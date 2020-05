«Ond» Hollywood-stjerne er død

Om man ser på karrieren til den amerikanske skuespilleren Anthony James, er den ikke nødvendigvis preget av hovedroller. Likevel skulle han bli et uforglemmelig ansikt for kinogjengere på særlig 70- og 80-tallet der han briljerte som slemming i «Vanishing Point», «The Culpepper Cattle Co.», «High Plains Drifter», «The Teacher» og «Burnt Offerings». Nå melder flere amerikanske medier, blant annet Variety, at han er død, 77 år gammel.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Klipp fra «In the Heat of the Night»

I klassisk Hollywood-ånd om en stjernes vei til toppen, startet historien Anthony James da han flytte til Los Angeles med sin greske mor i en alder av 18 år. I begynnelsen hjalp han henne med å vaske hus for å få endene til å møtes samtidig som han gikk på skuespillerskole og auditions. Det store forbildet var Marlon Brando.

Den gang het han Jimmy Anthony, men så oppdaget han at det allerede fantes en skuespiller med samme navn. Dermed bestemte han seg for å skifte til Anthony James.

Karriere skulle komme til å strekke seg over fem tiår og hans første store rolle i en spillefilm kom i 1967 med den Oscar-vinnende thrilleren «In the Heat of the Night».

James er blitt beskrevet som høy og slank med et grovt, marke rt ansikt, mager kroppsbygning, fettet mørkt hår og en ekstremt intens tilstedeværelse på lerretet. Hans usympatiske fremtoning i «In the Heat of the Night», kombinert med en aldeles glitrende overbevisende innsats som den rasistiske kaféarbeideren Ralph, gjorde at han ble hyret inn til å spille usympatisk – gjerne ond – karakter i en rekke filmer og TV-serier.

Anthony James i en scene fra hans siste film, «Nådeløse menn» (1992). Foto: Warner bros.

James ble snart en respekt karakterskuespiller i Hollywood. Men stempelet de onde rollene hadde gitt ham, gjorde det vanskelig å lande de mer sympatiske oppdragene.

Etter hvert dalte skuespilleraktiviteten og han avsluttet filmkarrieren på samme måte som han hadde startet den – med en usympatisk rolle i Clint Eastwoods Oscar-vinnenende western «Nådeløse menn» i 1992.

Etter at han pensjonerte seg, fokuserte James blant annet på malerkunst og han har utgitt flere diktbøker. Han ble aldri gift og fikk ingen barn, til gjengjeld står det å lese i nekrologen at han etterlater seg et stort antall nære venner som pleiet og var sammen med ham de siste månedene og dagene inntil han døde av lengre tids kreftsykdom 26. mai.