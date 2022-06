Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTEST: Jeep erobret bokstavelig talt verden med sin Willys fra 1941, i starten med litt produksjonshjelp fra Ford. Etter andre verdenskrig produserte den amerikanske bilprodusenten Willys-Overland flere militære og sivile versjoner av alt fra små firehjulstrekkere og lastebiler til stasjonsvogner og pickup-er.

Jeep har siden vært en kasteball mellom Kaiser Motors, American Motor Corporation , Chrysler, DaimlerChrysler, Chrysler igjen og Fiat Chrysler Automobiles, før Stellantis overtok i 2021.

SUV-ene Cherokee og Grand Cherokee var sammen med Wrangler de mest kjente modellene i Norge i mange år, før de mindre SUV-ene Compass, Patriot og Renegade overtok, de siste årene også som plugg-inn hybrider. Nå er Jeep tilbake med en helt ny versjon av sin pickup Gladiator fra 1960-tallet, men det er dessverre flere grunner til at salget neppe blir høyt. Fremtreden, diesel, hengervekt og pris er noen av dem.

KLASSISK: De syv slissene i grillen er bevart siden 1941, men kraftige LED-langlys gjør det enklere å kjøre i mørket i 2022. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Tøff design

Gladiator stammer fra det latinske ordet for sverd og de var ofte forhenværende soldater og slåsskjemper i antikkens Roma. Nå er tanken i større grad å takle grovt terreng, tung last og andre transportoppgaver enn å slåss til døden. Noen vil trolig krepere av bilen i fargen Gecko Green Pearl, men du gjemmer deg uansett ikke bort i en bil på 5,6 meters lengde, bredde på nesten to, lik høyde og dramatisk design. Her er det ingen skjulte dørhåndtak, integrerte skjermer og lakkerte støtfangere, men kantede former, voldsom grill og høy bakkeklaring.

Overdimensjonerte detaljer som hjulbuer, støtfangere og stigtrinn, samt manuelle beslag på panseret, grovt design og utvendige hengsler synes også godt, uansett farge. Dørene kan leveres som halve dører for en åpen følelse som passer bedre i Los Angeles enn Bergen, mens enkle fester gjør at du kan ta av glassfibertaket hvis du ønsker en helt åpen følelse.

For å komme deg opp og inn i bilen får du god bruk for stigtrinnet og de store håndtakene på A- og B-stolpene, for det er høyt opp, men samtidig lavt under taket. Ikke slik at det er dårlig plass ombord, men døråpningen er høy og ikke spesielt stor. I baksetet er det også god plass med oppreist sittestilling, men noen vil savne tilt og justering av seteputene foran. Manuell justering og en enkel hempe for å justere seteryggen er ikke med på å løfte følelsen til premiumnivå, men det er ikke kjipt ombord.

AMERIKANSK: Jeep har pyntet Gladiator med en del skinn og mye utstyr, men funksjonaliteten er ikke like god som hos de beste europeerne. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Amerikansk premium

Skinnkledd dashbord med kontrastsømmer, noe polstret og noe hard plast er mer amerikansk enn tysk. Geværskuff under baksetet og mulighet for åpning av bakvinduet er også amerikanske løsninger Trump og hans likesinnede vil like. Vindusheisene er automatiske kun når du åpner vinduene og de fire bryterne er plassert i midtkonsollen i stedet for i førerdøren.

Førermiljøet består av to enkle analoge klokker med en liten skjerm i mellom. Denne har mye og valgfri informasjon som styres fra det behagelige og skinnkledde rattet med grove sømmer. Den lille berøringsskjermen i midten har mange og små felter lite egnet for pølsefingre, men antall funksjoner er mange. Apple Car Play og Android Auto forenkler bruken for mange mens stemmestyringen betjener radio, navigasjon og telefon. Sistnevnte fungerer ikke alltid perfekt, men det er alltid hyggelig å ringe opp gamle kjente og å ende opp steder du aldri har vært før.

Det finnes flere uttak for både USB A og C, samt et 230 volts strømuttak på lasteplanet. Et Alpine stereoanlegg med mange gode høyttalere gjør at du kan yppe deg med russen, mens en trådløs boomblaster lagres og lades bak passasjersetet til bruk ved leirbålet eller på stranden. Et eget panel for klimaanlegg og enkelte andre funksjoner sitter over de to girspakene. Én for normal bruk av automatgirkassen, inkludert manuell overstyring, samt én for å velge mellom bakhjulsdrift, to typer firehjulsdrift og lavgirserie.

NYTTEKJØRETØY: Med 25 centimeter bakkeklaring, lavgirserie og differensiallås kommer du deg opp og frem de fleste steder. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Masete girkasse

De åtte girene benytter en slurete momentomformer som kan virke litt masete, slik girkassen noen ganger også er når den kvier seg for å gire opp ved rolig kjøring. Når den først fungerer sjalter den raskt og effektivt, og bidrar til at akselerasjonen fra 0 til 100 går unna på akseptable 8,6 sekunder, for en så stor bil.

Mer viktig enn de 264 hestekreftene fra den tre liter store V6 dieselmotoren er dreiemomentet på 600 Nm. Kombinert med lavgirserie, differensiallås og nedstigningskontroll er det underlaget og ikke kreftene som begrenser din fremferd. Som når du frakter de 613 kiloene med nyttelast bilen er klarert for, eller klatrer gjennom grovt terreng, dyp snø eller bratte bakker, både opp og ned. Nyttelasten er ikke klasseledende og hengervekten på 2,7 tonn er imidlertid 800 kilo mindre enn de viktigste konkurrentene.

Toppfarten på 177 kilometer i timen er mer enn nok til å miste lappen på norske motorveier, men å kjøre så fort vil du ikke av flere grunner. Foruten den åpenbare er vindstøyen i motorveishastighet øredøvende og med vinterdekk i 60-profil og 25 centimeters bakkeklaring svever du like mye over asfalten som å gripe fatt i den.

IKON: Forfra minner Gladiator om de øvrige Jeep-modellene, men det store lasteplanet gir bilen større og mer praktisk i mange sammenhenger. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Stor og tung

Vinterdekkene sørger kanskje for økt komfort og mykere kjøring, men stive akslinger både foran og bak reduserer komfortnivået og gjør at bilen henger på etterskudd når du holder høy hastighet i svingene. Høy sittestilling ødelegger også for aktiv kjøring, mens egenvekten på 2,4 tonn setter flere begrensinger, selv om bremsene gjør jobben godt. Bilen føles tung når du utfordrer den og stabilitetssystemet blir fort din venn.

Ved mer normal kjøring oppfører bilen seg slik du ønsker, med du vil som Ulf Lundell «trivs bäst i öppna landskap». Svingradiusen på 13,7 meter gjør at du sliter med å komme deg ut av enkelte parkeringshus og når du manøvrerer på små flater setter du pris på kameraene både foran og bak, parkerings- og andre sikkerhetssensorer.

Lasteplanet på 153x144 centimeter får plass til mye, enten du benytter det harde lokket, myke trekket eller har det åpent. Prisen på 844.900 kroner for en varebil er i det øvre siktet, men du får noe mer, bokstavelig talt, enn om du velger en Ford Ranger, Isuzu D-Max eller Toyota Hilux. Amerikanske RAM og Ford F-series er kanskje mer aktuelle konkurrenter, men de er enda dyrere enn Gladiator.

HØYT HENGER DE....: Dørene er relativt små og sitter høyt, men stigtrinn og handtak gjør den enkelt å stige inn. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Egen leverandør

Med tre store bakseter øker prisen på Jeeps pickup med 455.000 kroner til nesten 1,3 millioner. Ekstrautstyrslisten er lang og består av en lang rekke design- og praktiske elementer fra Stellantis egen Mopar-divisjon. Testbilen er utstyrt med blant annet ekstra lasteromstrekk, offroadkameraer og LED-langlys som gjør natt til dag, uten å koste for mye. I tillegg til 13.900 kroner for fargen Gecko Green Pearl. For du har vel ikke tenkt til å gjemme deg bort?