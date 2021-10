- Planlegg hvor du skal ha ladestopp og om mulig, sørg for å ha lademuligheter der du skal bo, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding.

Hittil i år har det rullet ut opp mot 300 nye elbiler på veiene hver eneste dag. Samtidig henger ladeinfrastrukturen etter og i feriene opplever mange ladekøer.

- Ladekøene kan du unngå om du ikke drar på ferieturen når alle andre gjør det. Det blir det samme som å unngå kø på veiene, mener Sødal.

Mange ferske elbilister er bekymret for lading. Hvor mange stopp må jeg ha? Hvor lite strøm kan jeg ha igjen på batteriet før ladeangsten kommer?

- Det er en god huskeregel at et tomt og varmt batteri lader raskest. Da sparer du tid og penger, sier rådgiveren. - Du kan kjøre ned til 10 prosent batteri uten problem, fortsetter han.

Forbered deg

Hvis du aldri har vært på en hurtigladestasjon før, er det lurt å prøve lading før du drar på langtur.

- Sørg for at du har forberedt deg ved å bestille den universelle ladebrikken fra NAF og registrert deg hos ladeoperatørene du skal benytte før du drar avgårde. Da slipper du å knote mens køen vokser, rådgir Sødal.

Sjekk lademuligheter på forhånd

Skal du på egen hytte, har du kanskje lademuligheter der. Skal du derimot på leid hytte, må du sjekke med utleier om det er mulig å lade. For de som skal på en campingplass eller hotell, er det lurt å gå etter de overnattingsstedene med lademuligheter.

- Kan du lade der du skal overnatte, trenger du færre stopp på hurtigladerne. Da kan du komme frem med lite batteri og la bilen lade mens du sover, sier Nils Sødal.

NAFs laderåd

Ikke stopp for å lade for tidlig på turen: Etter et par-tre timers kjøring er batteriet varmt. Farten du kjører i avgjør hvor fort batteriet er varmt. På motorvei er batteriet godt og varmt etter om lag to timer.

Ha lite strøm igjen på batteriet: Hvis det lar seg gjøre, vent med å lade til du har 10 prosent igjen på batteriet. Tør du ikke å presse det så langt, kan du lade når du har igjen 20 prosent.

Velg riktig lader: Alle biler lader litt forskjellig, og det er lurt å finne ut akkurat hvor kraftig lading din bil takler. Det er ingen vits å lade med en lader som gir mer effekt enn det bilen takler. Ikke går det fortere og det blir dyrere. Se om du finner din bil i NAF sin ladeguide.

Lad til 80 prosent: De aller fleste elbiler lader veldig sakte etter 80 prosent. Siden du på mange av ladestasjonene betaler for tiden du lader eller både tid og antall kilowatt, blir de siste 20 prosentene dyre. Trenger du mer rekkevidde for å komme vel frem lønner det seg å heller legge inn et kort ladestopp til enn å lade fullt batteri en gang.

Bruk forvarming: Hvis elbilen din har et system for forvarming av batteri før hurtiglading, er det lurt å benytte seg av dette. Ofte settes det i gang hvis du plotter inn en ladestasjon som destinasjonen i navigasjonen.

Lad der du bor: En del overnattingssteder tilbyr lading. Om det passer deg, så velg overnattingsteder som har det. Da kan du sove mens bilen lader seg og er klar for neste dag, og du slipper et ekstra hurtigladestopp.

Unngå ladekø: Inntil vi får flere hurtig- og lynladere langs veiene, vil det dessverre være ladekøer i feriene. Unngå dette ved å ikke reise når alle andre skal ut på tur. Velger du å reise utenom ferie-rushet, unngår du både kø på veien og ved ladestasjonen!