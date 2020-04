Dermed begynte politiet å sjekke ut så mange personer som mulig som hadde hatt kontakt med Mineo. Søkelyset ble rettet mot fortrinnsvis homser i mediebransjen og glemt var muligheten for at det kunne dreie seg om et ran begått av en vilt fremmed.

– De så ut til å gjøre dette vanvittige spranget i blinde og konkluderte med at det var et homofilt drap, sier Michael Gregg Michaud i et intervju med Fox News.

– Det betyr ikke at de ikke tok saken på alvor. Men det snudde etterforskningen i en helt annen retning, og det er grunnen til hvorfor det tok så lang tid før sannheten omsider kom frem. Det er synd, for det fikk følger for Sals ettermæle.