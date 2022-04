Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Stasjonsvogn.

Firehjulstrekk.

Bakkeklaring.

Diesel.

Dette har vært fire av de beste salgsargumentene for biler i Norge i en mannsalder, helt til diesel nylig ble et skjellsord og lading tilsynelatende det eneste saliggjørende.

Derfor blir ikke den helt nye Mercedes-Benz C 220 d 4Matic All-Terrain en storselger i Norge.

PREMIUM: Utgangspunktet er lekkert, og med noen oppgraderinger fremstår Mercedes-Benz C 220 d 4Matic All-Terrain som en luksusbil. Foto: Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Check, check,check



Det er synd, for dette er en flott og stor stasjonsvogn (check) med avansert firehjulstrekk (check), økt bakkeklaring (check) og effektiv dieselmotor (check). Den dekker dermed de fleste behov nordmenn har, inkludert bekymringsløs langtur til hytta i kaldt vær.

Som det meste annet har C-klasse også vokst i størrelse hele veien fra 1993, og dagens modell er en ekte femseter med god plass til både passasjerer og bagasje. 4Matic-systemet som dukket opp i C-klasse i 2002 har nå flere oppsett for vanlig kjøring og offroad, selv om sistnevnte egentlig er forbudt.

Du kan likevel være trygg på at du kommer deg frem, enten du har dårlig tid på tørr asfalt eller må karre deg gjennom snøen, over isen eller i sølen.

TERRENGBIL: Med økt bakkeklaring og litt SUV-pynt rundt hele bilen står All-Terrain-navnet i stil til bilen. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Mange versjoner

C-klasse har tidligere kommet som sedan, stasjonsvogn, coupé og kabriolet, men som en All-Terrain-versjon har bilen fire centimeter økt bakkeklaring, hjulbuene er større og beskyttelseslister er dandert som SUV-pynt. For øvrig er bilen lik når det gjelder plass, utstyr og materialer, men med en del design- og andre utstyrspakker ser den nye bilen lekker ut.

Dette kan oppgraderes i flere trinn, men det er deilig å ha en bil med alt det moderne digitale utstyret, skinn og tredetaljer, digitale LED-lys og panoramasoltak i glass, samt parkerings- og sikkerhetspakker, for å nevne noe. Denne fullspekkede bilen koster da 230.000 kroner mer enn innstegsmodellen, men så vil du garantert kose deg ombord.

Den to liter store og firesylindrete dieselmotoren under panseret har bare 200 hestekrefter og 440 Nm i dreiemoment, men også en boost-funksjon som gir ytterligere 20 hester og 200 Nm i en kort periode. Det gir bilen en akselerasjon fra 0 til 100 kilometer i timen på 7,8 sekunder som holder til det meste, men samtidig et forbruk som kryper ned mot en halvliter på mila når du kjører pent. 1.800 kilos hengervekt bør også holde for de fleste, så bilen er utvilsom praktisk også.

SIKKERHET: Avanserte digitale LED-lys gjør det enklere og tryggere å kjøre bil i mørket. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Flere oppsett

På veien oppfører bilen seg eksemplarisk helt til du begynner å leke racerbilsjåfør, da bakkeklaringen som er økt med 40 millimeter og vinterdekkene ødelegger litt for veigrepet. Flere kjøremoduser lar deg justere blant annet understell, gassrespons og styring, mens girkassen kan settes i Sport eller overstyres med hendler på rattet.

Kjøremodusene Offroad og Offroad+ er nye, hvor sistnevnte også har bakkeassistenten DSR (Downhill Speed Regulation). Alt dette gjør at du kan tilpasse bilen til underlag, førerfohold og kjørestil, så det er lett å finne seg til rette bak rattet.

Der sitter du dessuten behagelig i elektrisk justerbare skinnseter, som kan oppgraderes på flere vis. Skinn, kunstskinn, trepaneler og pianolakk dominerer interiøret, sammen med mørke vinduer bak, panoramatak, sort taktrekk og interiørlyspakke.

BRUKERVENNLIG: Bilens digitale instrumentpanel har et utall praktiske funksjoner og valgfrie visningsalternativer som alle styrer enkelt fra rattet. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Mye penger

Noe av dette er ekstrautstyr, som sammen med mye annet øker prisen med 233.250 kroner. Alt dette trenger du kanskje ikke, men digitale hovedlys, oppvarmet ratt og adaptiv fartsholder er blant det viktigste. Kjøper du først en Mercedes-Benz er det kjipt å være kjip.

Noe annet du kan ha glede av er det avanserte infotainmentystemet MBUX, navigasjon med såkalt Augumentet video og Head-up display. Videoprojisering forenkler da kjøring på ukjent vei og du kan snakke med bilen. «Hei, Mercedes» svarer og utfører flere kommandoer, men men kan også være litt vel initiativrik, men hyggelig å ringe opp folk du ikke har snakket med på lenge. Med litt trening blir dere begge bedre.

TRIVELIG: Den store berøringsskjermen med alle tenkelige og utenkelige funksjoner passer godt inn i det moderne førermiljøet. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Nå blir det heldigvis ikke forbudt å hverken kjøpe eller kjøre dieselbiler i Norge, i hvert fall ikke i overskuelig fremtid. At dieselprisene øker er en ting, men strømmen blir heller ikke billig, og drivstoffkostnadene er uansett en liten del av det totale kostnadsbildet. Derfor er det egentlig ingen grunn til å styre unna den nye c-klasse All-Terrain, selv om den trolig hadde solgt bedre om den hadde kommet tidligere.