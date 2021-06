5 smarte tips til økonomisk kjøring med ladbar hybrid

Slik får du maks ut av kjøringen din med Mitsubishi Eclipse Cross PHEV ladbar hybrid.

Å kjøre ladbar hybrid gir flere klare fordeler. Ikke bare slipper du lange ladepauser og ladeplanlegging, det kan også være gunstig for både miljøet og lommeboka. Hans Petter Aalmo, markeds- og PR direktør i MMC Norge AS, sier det er særlig fem ting du bør tenke på før du legger ut på tur med din ladbare hybrid:

1. Kjør som om du har et egg under pedalen

Hold blikket langt frem, forutse trafikkflyten og kjør jevnt og rolig. Unngå brå akselerasjoner og nedbremsinger.



Ved å holde oversikt over trafikkbildet kan du planlegge kjøringen din bedre og du unngår bråstopp. Bilen bruker mye energi ved igangsettelse, men avpasser du farten etter forholdene slipper du «rykk og napp» kjøring. Har du en kjørestil hvor du gir mye gass og bremser mye, vil rekkevidden kortes ned.

– Selve egget er et mentalt bilde på at du bør være forsiktig med å gi unødvendig mye gass. Er du hard på gassen, vil du fort merke at strømmen på batteriet minker, forteller Hans Petter Aalmo.

2. Bruk EV-knappen og Eco-modus

Da prioriterer bilen el-motoren og du sparer penger og miljø.



Mitsubishi Eclipse Cross PHEV er en ladbar hybrid som har en egen EV-knapp som instruerer bilen til å kjøre mest mulig på strøm. EV-knappen finner du lett tilgjengelig ved automatgiret.

– Om du trykker gassen i bunn kan bilen bruke bensinmotoren for å komme opp i den hastigheten som ditt gasspådrag tilsier, men trykker du inn EV-knappen vil bilen oppleves elektrisk. I tillegg har våre biler en såkalt Eco-modus, som forteller bilen at den skal være litt mindre responsiv og gi mer økonomisk kjøring, forklarer Hans Petter Aalmo.

3. Lad hjemme - alltid

Lad så ofte du kan, selv etter småturer. Batteriet lader mer effektivt når det er varmt. Lad derfor rett etter kjøring.

Et kaldt batteri lader tregere. Det er derfor mer økonomisk og tidsbesparende å lade rett etter kjøring.

– Det beste er jo å kjøre mest mulig på strøm kontra bensin. Det er derfor viktig å fylle opp batteriet med rimelig og miljøvennlig strøm fra hjemmenettet. Våre undersøkelser viser at de fleste er flinke med å lade hjemme, og at de lader når de kan, sier Hans Petter Aalmo.

4. Sjekk dekktrykket

Med riktig dekktrykk får du lavere rullemotstand, og mer økonomisk kjøring. Hva som er riktig dekktrykk kan du sjekke i dørkarmen på førersiden.



– Moderne biler, som Mitsubishi Eclipse Cross PHEV ladbar hybrid, har dekktrykksensorer som gir beskjed ved feil dekktrykk. Men selv om bilen er utstyrt med dekktrykksensorer, er det greit å være obs på at flere ting kan spille inn, slik som hvor fullastet bilen din er og temperatur. Kanskje er du ikke i nærheten av en lufttrykkmåler om feilmeldingen kommer, så det kan være lurt å sjekke dekktrykket før du legger ut på langtur. Husk også å sjekke dekktrykket i overgangen mellom årstider og etter hjulskift, tipser Hans Petter Aalmo.

5. Bruk forhåndsoppvarming/ aircondition mens bilen er til lading

Varm opp/kjøl ned bilen før du drar ut ladekabelen. Da bruker du ikke batteriet til å få ønsket temperatur og du kan legge av sted i en behagelig temperatur i bilen.

Sørger du for å kjøle ned bilen samtidig mens du lader om sommeren, så slipper du å bruke batteriet på å kjøle med bilkupeen under kjøring. Bruk også aircondition med måte mens du kjører. Det samme gjelder også på kalde vinterdager, da du gjerne vil ha en varm og god bil før du legger ut på kjøretur.

– Noen av de som er mest opptatt av å maksimere rekkevidden bruker rett og slett ikke aircondition, avslutter Aalmo.

