Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTEST: Etter godt over en halv million solgte Leaf siden 2010, hvorav hele 10 prosent i lille Norge, begynner luften å gå ut av Nissans elbilballong. Den videre veien mot elektrifisering går via noen blindspor for Norges del, med Juke Hybrid, Qashqai e-Power og X-Trail e-Power, men coupé crossoveren Ariya vil trolig tiltale mange av de som har vokst ut av Leaf.

– Elbilkundene går ikke tilbake til forbrenningsmotor, konstaterer kommunikasjonsdirektør Friederieke Kienitz i Nissan Europa.

Dette tar Nissan nå konsekvensen av, selv om det er gått så mye som tre år siden konseptbilen Ariya ble vist. Elvarebiler er imidlertid også på plass, men det er mange som satser på elbiler i dag.

– Etter 7,8 milliarder euro investert i elektrifisering så langt skal vi investere ytterligere 15,6 milliarder euro de neste fem årene. Det er Europa som leder an i elbilrevolusjonen og vi skal utnytte fordelen av å ha vært tidlig ute, presiserer Kienitz.

AKTIV STABILISERING: I en Nissan Super Leaf med det nye kjøresystemet e-4ORCE som dukker opp i Ariya 4x4, bidrar firehjulsdriften til å stabilisere bilen. Foto: Nissan/VictorHenao

Eksisterende kunder

Nå har riktignok mange av de tradisjonelle bilprodusentene og flere nye, spesielt kinesiske, fått fotfeste i Europa, men klarer Nissan å ta vare på kundene sine, har de utvilsomt et fortrinn. Noe det ser ut som de gjør med Ariya. Den ser elegant ut, er relativt romslig, har lang rekkevidde, et tiltalende interiør, er attraktivt priset og den kjører godt.

Batteriet på 87 kWh skal ifølge Nissan gi en rekkevidde på 500 kilometer med forhjulsdrift og 460 kilometer med firehjulsdrift, uten at tallene er objektivt bekreftet. Bilen med 63 kWh ble opprinnelig oppgitt til å ha 360 kilometers rekkevidde ifølge Nissan, men WLTP-testen ga bilen hele 402 kilometer, så det er lov til å håpe at Nissan leverer det de lover for det store batteriet også.

Ladeeffekten på 130 kW er langt fra klasseledende, bagasjerommet på 468 liter blir slått av flere og ytelsene er ikke voldsomme, men det bør holde for de fleste. To batteristørrrelser, to- og firehjulsdrift samt et nytt kjøresystem kalt e-4ORCE er med på å dekke manges behov.

LUFTIG: Det relativt enkle og åpne førermiljøet understreker romsligheten ombord, mens de fleste former og funksjoner er brukervennlige og står i stil til hverandre. Foto: Nissan

Effektivt system

Det nye kjøresystemet benytter de to elmotorene og fordelingen av kreftene mellom hjulparene til å stabilisere bilen både i side- og lengderetningen. En kjøretur og demonstrasjon av systemet i en prototype kalt Super-Leaf hvor systemet kan skrus av og på, vitner om at ingeniørene har gjort en god jobb. Enklere manøvrering, mindre skrensing, mulighet for å holde høyere hastighet og mindre bevegelse ved akselerasjon, svinging og brems er blant effektene av e-4ORCE.

Ariya med firehjulsdrift kommer riktignok ikke før litt senere, og testturen på Jarama-banen i Madrid foregikk i en forhjulsdrevet versjon, men det var likevel ingen skuffelse. Spesielt ikke fordi bilen ble satt skikkelig på prøve i regnvær. Selv med forhjulsdrift akselerer bilen fra 0 til 100 kilometer i timen på 7,6 sekunder, og bilen blir merkbart strammere og mer aggressiv i Sport. I Eco og Normal oppfører bilen seg også som forutsatt, og du kan velge e-Pedal for rolig og effektiv kjøring uten å måtte tenke på bremsen.

– Ariya er en global bil, men spesielt for Europa er bilen tilpasset underlag og kjørestil når det gjelder støtdempere, stabilisatorstag, styring og bremser, sier direktør for strategi i Nissan, Arnaud Charpentier.

UPRAKTISK: Bagasjerommet krymper med en ekstra elmotor og det enkle 60/40-delte baksetet er ikke tilpasset folk født med ski på bena. Foto: Nissan

Beskjeden vekt

Bremsene fungerer etter målsettingene når det gjelder regenerering og i kombinasjon med skivene når du trykker hardt på pedalen. Du må presse bilen aktivt før antispinn og stabilitetssystemet slår inn og bilen følger sjåførens signaler via rattet på en eksemplarisk måte.

Det skyldes også den relativt lave vekten sammenlignet med flere av konkurrentene. Blant disse finner alt fra VW ID.4, og Skoda Enyaq til Ford Mustang Mach-E og Hyundai Ioniq 5. Søstermodellen Renault Megane E-tech blir også en konkurrent, men da blir i alle fall kundene i familien.

Bak rattet sitter du komfortabelt i seter med passe mye sidestøtte, en setepute som kan tiltes, men ikke gjøres lengre. Rattet er også elektrisk justerbart i høyde, men de fleste bør likevel finne en god sittestilling. Det har flat underkant og omfattende betjening med både hjul, knapper og de litt klønete vippeflatene.

BRUKERVENNLIG: Foruten hovedsakelig digital betjening, sitter det noen praktiske knapper lekkert integrert i trepanelet i dashbordet. Foto: Nissan

Mange digitale løsninger

Du kan uansett velge en rekke visningsalternativer og funksjoner i det store digitale instrumentpanelet, samt et head-up display for viktig kjøreinformasjon. Sladrespeilet har både optisk og digital visning når det er ønskelig. Et stort panorama soltak kan samtidig slippe inn så mye lys og luft du måtte ønske.

Den horisontale skjermen i midten er også 12,3 tommer stor og har det meste av det du forventer av funksjoner og tjenester. Assistent- og sikkerhetssystemer er det flust av og kommunikasjonen med alt fra Google og Elexa til fjernstyring og trådløse oppdateringer er inkludert. Vår lille test ga ikke fullstendig inntrykk av alt, men det meste virker å være på plass og funksjonaliteten er god.

Andre funksjoner som klima, kjøreoppsett og betjening av den kombinerte skuffen/hyllen i midtkonsollen skjer med haptiske felter integrert i interiørpanelene på en lekker måte. Liker du å hvile albuene på langtur er midtkonsollen litt langt bak og armlenet i døren litt lav. Et alcantaralignende stoff dekker mye av dashbordet og andre paneler i dørene, men noe hardplast befinner seg nederst uten å gi et kjipt inntrykk. Enkelte detaljer med spesiell utforming og mønster er også positivt i interiøret.

ELEGANT: I midtkonsollen sitter en litt rar girspak, men haptiske knapper, elegante stuerom og fine materialer ser bra ut. Foto: Nissan

Enkelt baksete

Litt negativt er det at bakseteryggen kun har 60/40-deling uten skiluke, samt at firehjulstrekkeren får mindre bagasjerom. En frunk har bilen uansett ikke, men firehjulstrekkeren dobler hengervekten til 1.500 kilo, mens taket tar 75 kilo som bør holde til ski og sykler.

I baksetet sitter to velvoksne godt og en litt mindre bra i midten, i hvert fall hvis du har valgt bilen med det store panorama soltaket i glass.

Takhøyden er likevel bedre enn det den skrånende taklinjen gir inntrykk av når du ser bilen fra utsiden. Der er det store flater og lite dilldall, med LED-kjørelys som er vinklet og rammer inn V-grillen. Store hjul og hjulbuer med plastpynt bidrar sammen med høyden på 166 centimeter til en majestetisk fremtoning.

Fasongen er slik Nissan håper, som en coupé crossover. Trolig blir salget også slik de håper, når flere generasjoner Leaf-kunder begynner å bli voksne og mer kravstore. Leveringen av kundebiler er ventet å ta seg opp i sommer, men verdenssituasjoner gjør at ingenting er sikkert. Annet enn at Nissan Ariya er en vellykket bil.