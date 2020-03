TV 2 forlenger med programleder Fredrik Skavlan og hans TV-produksjonsselskap Monkberry.

– Programmet er en viktig del av vår profil, og gir oss et mer komplett tilbud både på TV 2 Sumo og på TV 2 lørdag kveld. Jeg er veldig glad for at TV 2 nå får sende «Skavlan» hver høst fremover, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2.

Men denne gangen blir det et mindre oppdrag. Fra og med neste år skal talkshowet kun vises om høsten – altså en sesong per år. De siste årene har programmet gått vår og høst.

– Fredrik Skavlan henvendte seg til oss med en forespørsel om kun kjøre en høstsesong på grunn av situasjonen hjemme. Da var det det vi diskuterte, sier Karianne Solbrække til Kampanje.

– Kunne TV 2 ønsket seg flere sesonger av Skavlan - både vår og høst?

– Vi har vært veldig fornøyd med at Skavlan kom til TV 2, og når han selv henvendte seg til oss med denne forespørselen forholdt vi oss egentlig bare til det. Det var en grei løsning for TV 2 så lenge dette var hans utgangspunkt. Det er de samme vurderingene SVT har gjort. Vi vil veldig gjerne ha Skavlan på TV 2 og da ble vi også enige om at vi gjør det sånn fremover, sier nyhetsredaktøren.

«Skavlan», som fortsatt er Nordens største talkshow, kommer fremover til å bli sendt hver høst på TV 2 og SVT i to år til, skriver TV 2 i en pressemelding onsdag morgen.

– Jeg mener det er et behov for et talkshow i Norge som går mer i dybden, og som også har et perspektiv utover Norges grenser. Jeg liker hvordan «Skavlan» fanger opp trender og bevegelser, før andre gjør det - med Greta Thunberg som ett eksempel. Hun var helt ukjent for Norge, før hun dukket opp i programmet, sier Solbrække i meldingen.

Betalte dyrt for Skavlan

Programmet ble sendt på NRK i en årrekke, men sommeren 2018 kom nyheten om at TV2 «kuppet» talkshowet ved å by flere titalls millioner over statskanalen.

– Samtidig har programmet alltid aktuelle gjester. Samme uke som Norge innførte de strengeste smittetiltakene for å bekjempe koronakrisen, var Dr Richard Hatchett som leder arbeidet med å finne en vaksine som kan stoppe viruset gjest hos «Skavlan».

– Blir det en rimeligere Skavlan-pakke når for TV 2?

– Vi kommenterer ikke økonomien i dette, sier Solbrække.

Totalt skal TV 2 i dagens toårige avtale ha betalt rundt 90 millioner kroner.

Tar «pappapermisjon»

Den populære programlederen kaller det selv en «pappapermisjon»

– For å få privatlivets puslespill til å gå opp kunne jeg bare forplikte meg til høstsesongene i denne runden. Jeg lever med en skuespiller, og om hun skal kunne ta roller utenfor Oslo-regionen må vi rett og slett dele året mellom oss. Kall det gjerne en pappaperm, forteller Fredrik Skavlan.

Han sier han i samarbeid med TV 2 og SVT vil fortsette å tilby innhold og gjester man ikke ser i andre programmer.

– Blant annet ved at vi spiller inn show utenfor Norden. Det er minst like utfordrende og moro nå som da vi begynte, sier Fredrik Skavlan i pressemeldingen.

