På et lite, avsidesliggende motellrom har den vakre sekretæren Marion Crane bestemt seg for at hun vil reise tilbake til hjembyen Phoenix og levere tilbake 40.000 dollar hun har stjålet fra sjefens klient. Men natten har senket seg, utenfor høljer regnet, og hun er sliten etter en lang dag på reise. Hun går inn på badet, henger fra seg satengkåpen og skritter opp i badekaret.

Det forfriskende, varme vannet treffer henne i ansiktet, og Marion kjenner skuldrene senke seg mens hun masserer inn kroppen med såpestykket. Men i bakgrunnen anes en skikkelse som kommer inn i rommet og som sakte nærmer seg med langsomme bevegelser.

Marion skvetter til i samme øyeblikk som hun hører dusjforhenget bli revet til side. Hun snur seg og ser den mørke, høyreiste skikkelsen stå med en stor kjøkkenkniv i hånden, hevet til hugg. Så fylles baderommet av et skingrende redselsskrik.

(Saken fortsetter under)

Anthony Perkins er navnet som for alltid vil være uløselig forbundet med den legendariske og fryktede psykopaten Norman Bates. Perkins hadde allerede skapt seg en solid skuespillerkarriere da han takket ja til rollen i Hitchcocks «Psycho» (1960). Frem til da var han blitt symbolet på den sarte, engstelige og frustrerte unge mannen, og han var vidt ansett som arvtakeren etter storheter som Clark Gable, Gary Cooper og James Stewart.

Men Perkins' portrett av en mentalt ustabil drapsmann skulle for all ettertid overskygge hans senere prestasjoner og bli rollen som forfulgte ham resten av karrieren. Samtidig skulle han oppleve at hans største hemmelighet ble brutalt avslørt for resten av verden.