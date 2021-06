Motorvask: Hvordan vaske motorrommet på bilen enkelt og skånsomt

Et skittent motorrom kan føre til feil i elektriske komponenter, som i verste fall kortslutter og tar fyr hvis du ikke er påpasselig med renholdet.

Artikkelen inneholder annonselenker.

I snitt har det vært meldt inn 3280 bilbranner hvert år her i Norge. Årsaken skyldes ofte at det har vært slurvet med vedlikeholdet og da ikke minst renhold av bilens motor.

– Det er slurv med vask og vedlikehold under panseret som er skummelt. Skitt og støv kan føre til feil på elektriske komponenter, som igjen kan forårsake motorstopp og i verste fall brann , sier bilmekaniker og rådgiver i Gjensidige Jan Fleinsjø i en pressemelding.

Fleinsjø fremholder at jevnlig motorvask reduserer risikoen for skade.

– Og så gir det en god følelse å vite at du behandler hele bilen pent, ikke bare det som synes. I tillegg kan det trekke prisen opp når du skal selge bilen, fortsetter mekanikeren.

7 steg til et rent motorrom

Det lønner seg med andre ord å ta seg bryet med å vaske motorrommet med jevne mellomrom. Da hjelper det jo at prosessen i seg selv ikke er den mest kompliserte og kan gjøres i løpet av syv enkle steg. I forkant anbefaler Fleinsjø deg å beskytte de delene som er ømfintlige for vann.

– I eldre biler ligger elektriske kontaktpunkter og komponenter ofte opp i dagen. I nyere biler er de som regel beskyttet av plastdeksler. Til gjengjeld er nye motorer fulle av elektronikk som kan være sårbar for ytre påvirkning, påpeker han.

De syv stegene er som følger:

1) Det første du gjør er å sørge for at bilen står i skyggen og at motoren er avkjølt.

2) Begynn med å påføre avfettingsmiddel eller spesialmiddel for motorvask. Her er det anbefalt å bruke en mild «såpe» som løser opp fettrester, støv og olje uten å samtidig skade gummi og pakninger.

Rengjøring av motorrommet Avfetting: Teerwäsche A fra Koch-Chemie Kaldavfetting/petrokjemisk avfetting med god effekt på både tørr og fuktig bil. Fjerner blant annet asfalt, tjære og bitumen. Kjøp her Fra 129 kr Detailshop.no

Rengjøring av motorrommet Sprayflaske: Pumpe-/lavtrykkskanne fra Koch-Chemie Til bruk med løsemidler og petrokjemiske avfetting som for eksempel asfaltfjerneren Teerwäsche. Kjøp her 425 kr Detailshop.no

3) Hent så frem en skumkanon og tilfør en forvask. Vi foreslår å bruke MTM PF-22 sin skumkanon sammen med Vorreiniger B fra Koch-Chemie som vaskekjemi.

Rengjøring av motorrommet Skumkanon: MTM PF22 Du kan justere mellom smal og bred stråle, samt vannrett og loddrett eller noe midt i mellom. Kjøp her 990 kr Detailshop.no

Rengjøring av motorrommet Alkalisk forvask: Vorreiniger B fra Koch-Chemie Formulert for bruk til forvask av utvendige flater og motorrom, fjerner generell skitt og smuss, insekter og fuglemøkk. Kjøp her 499 kr Detailshop.no

4) Gå deretter over overflatene på motorrommet med en detaljbørste.

Rengjøring av motorrommet Detaljbørste fra Work Stuff Detaljkost med noe kortere og hardere bust enn normalt. Kjøp her Fra 79 kr Detailshop.no

5) Bruk hageslange til å spyle av, pass på å holde avstand samtidig som du holder strålen i bevegelse. Det er anbefalt å spyle lett over, ikke direkte inn i kontakter og andre elektriske komponenter. Ifølge Gjensidige egner ikke høytrykkspyleren seg til dette formålet.

6) Etter du har spylt kan du begynne å påføre Koch-Chemie Motorplast ved å spraye direkte på motorrommet. Det gjør ingen ting om motoren er blitt tørr ennå.

Rengjøring av motorrommet Motorfornyer: Koch-Chemie Motorplast Motorfornyer som påføres kald, nyvasket og gjerne våt motor. Tåler temperaturer opp til 250 °C. Kjøp her Fra 199 kr Detailshop.no

7) Når du er ferdig, lar du motoren stå over natten. Bruk en mikrofiberklut til å gå over eventuelle merker og rester etter at motoren har fått tørke i cirka et kvarters tid.