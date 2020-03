Kristen TV-kanal risikerer solid bot for salg av «virushemmende» kosttilskudd

Visjon Norge solgte kosttilskuddet i sin egen nettbutikk. Der står det at produktet «styrker immunforsvar, er betennelse- og virushemmende» og er «viktig i disse tider», skriver Dagen.

Forbrukertilsynet mener Visjon Norge bevisst har forsøkte å utnytte befolkningens frykt for å bli smittet med coronaviruset for å øke salget.

– Utformingen av markedsføringen og tidspunktet for publisering taler sterkt for dette, skriver Forbrukertilsynet i sitt varsel, som Dagen har fått tilgang til.

Styreleder og pastor Jan Hanvold i TV Visjon Norge vil ikke kommentere saken overfor Dagen, men gir en kommentar til Vårt Land.

– Vi har ikke fått noen melding fra Forbrukertilsynet ennå, men vi vil selvfølgelig komme med en redegjørelse til dem, sier Hanvold til Vårt Land.

Forbrukertilsynet ber selskapet om å umiddelbart stanse salget eller endre annonseringen, og de har fått frist til fredag med å komme med sine kommentarer til varselet. Deretter vil forbrukermyndighetene på nytt vurdere om vedtaket opprettholdes, får Vårt Land opplyst.

