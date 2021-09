Denne artikkelen ble føst publisert i Finansavisen Motor.



Ikke før dukket elbilene opp, før rekkeviddeangst ble et begrep.

Overgangen fra bensin- og dieselbiler med i praksis ubegrenset kjørelengde, til elbiler med begrenset kjørelengde og lang ladetid satt langt inne for mange.

Etter hvert er batteriteknologien blitt bedre, batteriene større og rekkevidden har økt betydelig.

Samtidig har ladestasjonene dukket opp som paddehatter og ladekapasiteten økt til flere hundre kW, slik at mulighetene er blitt flere og tiden kortere.

ELSUPERBIL: Mercedes-Bens AMG Electric Drive hadde bare 250 kilometers rekkevidde, men med 740 hestekrefter gikk 0 til 100 unna på under fire sekunder. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Avgiftsfrihet, momsfritak og kollektivfeltkjøring, samt rimelig parkering og bompenger har også fristet mange.

Målsettingen om kun nullutslippsbiler fra 2025 har også påvirket kjøpemønsteret, slik høyytelsesbiler som først Mercedes-Benz SLS Electric Drive og Tesla Roadster gjorde. Nå er det Porsche Taycan og Audi e-tron GT som leder an, mens flere heftige og andre langdistanse elbiler er på vei.

20 til 60 mil

Med unntak av spesielle biler som Mazda MX-30 og Honda E, er 30 mil et minimum for nye elbiler i dag, og de beste elbilene har en rekkevidde på over 60 mil under gunstige forhold.

Det betyr sommertemperatur, oppholdsvær, flat vei, moderat hastighet, tom bil, lite vind og rolig kjøring.

KORTREIST: Hvis du sjelden eller aldri skal kjøre langt er Mazda MX-30 en praktisk elbil til lav pris og kun 200 kilometers rekkevidde. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Ved normal kjøring under normale forhold er det likevel mulig å hente ut 90 prosent av rekkevidden, mens det under vinterlige og mindre gunstige forhold reduseres ytterligere og til dels betydelig. Nøyaktig hvor mye er ingen eksakt vitenskap, men rundt 75 prosent av den offisielle rekkevidden vil du i hvert fall klare.

Kjører du en Ford Mustang Mach-E Long Range RWD eller Long Range-versjonen av Tesla Model 3 vil du ifølge NAFs store rekkeviddetest kunne kjøre 617,9 og 654,9 kilometer respektive. Det er lenger enn de offisielle WLTP-tallene produsentene må oppgi.

BESTSELGER: Med inntil 614 kilometers rekkevidde er Tesla Model 3 blitt en meget populær bil i Norge. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Det fordrer at du starter med fullt batteri og har en avtale med en bilberger som kjører deg til nærmeste ladepunkt når batteriet er flatt. For alle andre betyr det at du må oppsøke en ladestasjon før du går tom, men hvor ofte kjører du 60 mil uten pause?

Ladekø

En utfordring er selvfølgelig at det kan vær kø på ladestasjonen og du vil oppdage at enkelte ladepunkter kan være ute av drift. Teknologien er fortsatt ikke fullkommen, men systemene i bilene og appene på telefonen gjør at det blir stadig enklere å søke opp og finne ledige ladestasjoner.

SUPERLADING: Hyundai Ioniq 5 har relativt god rekkevidde og meget god ladekapasitet Foto: Hyundai

Kjører du Fords rekkeviddevinner i det daglige kan du uansett glemme rekkeviddeangsten. Pendling til og fra jobb, kjøring til butikken, transport til trening, på besøk og annet gjør at du ikke en gang vil tenke på ledning i løpet av uken. Selv med mye småkjøring, bruk av varmeapparat og aircondition, mye venting og litt aktiv kjøring får du 55 mil ut av batteriet før du må lade.

Da kan du lade med inntil 150 kW og fylle batteriet på 99 kWh fra 10 til 80 prosent på 45 minutter. 12 mils kjøring skal kunne lades på 10 minutter, så det er først når du skal på langtur du må planlegge.

RASK: Porsche Taycan har «bare» 466 kilometers rekkevidde, men i tillegg til heftige ytelser kan den lade med inntil 270 kW, eller fra 5-80 prosent på under 20 minutter. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Ladekapasiteten er derfor også et element når du er på langtur, både når det gjelder ladestasjonen og bilen. De fleste hurtigladestasjonene har 50 kW kapasitet og enkelte har 150 kW. Teslas superladere har opptil 250 kilowatt, mens Ionity og Porsches superladere har inntil 350 kW.

Ufølsom

Så er det elementer som at setene i en Mustang Mach-E ikke er blant Fords beste og at bremsene er ufølsomme da de sliter med å finne balansen mellom regenerering og bruken av skivene. Det avhjelpes litt dersom du kobler inn 1-pedalskjøring, men det er også en spesiell opplevelse.

BEGYNNELSEN: Med en rekkevidde på under ti mil og treg lading hadde Think begrensede bruksområder. Foto: Selskapet

Ellers er interiørkvaliteten dårligere enn mange i mange europeiske biler og instrumentpanelet litt kjedelig. Den store berøringsskjermen i midtkonsollen har et utall funksjoner og visningsalternativer, som fungerer utmerket når du blir vant til den.

Designmessig treffer Ford på det populære SUV-segmentet og plassen ombord må sies å være akseptabel. Du vil ikke savne hverken komfort- eller sikkerhetssystemer, men du kan oppgradere blant annet vanlig stereo og parkeringssensorer til Bang & Olufsen og 360-graders kameraer.

OMFATTENDE: Interiøret og materialkvaliteten er ikke Fords sterkeste sider, men en stor og brukervennlig berøringsskjerm kommer godt med når de mange funksjonene skal betjenes. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Eksklusiv klubb

Foruten Ford og Teslas biler med lang rekkevidde vil Mercedes-Benz EQS og BMW iX snart bli med i den eksklusive 60-mils klubben. 50 mils rekkevidde er det stadig flere biler som har, men det er samtidig ofte et spørsmål om pris og vekt.

Avdekk derfor ditt eget behov, men velger du en Ford Mustang Mach-E Long Range RWD kan du sette kursen fra Oslo mot Trondheim, Stockholm eller København uten å planlegge annet enn hva du skal ha til middag.

LUKSUS-SUV: BMW iX vil i høst bli medlem av den eksklusive 600 kilometersklubben. Foto: BMW