Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

BILTEST: På 1990-tallet ble Suzuki Baleno markedsført som «Norgesbilen», da en rimelig stasjonsvogn med firehjulstrekk var det alle ville ha. Over 11.000 slike ble solgt på noen få år, og bilen fikk konkurranse av alt fra Subaru Legacy og VW Passat til Audi A6 og Volvo V70. Etter hvert overtok SUV-er og deretter elbiler tronen som Norgesbiler, men en stasjonsvogn med firehjulstrekk er fortsatt det mest praktiske.

Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Stasjonsvogn treffer midt i blinken i dette segmentet, men det er mer enn god plass og fremkommelighet bilen har å by på, for å si det forsiktig. Sammenlignet med den originale Norgesbilen har bilen seks ganger så mange hestekrefter, tre ganger raskere akselerasjon, dobbel så høy toppfart og ubegripelig mye bedre kjøreegenskaper. At CO2-utslippet er marginalt høyere, at bilen faktisk har ABS-bremser (sic.) og at det har skjedd mye i bilverdene de siste 30 årene bekreftes fra det øyeblikket du tar i dørhåndtaket.

Nøkkelløs betjening er en selvfølge i dag, slik elektriske vinduer, klimaanlegg, infotainment- og et utall komfort- og sikkerhetssystemer også er. Nå skal vi ikke sammenligne det ypperste av 2022-teknologi med det enkleste fra 1992, men det setter ting i perspektiv, når det å frakte familien fra A til B, gjerne om vinteren, er primærbehovet. Folk dro nemlig til fjells i forrige årtusen også, men det gikk tregere.

LUKSUS: Med oppgraderte skinn- og karbonpakker samt Burmester stereo både ser og høres bilen fantastisk ut på innsiden. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Fantastisk drivlinje

Det skyldes ikke minst hjertet i en E 63 S, som er en fire liters V8 med aktive motorfester for redusert vibrasjon og raskere kraftoverføring. Den håndlagde AMG-motoren har doble turboer, 612 hestekrefter og et lydbilde EU-kravene ikke helt klarer å ødelegge. Overtrykksventilen i turboen poffer søtt når gasspedalen slippes, det smeller høylytt i sportseksosanlegget når du sjalter opp og det knatrer frekt når du girer ned. Liker du ikke oppmerksomhet kan du dempe lyden noe, men gir du full gass høres og synes du godt uansett.

En nitrinns automatkasse med en elektronisk clutch i stedet for en momentomformer sjalter raskt og effektivt avhengig av kjøreoppsett og kjørestil. I Comfort er den myk og rolig, men i Sport, Sport+ og Race blir den stadig mer brutal. Den kan bli litt overivrig på turtallet hvis du er det samme med gasspedalen, noe den store galvaniserte hendelen på høyre side av rattet kan avhjelpe med. Når du ønsker turtallet opp igjen når du bremser ned, hjelper den venstre girhendelen deg med det også.

BITER SEG FAST: Store felger, brede dekk og gode bremser bidrar til godt veigrep. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Firehjulsdriftsystemet 4Matic+ med tre åpne differensialer kan sende kreftene sømløst mellom alle de fire hjulene. En AMG sportsdifferensial på bakakselen sørger samtidig for å fordele kreftene mest mulig effektivt ut i de to bakhjulene. Hvor effektiv avhenger av flere ting, hvor stabilitetsprogrammet med antispinn (ESP), Launch Control og Drift Mode er noe av det du kan velge blant.

SPORTY: Såkalte AMG Performance sportsseter med varme, kjøling og gode justeringsmuligheter gjør det lett å trives ombord. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Mange kjøreoppsett

ESP Sport tillater lett hjulspinn og moderat skrensing før du blir holdt i ørene, noe som gjør at du kan presse bilen hardere enn du egentlig burde. På offentlig vei er dette det klart foretrukne valget, da kraftressursene i ESP Off kan gjøre livet farlig. Du kan selvfølgelig beholde alle støttehjulene på, noe som kan være kjekt før du blir kjent med bilen og på glatt underlag, slik Tommy Sharif i sin tid ikke gjorde i sin Koenigsegg.

Tretrinns justering av luftfjæringen gjør også noe med veigrepet og komforten, selv om komfort er mindre prioritert i denne sammenhengen. Må du ut i grovt terreng kan du for øvrig heve bilen også, men noen terrengbil blir den ikke. Den adaptive fartsholderen kan automatisk tilpasses fartsgrensen så slipper du unødvendige bøter, mens filskiftvarsleren blir et irritasjonsmoment før den skrus av, for alle som leker litt med idealsporet.

Launch Control gjør noe så enkelt, men samtidig så krevende, som å optimalisere alle bilens systemer for maksimal akselerasjon. Dette gjør at du føler deg som en verdensmester, samtidig som det kiler i magen, skriker i ørene, rykker i rattet og tunnelsynet overtar. På godt under fire sekunder blir du lovbryter på norske motorveier og da har du så vidt begynt å bruke det tredje giret, så det er liten tvil om at bilen har mye å by på.

HARMONI: Ut av de to doble rektangulære rørene i sportseksosanlegget kommer det både CO2 og vakker lyd. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Fortjener banekjøring

De heftigste elbilene får kanskje et par meters forsprang ut av lyskrysset hvis de ønsker å yppe seg, men når akselerasjonsfeltet på motorveien forsvinner bak deg gjør elbilene det samme. Opplevelsen av et langt turtallsregister presset gjennom ni gir og et sportseksosanlegg er samtidig noe Taycan- og andre elbilsjåfører bare kan drømme om med sine støvsugerlyder og avtagende ytelser. Toppfarten på 290 kilometer i timen gjør at du kommer først til München også, selv om du trekker fra elbilenes ladetid.

Er du av den gale eller spesielt gode typen sjåfører, kan du også velge å sette bilen i såkalt Drift Mode, noe bilen selv anbefaler at kun skjer på lukket bane. Det krever at du setter bilen i Race, skrur av ESP, velger manuelt gir og holder begge girhendlene inne før du må bekrefte ved å gire opp, så det skjer ikke ved en glipp.

Da sendes alle de 612 hestekreftene ut i bakhjulene, og du vil kunne oppleve hjulspinn langt opp i girene og i høye hastigheter. Da gjelder det å holde bestemt i rattet og følge godt med, for dette er ikke å spøke med. På bane vil du samtidig kunne nyte godt av bilens Track Pace, som er et kjøreprogram for både eksisterende og nye baner, for å kunne registrere, analysere og forbedre kjøringen.

LEKKERT: Førermiljøet preges av skinn, karbon og alcantara, samt omfattende og brukervennlige digitale og andre tekniske løsninger. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Heftig veigrep

Med Michelin Pilot Sport 4-dekk i 295/30- og 245/35-dimensjon på 20 tommers AMG-felger biter dekkene seg godt fast i asfalten, og stadig bedre jo varmere du klarer å gjøre dem. På offentlig vei er det vanskelig å vite hvor godt, for hvis du utnytter bilen til fulle kjører du trolig for fort og for risikabelt. Du får likevel et visst inntrykk gjennom enkelte oversiktlige svinger, noe som gjør at du vet at du alltid har mer å gå på.

Vekten på to tonn er relativt høy, men likevel lav i elbilsammenheng. Du merker derfor godt at bilen vil ut i svingene, men det skyldes også at hastigheten gjerne er høyere enn du tror, for bilen er ubegripelig rask. Vekten får også betydning for bremselengden, men med mindre du skal kjøre mye på bane bør du klare deg med de store, perforerte og ventilerte stålskivene, da det koster 93.825 kroner å oppgradere til keramiske bremser.

AVSLØRT: Logoen på forskjermen levner ingen tvil om hva som befinner seg under panseret. Foto: Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Sportslig luksus

Det tykke og tøffe AMG sportsrattet med alcantara i grepsonene og de dype AMG Performance-setene med ekstrem sidestøtte gir deg umiddelbart en sportslig følelse når du setter deg inn i bilen. Setene har likevel klimatisering for de varmeste dagene eller den svette kjøringen, gjerne i kombinasjon med bilens mange velværeprogram i Energizer Plus-pakken. Ved hjelp av lys, lukt, lyd, temperatur og massasje skal dette gi deg «en opplevelse så nære et spa-opphold som en bil kan komme».

Ser du bort fra spa-behandlingen, ytelsene og kjøreegenskapene har Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Stasjonsvogn alt du drømmer om i en familiebil. Fem voksne kan trygt dra på langtur med 640 liter bagasjerom til disposisjon. Legger du ned en, to, eller tre av delene i bakseteryggen får du inntil 1.820 liter til disposisjon, slik at sykler, ski og kofferter lett kan medbringes. I tillegg til de 1.900 kiloene du kan henge på den elektriske kroken bak. En skiboks ødelegger litt for lys og luft i det store panorama soltaket, men bilferien er sikret.

Med AMG-, karbon-, skinn- og andre utstyrspakker som fyller flere sider heves opplevelsen og prisen til et nesten uanstendig nivå. 2,5 millioner kroner er mye penger for en bil, men du får mye også, selv om bilen egentlig ikke er ny. Den dukket opp allerede i 2016 og fikk en oppgradering i fjor, men føles fortsatt både ny, moderne og ikke minst luksuriøs.

VELLYD: I Sport+ og Race åpnes spjeldene i sportseksosanlegget automatisk, men du kan gjøre verden til et bedre sted i Comfort også ved å trykke på en liten knapp. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Digital orgie

Med Mercedes-Benz nyeste såkalte MBUX-system er stemmestyring en av måtene du kan betjene de utallige visningsalternativene, funksjonene og digitale løsningene ombord med. To store digitale skjermer sørger for et avansert instrumentpanel og en omfattende berøringsskjerm. Disse kan også betjenes fra rattet eller en touchpad mellom setene. Litt rart at du blar omvendt vei på pad-en enn skjermen, men det er en vanesak. Et meget avansert Head-up display forenkler også kjøringen, så her har Mercedes-Benz truffet blink.

Når chip-mangelen ikke ødelegger kan bilen leveres med adaptive multibeam LED-lys som gjør kjøring i mørket bedre og trykkere for både deg, medtrafikanter og rådyr. Burmester surround-stereo gjør det fristende å bli sittende i bilen utenfor konsertlokalet, mens Augumentet video gjør det enklere å følge navigasjonen.

MIL ETTER MIL: Mercedes-AMG E 63 s 4Matic+ Stasjonsvogn fortjener å dra på langtur, både med passasjerer og bagasje, men ikke minst alene med et stort smil om munnen også. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Utvendig røper det lave frontskjørtet med store luftinntak, utbygde skjermer, pukler på panseret, to doble eksosrør og AMG-logoer at det ikke er en taxi du kjører rundt i, selv om det faktisk finnes én E 63 S med taxi-skilt på taket. Røde bremsekalippere, karbon rund baut, tøffe felger og fargen Obsidian Black bidrar til at Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Stasjonsvogn er den perfekte Norgesbilen.