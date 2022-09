Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor



BILTEST: Det er liten tvil om at dagens automatgirkasser er raskere og mer effektive enn manuelle. De bidrar også til lavere forbruk og lavere avgifter, samtidig som de en betydelig enklere å benytte.

Hvorfor bør du da velge den nye Toyota Supra GR med manuelt gir?

Bil er mer enn bare transport, og spesielt hvis du velger en sportsbil. Den er følelse, glede, opplevelse og litt arbeid, om man kan kalle bruk av ratt og pedaler det. Blinklys, vindusviskere, klimaanlegg og infotainmentsystemet fordrer også litt innsats, men det er ikke noe du blir sliten av.

TRE PEDALER: De fleste nye biler har bare to pedaler, men i GR Supra med manuelt gir får du god bruk for alle tre. Foto: Toyota

Effektiv girkasse

I de fleste av dagens biler, og spesielt for elbilene, er det samtidig automatgir som gjelder. Med hendler på rattet eller ved å vippe på girspaken kan man bruke automatgirkassen litt aktivt i noen av dem, men det er fortsatt ikke særlig krevende.

Automatgirkassen utnytter samtidig effekten og momentet i motoren optimalt, og sjalter mellom girene på et tiendel eller to. Det klarer selv ikke de beste sjåførene, da en hånd må av rattet, clutchen trykkes inn, gasspedalen slippes, girspaken flyttes, hånden tilbake på rattet og clutchen slippes mens gasspedalen trykkes inn igjen.

Noen benytter seg imidlertid av hæl-tå med høyrefoten på brems- og gasspedal, og kan spare noen hundredeler når giringen skjer nedover, men du vil alltid tape noe sammenlignet med en automatkasse. Så igjen, hvorfor bør du da velge Toyota Supra GR med manuelt gir?

STRESSLESS: De elektrisk justerbare sportssetene i skinn ser bra ut og er meget behagleige med god støtte. Foto: Toyota

Direkte kontakt

Jo, nettopp på grunn av de overnevnte tidkrevende arbeidsoppgavene, som gjør at du får en mer direkte og følsom kontakt med drivlinjen og drivhjulene. I dette tilfellet bakhjulene, som dermed lettere kan påvirkes til mer løsslupne øvelser som hjulspinn og skrens dersom det er ønskelig.

Et tretrinns Vehicle Stability Control (VSC) gjør at dette kan skje innen de risikoaverses grenser, men samtidig så mye at du føler at du fører en partner elegant over dasegulvet. På banen Monteblanco utenfor Sevilla i Spania, er «dansegulvet» samtidig så stort med lang avstand til bord og stoler (les: autovern og dekkbarrierer) i tillegg til de trygge avkjøringssonene og grusfellene.

Manuelle girkasser lar deg i tillegg benytte motorbremsen til å få ned hastigheten inn mot svingene når du girer ned. Dette gjør bremseeffekten bedre og du kan spise opp noe av tiden du tapte mot autmatgiret. Bilen kan samtidig dele ut en nøye tilmålt dose mellomgass ved nedsjalting med et styringssystem Toyota kaller iMT.

ARBEIDSØKT: Kjører du GR supra med manuelt gir på bane får du mer enn nok å gjøre. Foto: Toyota

Automatisk mellomgass

Det høye momentet i den tre liter store rekkesekseren vil dermed ikke ikke låse drivhjulene med de skumle konsekvensene det kan få. iMT bidrar også ved giring oppover, men dette merkes i mindre grad. De nevnte hæl-tå-sjåførene kan imidlertid skru iMT-funksjonen av, for en ekstra dose tilfredsstillelse.

Som før yter turbomotoren 340 hestekrefter med et dreiemoment på 500 Nm, men aksellerasjonstiden fra 0 til 100 kilometer i timen øker med 3 tiendeler til 4,6 sekunder med manuelt gir. Følelsen av at det er du som har fått bilen til å akselerere så fort er samtidig verdt det lille tidstapet.

GR Supra har samtidig fått et nytt styringssystem for bremsene og tilpasning av støtdemperne. Sammen med noen færre kilo girkasse tilbyr Toyota også en lettvekstversjon av bilen, som sparer nærmere 40 kilo av egenvekten på 1.502 kilo. Det gir deg kanskje muligheten til å ta inn enda litt mer tid på bilen med automatkassen, som ikke får tilbud om slanking.

LÅNT: Det er gjort noen små endringer rundt girspaken, eller er førermiljøet likt som før og mye er lånt fra BMW med hell. Foto: Toyota

Biter seg fast

Styringen på bilen er presis og forutsigbar, og kler de brede og lave Michelin Pilot Super Sport-dekkene godt . Det er samtidig enkelt og naturlig å finne balansen mellom gasspådrag og rattutslag gjennom og ikke minst ut av svingen, hvor lett overstyring kan hjelpe deg til enn enda bedre følelse før hjulene igjen står rett og høyrebenet er er stivt.

De 348 millimeter store ventilerte skivene foran og noe mindre og enklere skivene bak har få problemer med å få ned hastigheten på bilen, i alle fall gjennom tre runder på den 3,3 kilometer lange Monteblanco-banen.

VEIGREP: 19-tommers felger med lave og brede dekk, samt store nok bremser gjør det til en fornøyelse å presse bilen til det ytterste. Foto: Toyota

Av øvrige endringer er girspaken flyttet litt bakover og funksjonsvelgerne rundt den flyttet litt rundt i midtkonsollen mellom setene. En turtallsindikator i instrumentpanelet er også på plass, men ellers er bilene med automat og manuelt gir like.

Det ble lite tid til å teste ut infotainmentsystemet og andre elementer ombord, men at Toyota har lånt dette fra BMW, slik de også har gjort med motorblokken, er ingen ulempe sammenlignet med det de har liggende på sitt eget lager.

SÆR: Hekken på bilen er spesiell, men to store eksosrør, en gigantisl diffusor og markert hekkspoiler gjør at den ser tøff ut. Foto: Toyota

Toppløs slektning

Innmaten i den manuelle girkassen er dessuten unik for Supra GRs del og ikke noe BMW vil tilby i sin Z4, som er Supras nærmeste slektning. Utseendet er også unikt, også fordi Z4 er en kabriolet og Supra en coupé. Runde og kraftfulle former, aerodynamiske detaljer, elegante lykter og et tak med et søkk i midten bidrar til et tøft utseende. Noen luftinntak på skjermene er bare juks, men det ser faktisk bra ut.

De elektrisk justerbare sportssetene i skinn er komfortable og gir god støtte, mens teleskoprattet sikrer en fin sittestilling. Du må nok ta ut driveren av golfbagen for å plass til den, men du får med det meste til de to ombord.

BANEBIL: Toyota GR Supra med manuelt gir fortjener å bli tatt ut på bane, for å teste både sjåfør og redskap. Foto: Toyota

I et land hvor elbilene dominerer og de fleste andre bilene leveres med automatgir, er det stadig flere som nå tar førerkort kun for biler med automatgir. Da slipper de å ta stilling til hvilken Toyota Supra GR de skal velge.

Alle andre bør velge den som krever mest fot- og håndarbeid.