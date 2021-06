Taktelt på bil: Camping for den eventyrlystne

Med et taktelt på bilen står du mye friere til å finne en plass å overnatte og bilferien blir et helt eget eventyr.

Du så dem kanskje da du reiste rundt i Norge i fjor sommer: Familiene som bare parkerte, vippet opp teltet på taket og la seg til å sove. Taktelt, eller biltelt, gjør virkelig bilferien til et helt eget eventyr og de finnes i flere ulike størrelser med både to, tre og fire sengeplasser. Det eneste du må tenke på, er hvorvidt bilen du skal installere teltet på har eller kan ha takstativ. I tillegg må kjøretøyet tåle den samlede vekten av teltet og personene som skal overnatte.

Takstativ må kjøpes separat om ikke bilen allerede har et. Du finner et stort utvalg av takstativ hos Skruvat.no her.

Å overnatte i bil har fått et helt eget navn av australiere som allerede på begynnelsen av 1900-tallet begynte med det de kaller «overlanding». Dette er en form for camping hvor det er reisen i seg selv og ikke destinasjonene som er målet. Australierne begynte til fots og på hesteryggen, men etter hvert ble bilen det viktigste fremkomstmiddelet.

Du får god utsikt fra teltåpningen når du kommer litt over bakken. Klikk på bildet for å se utvalget av taktelt fra Thule. Foto: Thule

De ulike størrelsene på taktelt stiller ulike krav til selve bilen, til antallet personer som kan overnatte og hvor mye plass du har til bagasje. Her er takteltene som er på markedet akkurat nå:

Dette er et enkelt og praktisk telt som monteres på få minutter. Ayer 2 er laget for to personer og kommer med en madrass for ekstra komfort. Skulle man ønske litt ekstra padding, finnes det ekstramadrasser som gjør nattesøvnen til en drøm.

Teltet har mulighet til å holdes åpent, delvis åpent eller lukket ettersom hvordan været er utenfor. Det er også mulighet for å organisere tingene inne i teltet med fire store lommer for alt man måtte trenge. Kapasiteten er opptil 180 kilo statisk og teltet alene veier 48 kilo.

Kukenam 3 er en større versjon av Ayer 2 og passer for tre personer. Dette takteltet kommer også med en madrass, men du kan også her kjøpe til ekstra madrasser. Også dette teltet har mulighet til å holdes åpent, delvis åpent eller lukket ettersom hvordan været fortoner seg.

Det er ellers mulighet for å organisere tingene inne i teltet med fire store lommer for alt man måtte trenge. Kapasiteten er opp til 272 kilo statisk og teltet alene veier 60 kilo.

Autana 3 er et solid helårs taktelt som rommer tre personer og som er ekstremt enkelt å slå opp. Teltet blir levert med madrass som sikrer deg en god nattesøvn, og hvis du ønsker en enda mykere madrass så får du kjøpt dette separat. Inkludert er også et stort anneks som festes med glidelås og som gir muligheter for fine frokoster og middager beskyttet for vær og vind.

Kapasiteten er opp til 272 kilo statisk og teltet alene veier 69 kilo.

Autana 4 er Thules største taktelt og rommer fire personer. Her får du også med madrass for god komfort og det leveres med anneks som festes med glidelås. Her har du god plass til både overnattingsgjester og ekstra bagasje. Kapasiteten er opp til 295 kilo statisk og teltet alene veier 86 kilo.

Pass på hvor du parkerer



I Norge står allemannsretten sterkt og den gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark, men det betyr ikke at du kan parkere bilen og slå opp takteltet hvor som helst. Ved rasteplasser, populære utkikkspunkt og andre severdigheter langs norske veier er det ofte satt opp skilt med beskjeden «No camping», nettopp for å unngå trengsel på plasser som er ment for utelukkende korte besøk.

Ute i den frie naturen er det ifølge Friluftsloven to ting som gjelder: Du må campe minst 150 meter fra nærmeste hus eller hytte, og dersom du bli værende i mer enn to døgn så må du ha grunneiers samtykke.