Onsdag 22. april sender TV 2 den første episoden av «Jakten på kjærligheten» hvor vi får møte seks bønder som håper på å få brev fra single friere.

De fire bøndene som får flest brev skal være med videre i programmet på TV 2. Vanligvis har programleder Gunhild Dahlberg dratt på besøk til de seks bøndene i første episode, men denne gangen måtte de løse episoden litt annerledes på grunn av restriksjonene rundt coronaviruset.

Dahlberg at hun fikk besøkt én av gårdene før restriksjonene ble iverksatt, og at de fikk løst resten av episoden på kreativt vis.

Er forberedt på en annerledes innspilling

– Vi har løst innspillingen av kveldens program kreativt og fint og vi får møte bønder som virkelig byr på seg selv og får vist frem sine vakre gårder. Jeg er sikker på at det sitter en god del potensielle single friere der ute som får lyst til å ta kontakt med årets bønder etter å ha sett programmet i kveld, sier hun.

Fristen for å sende inn brev til frierne er satt til 15. mai, og etter det begynner innspillingen av resten av serien.

I pressemeldingen sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, at de er forberedt på å måtte spille inn serien på en annerledes måte.

– Vi håper og tror at vi kan spille inn «Jakten på kjærligheten» slik vi pleier, men vi ser og så på ulike alternativer rundt innspillingen så vi er forberedt på endringer som kan komme og som gjør til at vi må tenke nytt, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

Les mer om årets bønder her:

Eivind Wilhelm Skorstad (33) fra Namsos

Bonden Eivind Wilhelm Skorstad. Foto: Espen Glomsvoll/TV2.

Eivind er en omgjengelig og hyggelig bonde som brenner for klima, miljø og dyrevelferd. Han er folkevalgt i partiet MDG og er den første bonden i «Jakten på kjærligheten» som er veganer.



Han ser etter en dame med mye energi som deler de samme verdiene som han.

– Jeg ser etter ei dame som er veganer, men en vegetarianer er også velkommen til å kontakte meg. Jeg håper jeg møter ei jente som blir like forelsket i meg som i den vakre plassen jeg bor på. Vi bør ha samme verdier når det gjelder dyr og dyrehold, hun må være glad i barn, ha godt humør og tørre å utfordre meg i gode samtaler, sier han.

Trine Turtum (24) fra Vågå

Bonden Trine Turtum. Foto: Espen Glomsvoll/TV 2.

Trine bor på en idyllisk gård i Vågå og jobber som sauebonde. Hun sier at hun er litt sjenert når det kommer til dating og at hun ofte havner i «vennefella».



Nå håper hun på å finne kjærligheten gjennom «Jakten på kjærligheten». Hun sier at hun drømmer om å finne en kjæreste som er utadvendt, sosial, omsorgsfull og snill.

– Jeg drømmer om en kar som er glad i dyr, gjerne er litt handymann, en som er humørfylt og tør å vise følelser for meg. Rett og slett en stødig og trygg kar, sier hun.

Christoffer Trøseid (28) fra Nord-Odal

Bonden Christoffer Trøseid. Foto: Therese Baer/TV 2.

Christoffer jobber som fulltidsbonde på familiegården i Hedmark som han har overtatt.



I fjøset har han rundt 400 smågris og kilovis med poteter som skal bli til chips. Christoffer blir beskrevet som en sjarmerende og aktiv mann med glimt i øyet.

Nå håper han på å finne en kjæreste som han kan dele livet med på gården.

– Jeg drømmer om ei rolig og omtenksom dame som kanskje kan bidra sammen med meg litt på gården og ta meg med på tur, sier han.

Andreas Lillevestre (24) fra Steinkjer

Bonden Andreas Lillevestre. Foto: Espen Glomsvoll/TV 2.

Andreas er en snill og sjarmerende kornbonde som bor på en vakker gård som har vært i familien i flere generasjoner.



Han er interessert i jakt og friluftsliv, og ser etter en dame som deler de samme interessene.

Til TV 2 sier han at han er sosial og har mange venner, men mangler en å dele livet sitt med.

– Jeg drømmer om ei søt dame som elsker friluftsliv, ei som er jordnær og som ikke er redd for å ta i et tak og som er positiv til å lære seg nye ting, sier han.

Ronny Stokland (38) fra Klepp

Bonden Ronny Stokland. Foto: Bo Randulff/TV 2.

Ronny er både kjøttbonde og lastebilsjåfør. Han har to barn, og sier til TV 2 at han er åpen for å få seg en kjæreste som også har barn fra før.



Han er en morsom humørspreder som elsker å tilbringe tid på gården, med barna sine og venner. Han er også glad i å kjøre traktor, og har vunnet flere konkurranser innenfor traktorkjøring.

Nå ser han etter en snill dame som er glad i barn og dyr.

– Det hadde betydd mye for meg å finne den rette. Jeg savner det. Det jeg savner mest er noen å dele hverdagen med. Det aller beste som kan skje i sommer er at drømmedama står på trappen min. Ei søt og snill jente som det er litt tak i, er rett for meg.

Anette Dahl (29) fra Midt-Telemark

Bonden Anette Dahl. Foto: Espen Glomsvoll/TV 2.

Anette driver med skogbruk og er kontaktlærer på videregående skole. Hun bor på en idyllisk gård i Telemark og driver også med jakt.



Hun beskriver seg selv som en ydmyk og omtenksom dame som ser etter en trygg og snill kjæreste.

– Tiden er inne for å finne meg en kjæreste og jeg vil gjerne ha noen å dele hverdagen med, få nye impulser fra og dele opp- og nedturer med. Jeg har masse energi og er aktiv, så en stødig, aktiv mann som kanskje er litt roligere enn meg selv er nok det rette. Jeg er en kjærestejente og liker en trygg mann å lene meg på, og jeg tror jeg kan være en god støtte selv som kjæreste. Jeg faller for et godt smil, en kar som er trygg og lojal.

