Her setter de rekkevidde-rekord på norske veier

Hvor langt er det egentlig mulig å kjøre elbilen Ford Mustang Mach-E uten å lade? Det bestemte de to erfarne økosjåførene Henrik Borchgrevink og Knut Wilthil seg for å finne ut denne helgen.

Sent fredag kveld startet de fra Trondheim, med en Mustang Mach-E med bakhjulstrekk og største batteripakke. Hvordan gikk det? Jo, de kom helt til Kristiansand, en strekning på hele 807,2 kilometer.

Kjøreturen, som ble unnagjort med en standard Mustang Mach-E på sommerdekk, var på vanlig vei og skjedde under svært høstlige forhold, spesielt på starten av turen.

Underveis forserte de både et fjellparti, sto i stillestående kø i mer enn fem timer forårsaket av en alvorlig trafikkulykke, og hadde, både da og flere andre steder, minusgrader.

Tøffe forhold

– Med en oppgitt rekkevidde på opptil 610 kilometer, er vi selvsagt svært fornøyde med å kjøre den hele 807,2 kilometer, som er 32 prosent lengre enn oppgitt. Det må være norsk rekkevidderekord på vanlig vei under til tider svært så høstlige forhold, sier Henrik Borchgrevink.

– Vi startet med tøffe forhold ut fra Trondheim med en klatring opp til høyeste punkt på 733 meter. Deretter ble vi stående stille i fem timer på grunn av en trafikkulykke. Med to minusgrader i luften var det en svært kjølig opplevelse. Men etter det gikk det greit. Dette er en fantastisk elbil som helt sikkert vil kunne kjøres enda lengre under ideelle temperaturer sommerstid, sier Knut Wilthil.

Les også: – Jeg kjørte og kjørte, men tankmåleren rikket seg nesten ikke

Den offisielle rekkevidden er på 610 kilometer. Knut og Henrik mente det burde være mulig å slå.

Verdensrekord

Etter kjøreturn fra Trondheim, via Østerdalen, Oslo og E18 videre sydover, tok batteriet og kjøreturen slutt rett utenfor Kristiansand, natt til søndag.

Da hadde de tilbakelagt 807,2 kilometer, uten å lade den helelektriske SUV-en underveis. Det gir et gjennomsnittsforbruk på 11 kWt/100 km.

De to har tidligere kjørt både Ford Mustang med over 300 hestekrefter på en tank med bensin, inn til det som da var en verdensrekord på 1.249 kilometer.

De satte også det som høyst sannsynlig var en verdensrekord med en Ranger pickup i 2017. Da tilbakela de hele 1.616 kilometer, fra Oslo til Kautokeino, uten å fylle drivstoff.

Les også: S lik gikk det da NAF testet rekkevidden på 29 (!) elbiler

Disse to har lang erfaring med økokjøring. Nå har de vært ute på tur igjen.

Forseglet ladeluke

– Det er bare å gratulere Knut Wilthil og Henrik Borchgrevink med denne fantastiske bragden. Mustang Mach-E har i flere rekkeviddetester bevist at den er blant elbilene på markedet i dag som er av de aller beste på rekkevidde. Det de gjør med såpass lave høsttemperaturer og en lang oppstigning på fjellet, viser potensialet den har for å kunne kjøres svært billig og langt, også for dem som ikke er like ekstreme økokjørere som disse to rekordholderne, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg, i en pressemelding.

Den lange turen sydover byttet de to på å være sjåfører. Før avreise fra Trondheim ble bilens ladeluke forseglet. Underveis hadde de, foruten de mange timene de tilbragte i minusgrader i kø på Tynset, enkelte korte stopp for sjåførbytte og for å slippe forbi annen trafikk, men holdt ellers lavere og jevn fart hele tiden.

Her er det slutt, etter mer enn 80 mil i forhold som til tider er alt annet enn perfekte for økonomikjøring.

Gode øko-råd

– Denne turen fra Trondheim er ikke noe vanlig kjøretur. Her har vi planlagt for alle eventualiteter underveis, inklusive sjåførbytte. Målet er å holde en jevn lav fart, med færrest mulig start og stoppsituasjoner. Det betyr at alt fra rushtrafikk til temperaturer, nedbør og vind vurderes. Vi har også vært svært forsiktige med bruk av klimaanlegg da det erfaringsmessig krever en del energi, sier Henrik Borchgrevink.

De to erfarne økosjåførene har følgende råd til de som ønsker å «økokjøre» med sin elbil, eller bil med en tradisjonell drivlinje.

– Kjør jevnt og ha blikket festet langt foran deg på veien for å kunne planlegge kjøringen din best mulig og unngå fulle stopp. For å komme lengst mulig må du også holde lavere fart og akselerer jevnt og ikke for sakte, når du skal opp i hastighet, sier Knut Wilthil.

Artikkelen er først publisert av broom.no.