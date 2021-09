Continental, DPD Switzerland og Futuricom viser veien fremover for elektrisk mobilitet innen transportsektoren med en verdensrekord.

Den elektriske lastebilen fra Futuricum tok en ny verdensrekord, og kommer i Guinnes Rekordbok, etter at den kjørte 1099 kilometer uten å lade. Noe av nøkkelen for suksessen lå i dekkene med ekstra lav rullemotstand.

Det var selskapet DPD Switzerland som satte verdensrekorden med en elektrisk lastebil, som allerede hadde vært brukt i vanlig drift i seks måneder.

-Vi har bygget om en Volvo-lastebil til å bli helelektrisk. Lastebilen veier 19 tonn og har 680 hestekrefter, og det største lastebilbatteriet i Europa, forteller Adrian Melliger, sjef for Designwerk Products AG, som står bak varemerket Futuricum, i en pressemelding.

- Mer fokus på rullemotstand



Lastebilen var utstyrt med Continentals dekkserie EfficientPro, som er designet for å ha lav rullemotstand, og således et lavt energiforbruk i bruk innen langtransport.

-Med elektrisk mobilitet har vi nå enda større fokus på rullemostand, sier Hinnerk Kaiser, utviklingssjef for lastebildekk hos Continental.

Rekorden ble satt på Continentals testbane i Hannover som går under navnet Contidrom, hvor det ligger en stor ovalbane for dekktesting. På den 2,8 kilometer lange ovalbanen kjørte to sjåfører til sammen 392 runder med en snitthastighet på 50 km/t. Det var rundt 14 grader i lufta og 23 grader i asfalten, og ganske mye vind med en vindhastighet på 18 km/t med 40 km/t i kastene.

Til tross for at værforholdene ikke var optimale kunne teamet etter nesten 23 timer juble etter å ha satt en ny Guinnes Rekord.