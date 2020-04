TV-tittingen øker, men annonsørene uteblir

I mars økte antall seerminutter fra 138 per dag i mars 2019 til 145 minutter i år, ifølgeferske tall fra Kantar, gjengitt i Dagens Næringsliv.

Bare de tre siste ukene har tiden foran skjermen økt med 15 prosent sammenlignet med de tre ukene før Norge ble stengt ned, viser en analyse fra tv-sjef Glenn Engebretsen i Kantar.

Tradisjonelt er januar og februar måneder vi sitter mye mer og ser på TV, men i år er mars langt sterkere.

Enkeltprogramvinneren er NRK Nyheter, med har sju av de ti mest sette programmene på lineær-tv i mars, der alle nyhetssendingene på topplisten har hatt over 940.000 seere. TV 2 gjør det best av mediehusene, og har økt markedsandelen sin fra 25,1 prosent til 26,8 prosent. NRK er fremdeles størst, med 46 prosent, men taper 1,2 prosentpoeng.

Samtidig opplever også strømmemarkedet stor vekst, alle plattformer øker der.

Det bekymrer imidlertid at annonsører faller i fra, og særlig fra april vil dette begynne å få konsekvenser for kanalene.

– April kan bli stygt, sier tradingdirektør Jarle Thalberg i mediebyrået GroupM.

Han sier hovedårsaker til at annonsører trekker kampanjer er for å spare penger, eller at budskapet må vente eller tilpasses situasjonen Norge befinner seg i. (©NTB)