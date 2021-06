34 prosent av dem som eier elbil planlegger hvor de skal reise i sommerferien ut

fra tilgang på lademuligheter. Men en del velger å bli hjemme: 17 prosent sier nei til å dra på langtur eller norgesferie med elbilen på grunn av for dårlig tilgang på lading langs veien.

Det går frem av en en fersk undersøkelse YouGov har gjort for forsikringsselskapet If.

- Elbil krever mer planlegging



– Det er positivt at flere og flere drar på langtur med elbil, men det fordrer ofte mer planlegging enn å farte rundt i en bil som går på fossilt drivstoff, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

– På sommeren opplever vi hvert år at det er en del som slipper opp for drivstoff på veien og trenger veihjelp på bilforsikringen. De siste årene har det blitt flere og flere elbiler som går tomme for strøm. Elbilene har samme dekning på ordinær forsikring og mulighet for å tilkalle redningsbil, sier han.

Clementz understreker at de fleste elbileiere er flinke til å planlegge og forberede seg for tur. I undersøkelsen svarer 39 prosent at de laster ned kart eller app med oversikt over lademuligheter før de legger ut på veien.

– Og så har vi de litt mer eventyrlystne: To av ti elbileiere svarer at de tar ting litt som de kommer, og improviserer lading underveis, sier han.