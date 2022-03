Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



«Å, se! Det er den nye elbilen fra BMW».

Nei da, dette er slett ingen elbil, men det er en BMW og den er ny. Grunnen til at noen kan forveksle denne med en BMW i4 – den elektriske utgaven – er at testens BMW M440i xDrive Gran Coupé ser nærmest identiske ut.

Det kan forøvrig være hendig om du ønsker å seile under det politisk korrekte flagget en elbil jo er, mens du samtidig søker helt andre kvaliteter i en bil. Kvaliteter av litt mer dubiøs karakter.

GRIPER TAK: BMW M440i xDrive Gran Coupé har firehjulsdrift, så vinterføre ønskes velkomment. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Godt med motor

Under panseret befinner det seg en klassiker: BMWs bensindrikkende rekkesekser. I en verden der vellydende bensinmotorer trues fra alle kanter, er det gledelig at Münchens mest ikoniske stempelmotor holder stand.

Motorvolumet er, som på de aller fleste moderne og modulære forbrenningsmotorer, 0,5 liter pr. sylinder. Og treliteren murrer med overbevisning, selv om det ikke er noen ubehøvlet lyd på utsiden. Heller ikke i det raskeste kjøreprogrammet Sport Plus.

Du kan imidlertid velge å øke den «falske» lyden innvendig, uavhengig av valgt kjøreprogram. Det er et system som produserer lyd på bakgrunn av den faktiske lyden motoren lager, som sendes gjennom bilens stereoanlegg. Det fungerer ganske greit og resulterer i et opplevd lydbilde som harmonerer forholdsvis godt med motoreffekten på 374 hestekrefter og dreiemoment på solide 500 Nm.

Bak svinghjulet sitter også en gammel kjenning: Åttetrinnsautomaten fra tyske ZF, som du finner i mange luksusbiler for tiden. Det er ikke bare BMW som er storkjøper av disse automatgirkassene, men det er åpenbart at BMW er blant de beste på å få motor, girkasse og ikke minste firehjulsdriftsystemet til å snakke sammen på en elegant måte.

Elbilentusiaster kan argumentere hardt for at den elektriske drivlinjen ikke behøver slike kompliserte løsninger – og det er helt riktig, men samtidig er det noe sjarmerende med en treliters rekkesekser, en villig automat og xDrive-systemet til BMW.

SYNLIG SNUTE: Fronten på denne BMW-en krever tilvenning. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Med alle hjelpemidler skrudd på tar BMW M440i xDrive Gran Coupé seg med letthet frem på glatt underlag. Deaktiverer du stabilitetskontroll og antispinn får du en bil som gjerne sender mye kraft bakover, og du kan sladde kontrollert på snøen om du vil. Det er tidvis svært moro.

Kjapp til 100

BMW M440i xDrive Gran Coupé er en leken bil, men den er også komfortabel. M-avdelingen har deltatt i utviklingen her, så sportsligheten på svingete vei er absolutt til stede.

Men det er samtidig kjekt å være klar over at denne bilen veier 390 kilo mindre enn elbilversjonen BMW i4 M50. Begge har en taktil og tilfredsstillende styring, men det er liten tvil om at M440i har et mer harmonisk understell. Spesielt når du bare lunter rundt i byen.

Hverken i4 M50 eller M440i har særlig å stille opp med mot en M3 eller M4, men det er ingen sorg. De to førstnevnte er såkalte M Performance-biler, mens M3 og M4 er rene M-biler med betydelig mer sportslig oppsett. Slik sett er de 374 hestekreftene en glimrende mellomting mellom noe kjedelig firesylindret og råskapen fra M-modellene.

Og det er ikke noen fare for at testbilen vil oppleves som treg når du ønsker å påkalle full akselerasjon. 0 til 100 går unna på 4,7 sekunder, som er et stykke bak i4 med 3,9 sekunder, men følelsen av å tømme girene og høre bensinmotoren hyle på høye turtall, er herlig.

Det må imidlertid nevnes at det er en betydelig prisforskjell mellom elbilen BMW i4 M50 til 591.720 kroner og M440i Gran Coupé til 959.300. Den såkalte i4 M50 Supercharged Edition, som har mye av det utstyret nordmenn etterspør, koster 704.900 kroner.

Snart er du en av tusen

I Oslo kikkes det grundig på den grønne bilen. Snuten er iøynefallende og lyktene myser mot fotgjengere som nysgjerrig titter tilbake. Er det fasongen, fargen eller antagelsen om at dette er en ny og hot elbil som trekker blikkene?

Det spiller kanskje ikke så stor rolle, for snart vil det rulle tusenvis av i4-modeller rundt, og da vil M440i xDrive Gran Coupé også fremstå mindre eksotisk.

Det ryktes forøvrig at en oppgradering av interiøret er på vei, slik at bensin- og dieselvariantene av 4-serie Gran Coupé også får de to sammensmeltede og oppreiste skjermene i4-eiere nyter.

ET GODT STED Å VÆRE: I en BMW M440i xDrive Gran Coupé finner du deg lett til rette. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Det er ikke helt ulogisk, siden et slikt grep vil forenkle produksjonen og gi M440i et interiørløft bilen fiffig nok ikke behøver. På innsiden er det allerede et velbygd og logisk interiør med velfungerende skjermer og betjening. Sittestillingen er sportslig, slik du forventer, og materialkvaliteten på et akseptabelt nivå.

En snedig detalj er at de smarte hurtigknappene du som eier selv bestemmer funksjonen til, er fjernet i den elektriske versjonen, men i M440i xDrive står knappene klare til å gjøre livet ditt enklere. Det er tydelig at testbilen sikter seg inn på et noe mer konservativt publikum.

Ventetid, elbil og plattform

Mens Mercedes-Benz, Porsche og Audi introduserer egne elbilplattformer med modellene Mercedes EQS, Porsche Taycan og kommende Audi A6 e-tron (blant annet), går BMW en litt annen vei. Elbiler, ladbare hybrider, diesel- og bensinbiler skal kunne produseres på samme produksjonsbånd, som er tilfellet med M440i og i4.

Om det er en riktig strategi for BMW-elbilene på sikt, gjenstår å se. At resultatet er godt for testbilens del, er det samtidig liten tvil om. Problemet er bare at prisen raskt fyker forbi én million kroner, og da fremstår elbilutgaven som betydelig mer gunstig.

Hinderet er at leveringstiden tilsier at en i4 som bestilles nå, ikke dukker opp før i 2023. For utålmodige og elbilsultne nordmenn er det lenge å vente, og det er risikabelt for BMW, siden den nå ferske elbilen kanskje ikke vil fremstå like attraktiv om et år, når enda flere konkurrenter presser seg frem.

At mange flokker seg om M440i xDrive Gran Goupé er selvfølgelig urealistisk, men de få som faktisk gjør det får en bil utenom det vanlige – i alle fall når det kommer til motor.