Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

Med Volvo-eier Geely i ryggen og Volvo-teknologi ombord, har Polestar 2 tatt Norge med storm.

Over 7.000 biler registrert på halvannet år er flere elbiler enn merker som Kia, BMW, Volvo og Ford har solgt i den samme perioden.

Attraktive priser, kult design, heftige ytelser og moderne teknologi har bidratt til dette. Flere versjoner med forskjellig rekkevidde, to- eller firehjulsdrift, samt en Performance-utgave gjør at mange finner en bil de vil like, og nå gjør Polestar det enda mer fristende.

VELLYKKET: Førermiljøet og interiøret er inspirert av Volvo, og det både fungerer godt og ser bra ut. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Nettbutikk

De gjør det også enkelt, da du kan kjøpe Performance Sofware Upgrade i Polestars nettbutikk via en trådløs oppgradering, forutsatt at du har en bil med firehjulstrekk. Prisen på 10.000 kroner er ikke mye for 68 ekstra hestekrefter og 20 flere Nm i dreiemoment. Du må riktignok betale et gebyr på 960 kroner for å få vognkortet oppdatert hos Statens Vegvesen, men du får mye for pengene.

Hvor mye er krevende å merke, spesielt på vinterdekk, men gassresponsen skjerpes og de ekstra kreftene er tilgjengelige som en «boost» mellom 70 og 130 kilometer i timen. Det betyr i praksis at akselerasjonen fra 0 til 100 kilometer i timen reduseres med tre tiendeler til 4,4 sekunder. Det føles meget kjapt i en slik elbil og det er raskere enn du vanligvis trenger i praksis. Med mindre du vil tøffe deg ut av lyskryssene eller skremme svigermor.

Der du vil få mest glede av den økte effekten er ved forbikjøringer. De fleste elbiler er nemlig meget kjappe fra stillestående og et stykke opp i hastighet, men akselerasjonen avtar når du nærmer deg landeveihastighet. Med PSU kuttes akselerasjonen fra 80 til 120 kilometer i timen med et halv sekund til 2,2 sekunder. Forbikjøringer kan derfor skje raskere og ikke minst tryggere, selv om lovens lange arm aldri setter pris på at du bryter fartsgrensen.

PRAKTISK: En såkalt frunk egner seg godt til å oppbevare ladekabler og annet bilutstyr. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Forsikring

Oppgraderingen påvirker ikke WLTP-rekkevidden, og heller ikke den praktiske rekkevidden, før du eventuelt benytter deg av de økte kreftene. Originalgarantien og serviceintervallene påvirkes heller ikke, så det kan være fristende å trimme bilen via PC eller telefon. Husk i så fall også å informere forsikringsselskapet, som kan ønske å gjøre noe med forsikringspremien etter en økning i bilens ytelser.

Etter oppdateringen får du tilsendt nye døretiketter med oppdatert informasjon, samt et Polestar Engineered-emblem som kan monteres i grillen. Har du allerede en Performance-utgave har du gule bremsekalipere, setebelter og justerbare Dual Flow Valve-dempere fra Öhlins. Sistnevnte vil du kanskje vurdere å justere litt strammere blant de 22 innstillingene, spesielt på sommerføre. Dette kan gjøre selv med en jekk, litt kompetanse og verktøy, eller gratis i et år etter kjøp av bilen ved et av Polestars servicepunkter.

Da får du en bil som sliter med å få kreftene ned i underlaget med vinterdekk, men det er lov til å glede seg til sommeren. Styringen og kjørefølelsen er god under de fleste forhold, men presser du bilen til det ytterste vil du trolig savne en stivere bil. Det ytterste her er imidlertid mye, da en bil med nærmere 500 hestekrefter er det som for bare noen få år siden ble betegnet som superbil.

Mye ekstra

For øvrig er bilen lik som før, litt avhengig av hvilke pakker og ekstrautstyr du har bestilt. Med en startpris på 349.000 kroner er bilen rimelig, men med firehjulstrekk og stor batteri må du legge til 80.000 kroner.

UNIK: Den elegante hekken med en særegen lyslinje er blitt et vanlig syn på norske veier. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

En Plus-pakke med blant annet varmepumpe, oppvarmet ratt, panoramatak og Harman Kardon-anlegg til 40.000 kroner er å anbefale. Den nevnte Performance-pakken til 50.000 kroner passer best til de mest aktive sjåførene, mens Pilot-pakken med lykter med piksel-LED, adaptiv fartsholder og 360 graders kamera til 30.000 kroner kan være lurt. Sleng på elektrisk hengerfeste til 14.000, komplette vinterhjul til 30.000 og PSU så ender du på rundt 600.000 kroner.

Sammenlignet med hva du fikk av ytelser, plass og komfort før elbilenes ankomst er dette fortsatt mye for pengene, selv om det er mange elbiler med mye å by på der ute.

Hos Polestar får du i tillegg deres nye Android-baserte operativsystem utviklet i samarbeid med Google, hvor førsteinntrykket er at betjeningen blir enklere og mer intuitivt. Plassen ombord og sittestillingen er god, og utformingen er moderne og minimalistisk.

STJERNE: Polestar betyr Nordstjernen, og i riktig lys skinner den også ombord i bilen. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Vegansk

Setene er trukket i vegansk, vann- og smussavvisende WeaveTech-trekk, mens panelinnleggene i ask ser bra ut, men er så tynne at de fremstår som plast. Midtkonsollen mellom setene er så høy at den kan være i veien selv før du benytter deg av koppholderen.

Det er likevel lite å klage på, enten du tusler av gårde i rolig tempo, eller utnytter de mange hestekreftene du har til disposisjon. Spesielt etter å ha trimmet bilen på internett.