disse er isolert med dråpesmitte- og kontaktsmitteregime på avdelingen, og to av dem er i hjemmekarantene, sier Bjune.

Dråpe- og kontaktsmitteregime innebærer at personale som er i kontakt med pasientene, blant annet må bruke munnbind, hette på hodet, hansker og frakk.

To prøver

Totalt er det 16 pasienter på slagavdelingen på sykehuset. Halvparten har vært i kontakt med den coronasmittede ansatte, ifølge fagdirektøren. Alle rom som den smittede har vært i, blir vasket ned og desinfisert.

Det blir i første omgang tatt prøver av to personer som har vært i kontakt med den koronasmittede ansatte.

– Én pasient som har vist symptomer, blir det tatt prøver av. Det blir også trolig tatt prøver av én ansatt, sier Bjune.

Redusert drift

Personen som er smittet, har ikke vært på andre avdelinger på sykehuset, men smittetilfellet får likevel konsekvenser for tilbudet på sykehuset, som har satt grønn beredskap.

Avdelingene som tar imot pasienter med nye skader og nyoppdaget sykdom, vil bli drevet som vanlig. Pasienter som kan vente, har sykehuset stoppet inntaket av de første dagene neste uke.

Sykehuset har også stoppet og redusert tilbudet på poliklinikken, forteller Bjune.

Uventet smitte

Ansatte på den berørte avdelingen som er i hjemmekarantene, kan likevel være med i møter og samtaler med pasienter gjennom videokonferanse via Helse Norge, som er en helt sikker måte å kommunisere på.

– Hvordan ser dere på egne beredskapsrutiner i lys av at en slik situasjon har oppstått? Er det godt nok?

– Vi har fulgt reglene som FHI har satt opp. Vedkommende har ikke vært i et område med pågående spredning av viruset, så det var helt uventet at dette skulle komme. Da personen fikk denne beskjeden fra tyske myndigheter, satte vi i gang tiltak med en gang.

Helse sør-øst: Beklagelig

Sunnaas sykehus er det andre sykehuset i helseregion sørøst som er rammet av virussmitte. Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus sier at alle helseforetakene i regionen har gode beredskapsplaner og -rutiner og følger FHI og Helsedirektoratets råd.

– Det er selvsagt beklagelig at ansatte likevel er smittet, og dette følges opp. Det er innført restriksjoner i alle helseforetak, hvor ansatte både er hjemme fra jobb og i hjemmekarantene avhengig av om det er snakk om utenlandsreiser, nærkontakt med smittede eller andre. Ellers er det selvsagt viktig at ansatte som er syke, er hjemme fra jobb, sier Lofthus.

– Vi følger tett opp våre helseforetak og har hatt løpende kontakt de siste ukene. Ytterligere tiltak vurderes fortløpende, sier hun videre.