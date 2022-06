Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTEST: Et krøllete Financial Times frister om bord. Flyet er på vei til Salzburg der Volkswagens nyeste elbil venter, men i papiravisen leses det at VW-gruppen er utsolgt for elbiler i Europa og USA i år – en solid nedtur for alle som ønsker seg ny elbil.

Å få den beskjeden er som å stå i en lang og treg kø på storkiosken. Solen brenner utenfor. Barna venter. Du har argusøyne på isdisken og i sakte film ser du at damen to hakk foran fisker frem de siste ispinnene fra den durende fryseren. Utsolgt-skiltet skyves myndig over disken for dramatisk effekt. Det blir ingen isslikkende barn. Bare hyl. Voksenhyl over økende elbilkøer og frustrasjon.

TOPPMODELL: Det er VW ID.5 GTX med firehjulsdrift og ID.5 Pro Performance som tas inn til Norge. I tillegg finnes det en mindre kraftig versjon som selges i Europa. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Hva skal barnet hete?

At bilprodusenter lager en nær identisk kupéversjon av den allerede eksisterende SUV-versjonen, er forøvrig intet nytt. Mest familiært er Audi som har sin Q4 Sportback e-tron, og Skoda med sin Enyaq Coupé.

Det er derfor lite overraskende at VW lanserer sin versjon av den velkjente familieelbilen ID.4, men i motsetning til konsernsøsknene har VW valgt å droppe strategien med å gi kupéversjonen det samme fornavnet. Volkswagen ID.5 heter bilen, men den kunne like gjerne fått navnet ID.4 Coupé, skal det vise seg.

PLASTFEST: VW ID.5 GTX har mye hard plast innvendig og spesielt bak. Likevel er det et omsluttende og trivelig interiør. Fargene kan oppleves som litt underlige, men fungerer når du sitter i bilen. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Hva er nytt?

Til Norge tas det inn to utgaver av ID.5. Den såkalte Pro Performance får bakhjulsdrift, 204 hestekrefter og 310 Nm, mens GTX-versjonen har to motorer, firehjulsdrift, 460 Nm og 299 hestekrefter. Sistnevnte er riktignok i en begrenset periode målt i sekunder, og bare med nær fulladet batteri.

Pro Performance koster fra 445.600 kroner mens GTX-utgaven ligger på 493.000 kroner. Batteriet er likt på alle modeller med netto kapasitet på 77 kWh. Det skal ifølge VW være nok til å kjøre billigversjonen 520 kilometer når den er fulladet, mens ID.5 GTX fås med større hjul som standard og litt kortere rekkevidde. Den ruller 490 kilometer, om alle forhold ligger til rette for det.

Alle disse rekkeviddetallene er basert på WLTP-standarden, og må ikke forveksles med rekkevidden du faktisk får i Norge når kulden biter og du har dårlig tid.

Interessant nok har ID.5 bedre hurtiglading enn ID.4 for tiden. Effekten er økt til brukbare 135 kW, som betyr at du kan lade opp bilen raskere. Forhåpentligvis.

Også her må batteritemperaturen være optimal for at tallene VW viser til skal stemme for deg. 135 kW må derfor betraktes som den maksimale effekten i beste fall, ikke nødvendigvis det du ser på ladestolpen om vinteren.

LYS OVER LAND: LED-lys er standard på alle ID.5-modeller, men ID.5 GTX kommer med LED Matrix-lysene Volkswagen kaller IQ.Light. De gjør at bilen fremstår som mer moderne. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Kvikk sak

Bak rattet i VW ID.5 GTX er det lett å finne seg til rette. Forbeholdet er at du ikke kikker for grundig på interiørets nedre deler, som er av billig plast. Det er også en overhengede fare for at knappene til å betjene vinduene vil irritere – for det er fire vinduer, men ikke fire knapper. Forstå det den som kan.

Sportsseter i toppmodellen er standardutstyr, men skal du ha dem elektrisk justerbare koster det selvfølgelig ekstra. De deiligste LED Matrix-lysene er også standard på GTX-utgaven, noe som bidrar til at denne kan fremstå som det smarteste kjøpet.

Den norske importøren har allerede forstått dette, og regner med at 80 prosent av de norske kundene går for en GTX.

0 til 100 tas unna på kvikke 6,3 sekunder, men det finnes andre elbiler i samme prisområdet som er betydelig raskere. Om du faktisk behøver mer akselerasjon og kraft enn det ID.5 GTX byr på, er usikkert. I det elegante dalstrøket rundt Salzburg oppleves bilen som kraftig nok, og har et behagelig skyv du godt kan like. Motoren foran brukes bare når du faktisk har behov for det, som ifølge VW skal øke bilens effektivitet.

KNAPPETULL: To knapper til vinduene foran, men skal du justere bak må du trykke på en egen knapp som gjør at knappene til vinduene foran justerer vinduene bak. Er det et forsøk på å forenkle, eller bare å spare penger? Uansett er det en ulekker detalj. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Likheter, likheter

– Hvordan gikk kjøreturen?

En tysk ingeniør er nysgjerrig, og forklarer villig om bilens understell.

Testbilen er utstyrt med VWs såkalte Dynamic Chassis Control (DCC), et adaptivt understell der demperne er selvregulerende, men de kan også justeres i flere trinn av sjåføren.

Ingeniørens spørsmål besvares med noen tanker rundt de påfallende likhetene mellom ID.4 GTX og ID.5 GTX.

– Det er akkurat det vi ønsker, utbryter den lett entusiastiske ingeniøren.

Han trekker frem at bilene skal fremstå som like når du sitter bak rattet, men at fasongen og rekkevidden skiller dem. Det gir på en måte mening.

NY SOFTWARE: En av nyhetene på VW ID.5 er det såkalte generasjon 3.1-programvaren. Nå skal fremtidige oppdateringer foregå trådløst, ruteplanleggeren og navigasjonen er forbedret og bilen hjelper deg å parkere. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Komforten du ønsker deg

ID.5 GTX veier noen kilo mer enn ID.4 GTX, men det er uansett snakk om nærmere 2,2 tonn. Det adaptive understellet gjør en ærlig jobb med å holde så mye vekt på plass, men noen voldsomt spennende kjøreopplevelse er ikke dette.

På en annen side har VW-gruppen forstått at ikke alle ønsker et hardt understell som rister rundt på de stakkars baksetepassasjerene, slik enkelte andre bilprodusenter har valgt oppsettet.

(Ja, vi sikter til deg, Tesla Model Y).

Med 21-tommers felger som unektelig ser kledelig ut, er det noe veistøy i ID.5, men det er å forvente i en bil til en halv million. Det som imidlertid trekker opp, er komforten du får fra understellet når du koser deg bak rattet. Bilen takler veienes ujevnheter med verdighet, og den oppleves som et behagelig sted å befinne seg. Sjåføren kan i tillegg glede seg over at styringen er presis og korrekt vektet for en bil av denne typen.

VW skryter forøvrig av et ny software (3.1), som skal kunne parkere bilen for deg, har smartere, internettbasert navigasjon og mulighet for datautveksling mellom andre VW-biler på veien.

Det VW dessverre ikke kan skryte av, er et infotainmentsystem som er i nærheten av å være like raskt og som det i en Tesla Model Y. Har du en halv million å bruke på bil, er det gode muligheter for at du også har parkert Doro-telefonen og heller benytter en iPhone eller lignende av nyere dato. Da vil infotainmentsystemet i VW ID.5 fremstå som litt i det tregeste laget.

RASK NOK: Enkelte elbiler er enormt raske. VW ID.5 GTX klaer 0 til 100 på 6,3 sekunder, som egentlig føles tilstrekkelig i en bil som dette. Rekkevidden er på 490 kilometer, men spretter opp til 520 kilometer om du går for modellen med kun én motor. Foto: Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Dugelig bagasjerom

Klarer du å ignorere nevnte ulemper, og tar til takke med tilhengervekten på 1.200 kilo (som for Europa forøvrig er på 1.400 kilo, merkelig nok), er det mye å like med nye VW ID.5. Plassen i baksetet er mer enn akseptabel, selv for velfødde voksne.

Bagasjerommet på 549 liter er snedig nok litt større enn på ID.4, men når baksetene slås ned har du 1.561 liter, som igjen er noe mindre enn på ID.4. Bagasjerom foran er det pussig nok ikke snakk om på ID.5.

Et annet argument mot denne bilen er at du ikke kan laste noe på taket, noe vi nordmenn gjerne vil, men det er kanskje greit det også?

PÅ TOPPEN: GTX står for firehjulsdrift og to motorer, men det betyr også at du har kjøpt modellen med mest motoreffekt. Batteriet på 77 kWh netto er det samme på begge ID.5-modeller. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Levering i Norge

Selv om VW-sjef Herbert Diess og Financial times melder om at bilene er utsolgt, skal det ifølge den norske importøren likevel være et lite glimt av håp om levering i år.

Visstnok er det mulig å få tak i en ID.5 i løpet av inneværende års andre halvdel, gitt at du ikke lastes på med elektronikkholdig ekstrautstyr.

Går du for en mer velutstyrt bil skyves leveringen til begynnelsen av 2023, men kanskje det da er like greit å styre unna ID.5, og heller gå for den 17.900 kroner billigere ID.4 GTX? Gjør du det kan du ha 75 kilo på taket og se nesten like stilig ut.