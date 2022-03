Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Om enn ikke «Sjuogtredve mil nordover, litt øst, og oppover», så i alle fall to mil syd for Elverum ligger Braskereidfoss med platefabrikken Forestia, treprodusenten Moelven og Bokken Pub for å nevne noe.

Mer viktig for Finansavisen Motors lesere er NAF Trafikksenter Vålerbanen, som i tillegg til tungbiltrafikksikkerhet, hotell, en offroadløype og gokart-bane, har en 3,5 kilometer lang FIA-godkjent bane som brukes til testing, drifting, MC- og GT-racing.

Snarveien dit langs E6 og andre motorveier lar deg teste komforten, mens omveier og andre alternativer gir deg et bedre og bredere inntrykk av bilens mange egenskaper. Det er likevel mye du ikke får testet ut på offentlig vei og da er Vålerbanen et Mekka for bilseksuelle.

HÅND I HANSKE: Det tøffe sportsrattet i alcantara med flat underkant og rød markør på toppen sitter som støpt i hendene når det benyttes aktivt. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Sportslige familiebiler

Den is- og snødekte banen viste seg i januar perfekt for å teste ut de to familieracerbilene Audi RS3 Sportback quattro og Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+.

Selv om det er mange små forskjeller på de to bilene, fremstår og oppfører de seg på mange måter likt. Det gjør det vanskelig å skille dem fra hverandre, men det er mulig å finne en favoritt etter en prøvekjøring.

Begge disse bilene har avanserte firehjulstrekksystemer med utallige oppsett for forskjellig bruk, og lærer du dem å kjenne på vinterføre, vil du trolig få enda mer glede av dem når sommerdekkene settes på.

FESTE: Med Nokian Hakkapeliitta R3 i 255/35 R19-dimensjon biter Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ godt fra seg, inntil isen blir blankpolert. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

I utgangspunktet er bilene praktiske femsetere, hvor Audis stasjonsvognutforming gir et lite fortrinn som familiebil, spesielt hvis du liker å stable i høyden. Tre storvokste vil neppe trives på langtur i baksetet i noen av dem, men tredelt bakseterygg er praktisk for både både folk, fe, ski og bagasje.

Ved oppstart er kjøresystemene i henholdsvis Comfort eller Auto , filskiftvarsleren aktivert, støtdemperne myke, sportseksosen av og ESP på. Da er også oljer og andre komponenter kalde, noe grafikken forteller deg og du bør være klar over. Etter å ha satt deg inn i bilenes utallige systemer og varmet opp drivlinjen, kan du begynne å eksperimentere med de mange mulighetene du har til rådighet.

Aktiv bakaksel

Audi Drive Select lar deg velge mellom alt fra Eco og Comfort til Auto og Dynamic som påvirker det meste, men også RS-programmene Individual, Performance og Torque Rear.

Sistnevnte styrer en helt ny bakakseldifferensial med en såkalt Torque Splitter som fordeler kreftene optimalt mellom bakhjulene for å motvirke understyring, men også bistå deg ved aktiv overstyring.

Forhjulene vil samtidig trekke bilen i riktig retning avhengig av rattutslaget, så en følelse av forhjulsdrift slipper sjelden taket. Du kan likevel spinne og sladde så mye du måtte ønske og tørre, samtidig som firehjulsdriften lar deg akselerere relativt heftig.

QUATTRO: Audi RS 3 Sportback har et velfungerende 4x4-system med såkalt Torque Splitter på bakakselen, men forhjulene vil alltid bistå i fremdriften og manøvreringen. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Mercedes-AMG har et hjul kopiert fra Porsche på rattet hvor alt fra «Glatt føre» (sic.), Individual og Comfort, til Sport, Sport+ og Race kan velges.

Skrur du av ESP, setter den åttetrinns dobbeltclutchkassen i Manual og holder inne begge girhendlene på rattet, kan du aktivere Drift Mode, som gjør det enda enklere og morsommere å overdrive overstyringen.

Forhjulene vil også her hjelpe deg, men tilsynelatende i mindre grad enn hos Audi for en mer bakhjulsdreven opplevelse.

Begge bilene har effektiv Launch Control som er morsom på snø, men trolig betydelig mer effektiv på sommerføre. Både RS3 med Continental VikingContact7 i 235/35 R19-dimensjon og CLA AMG med Nokian Hakka R3 i 255/35 R19 bet godt fra seg på snøføret.

TØFT: Førermiljøet hos Audi er moderne, stramt og digitalt med en rekke skarpe linjer og blanke flater. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

På glatt føre er det derfor mulig i begge bilene å benytte ratt og gasspedal for å velge graden av hjulspinn og overstyring uten at hastigheten blir urovekkende høy. Dette er erfaringer du kan ta med deg ut på tørt underlag med sommerdekk også, forutsatt at du forstår og behersker friksjonen og fysiske lover i høye hastigheter.

Det er nemlig ikke alltid like lett som det den dobbelte driftingverdensmesteren Fredric Aasbø får det til å se ut som. Heller ikke når flere runder med overdreven hjulspinn polerte opp isen på banen til det ekstremt glatte.

Utallige muligheter

Derfor har bilene også et mellomtrinn i ESP-systemet som heter Sport Mode. Der kan du spinne og skrense litt, men bilen både skjønner og kontrollerer oppførselen bedre enn de fleste sjåfører dersom ting tar overhånd.

Det kan komme godt med på smale veier, steder med andre trafikanter og ikke minst når avkjøringssonene er byttet ut med stabbestein og stup.

HELÅRSBIL: Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ har både Drift Mode og Launch Control som gjør bilen allsidig både på glatt og tørt føre. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

De forskjellige kjøreprogrammene påvirker i tillegg støtdempere, girkassen, gassrespons, sportseksos og styring, mens egne knapper og individuelle valg lar deg sette opp bilen akkurat slik du ønsker.

Mulighetene er derfor tilnærmet uendelige, så det kan ta tid å bli helt kjent med og fortrolig med bilene. Ikke minst fordi det er store forskjeller på de fire årstidene.

Girkassene kan velges i Drive, Sport og Manuell, mens Launch Control sørger for best mulig akselerasjon under de gitte forholdene.

Girhendlene på rattet lar deg overstyre sjaltingen om du ønsker det, ikke minst hvis du har hisset opp bilen med gasspedalen og ikke ønsker å fortsette kjøringen med unødvendig høyt turtall.

Elektronikken tilpasser seg også kjøringen din, slik at den skjønner når den skal gire ned aggressivt ved nedbremsing. Her fungerer begge bilene eksemplarisk, så du kan konsentrere deg om ratt og pedaler når det er nok.

FUNKSJONELT: Setene i Audi RS 3 Sportback er komfortable, men gir også god støtte når det behøves. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Gode seter

Mens du kjører, koser deg, blir kjent med og utnytter de to racerbilene sitter du godt plassert i dype sportsseter med gode justeringsmuligheter og god støtte. Kroppsfasongen vil avgjøre hvilke seter du liker best, men Audi passer best til langbente.

Tykke og profilerte sportsratt i alcantara med flat underkant sitter som støpt i hendene, og begge har en markør i farget skinn rett opp dersom du blir usikker på rattutslaget. Rattvarme får du ikke, men det blir snart hett nok ombord.

FORT: Uten å ta rundetider føles det som Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ greit holder følge med Audi RS 3 Sportback på den glatte Vålerbanen. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

RS3 har et mer moderne og minimalistisk førermiljø med skarpe og blanke flater, mens CLAs klassiske lufteventiler og noen flere fysiske knapper fremstår mer tradisjonell.

Mercedes har også en berøringsflate mellom forsetene hvor skriving og andre funksjoner betjenes, selv om du her litt forvirrende blar andre vei enn om du blar direkte på berøringsskjermen.

Audi har også en berøringsskjerm, som også kan betjenes via et velfungerende kommandohjul mellom setene.

I Instrumentpanelet har begge bilene et utall visningsalternativer og funksjoner, hvor Mercedes har så mange muligheter at det kan ta litt tid å sette seg inn i dem. Head-up Display kan gi deg litt informasjon hos Audi eller mye hos Mercedes dersom du ikke ønsker å slippe synet av veien.

SPORTSVERSJONER: Det er lett å se forskjell på de to bilene sammenlignet med opphavene Audi A3 og Mercedes-Benz CLA. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Mye støy

Selv om interiøret er gjort lett er det et snev av premiumfølelse i begge bilene, men dørene hos CLA virker litt tynnere enn i RS3.

Lydisolasjon er heller ikke prioritert i noen av dem, men det tenker du neppe på før du tusler av gårde i motorveishastighet inn i en tunnel uten stereoanlegget på full guffe.

Audis Bang & Olufsen-anlegg fremstår litt bedre enn Mercedes Burmester-anlegg, mens lydbildet fra motor og eksosanlegg er en smakssak.

De fem sylinderne med større slagvolum lager en karakteristisk og grovere lydd enn fire, selv om noen poff, smell og litt knatring vekker et bilseksuelt hjerte hos dem begge.

Utvendig røper både RS og AMG at dette ikke er vanlige små familiebiler, spesielt med tøffe felger, designpakker og ikke minst avslørende logoer. Det vekker økt oppmerksomhet både på godt og vondt, men for deg bak rattet er det kun på godt. Hvor godt avhenger avhenger av flere ting, hvor smak og behag er avgjørende.

Å kåre en vinner er like vanskelig som å velge mellom barna dine, men fordi konsekvensene her er mindre setter vi en bitteliten knapp på AMG på grunn av en vanskelig definerbar X-faktor.

NØKKELINFO: Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+ Motor 2,0 liter R4 T HK/kW/Nm 310/421/500 0-100 km/t 4,0 sek. Toppfart 270 km/t Vekt 1.620 kg L/B/H 469/183/143 cm Forbruk 0,86l/mil CO2 utslipp WLTP 200 g/km Bagasjerom 460 liter Pris: Fra 936.000 kr. Denne med utstyr 1.127.924 kr Pluss Drivlinje Lyd Førermiljø Minus Spinkle dører Takhøyde bak Fartsgrenser Design: Snerten sedan som vekker oppsikt, også før du gir gass. Førermiljø: Lekkert, omfattende og brukervennlig med et snev av premium. Kjøreegenskaper: Lettkjørt og morsom, men også utfordrende når den utnyttes til fulle. Ytelser: Bittelitt tregere enn RS3, men høyere toppfart. Plass: Liten sedan som forsvarer familiealibiet. Mye for pengene: Både racerbil og familiebil for en drøy million er bra. Konklusjon 9: Ikke mye bedre enn RS3, men en liten X-faktor avgjør.