Alt du trenger for en vellykket strandtur i sommer

Solen skinner, havet kaller og alt ligger til rette for en deilig dag på stranden. Da er det viktig å pakke både riktig og smart før man legger i vei ut døra hjemme.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Noe av det mest behagelige man kan gjøre på en deilig sommerdag, er å ta en tur til stranden for å kjenne på den friske duften av sjøluft, kjenne varm sand mellom tærne, ta en forfriskende dukkert og koble av. Og ettersom det fort går noen timer til avslapping, bading og soling, er det kjekt å ha orden på strandutstyret.

Vi har satt opp en liste over det som kommer godt med når det er tid for en strandtur både i og utenfor sommerferien:

Når året går inn i sine varmeste måneder, byttes tunge fottøy ut med luftigere varianter som sandaler. I år er det en helt spesiell utgave som trender, og det er sandaler utstyrt med borrelås. Hvis du ikke trodde det var nok så går «alle» med sokker i sandalene i 2021, men akkurat på stranda er det fremdeles uten som gjelder.

Dette trenger du til strandturen Ellos Shoes badesandaler (Dame) Badesandaler i lett, hurtigtørkende kvalitet. Overdel i formpresset EVA med to regulerbare remmer over foten. Kjøp her 127 kr Ellos

Dette trenger du til strandturen ASOS DESIGN tech sandaler (Herre) Borrelåssandalen fra Asos er perfekt til deg som liker komfort i en sandal. Kommer i en beige farge og passer ypperlig til sommeren. Kjøp her 349 kr Asos

Når det er tid for å stikke til stranden eller bassenget, er det et must å ha en solid og romslig strandveske for hånden. Den skal ha plass til alt man trenger av håndklær, solkrem, solbriller, badetøy og lesestoff. Og så skader det jo ikke om den ser fin ut i tillegg.

Dette trenger du til strandturen Strandveske fra House Doctor (2 stk) Vesken er laget av flettet furu og papir, noe som gir den et naturlig utseende. Utstyrt med to håndtak og er veldig romslig. Kjøp her 529 kr LuneHjem

Det blir ingen skikkelig strandtur uten et ekstra stort håndkle som både er mykt og deilig mot huden, og som egner seg perfekt til å ligge på mens man soler seg. En god bonus er at de også gjør seg perfekt som ekstra stort håndkle å surre seg inn i etter dusjen hjemme.

Dette trenger du til strandturen Strandhåndklær Deilig og mykt badehåndkle i bomullsfrotté fra HAY. Mål: 150x100 cm. Kjøp her 379 kr LuneHjem

Det er fint å kunne ligge på et strandhåndkle, men av og til kjennes det godt å føle solstrålene og sommerbrisen treffe ansiktet mens man sitter lent tilbake. En strandstol – også kalt fluktstol – er perfekt for å nyte de solrike dagene ved sjøen som hjemme i hagen eller på balkongen.

Dette trenger du til strandturen Capriana solstol Solstolen veier lite, er enkel å ta med på stranden og tar liten plass når den er sammenbrettet. Velg mellom blå, sort og rød. Kjøp her 2399 kr Jotex

Det er viktig å beskytte deg selv mot solen når du har funnet plassen din på stranden, og i tillegg til solkrem utgjør parasoll et effektivt vern mot UV-strålene fra oven. Hos CDON.no ka du velge mellom et stort utvalg av parasoller i ulike farger, former og prisklasser.

Dette trenger du til strandturen Parasoll Strandparasoll laget av UV-beskyttende og anti-fade polyester som blokkerer ut skadelige UV-stråler. Kjøp her 629 kr CDON

Kreftforeningen anbefaler å bruke minimum solfaktor 30 når du er ute i solen og ikke vær gjerrig når du påfører solkremen på kroppen. Skal du ha solkrem til hele familien, bør du kjøpe en stor tube. Du bør ikke være lenge i sterk sol selv om du har smurt deg.

Dette trenger du til strandturen Solkrem med høy solfaktor Hos Farmasiet finner du et stort utvalg av solkrem, for barn og voksne, ulike hudtyper og ulike behov. Kjøp her Farmasiet

Ettersom man sjelden drar på stranden med mindre det er glovarme plussgrader, så sier det seg selv at lunken drikke, smeltede kjølevarer og svett mat blir et uunngåelig resultat. Hvis du derimot tar med deg en hendig kjøleveske, kan du enkelt holde både mat og drikke kjølig til det er tid for å kose seg.

Dette trenger du til strandturen City kjøleveske (stor) Romslig og stilfull kjøleveske med fine detaljer i gull. Vesken rommer 18 liter. Finnes i beige, grå og sort. Kjøp her 398 kr LineaHjemme

Dette trenger du til strandturen City kjøleveske ryggsekk Luksuriøs og praktisk kjøleveske formet som en ryggsekk. To ytterlommer, nettlommer på sidene og justerbart skulderbånd. Kjøp her 569 kr LineaHjemme

Det er så godt som umulig å tenke sommer uten samtidig tenke på deilig, velduftende og ikke minst velsmakende grillmat. Det fines en rekke praktiske grillmodeller innen kull og gass som egner seg ypperlig til å ta med på stranden og som er forbausende enkle å frakte med seg.

Dette trenger du til strandturen Go-Anywhere gassgrill Kompakt og svært hendig turgrill for deg som er mye på farten. Stålben som fungerer som lås under transport. Kjøp her 1994 kr Weber

Dette trenger du til strandturen Go-Anywhere kullgrill Transportabel kullgrill, der designet gjør at du frakter grilltilbehøret under lokket under transport. Kjøp her 1259 kr Weber

Det er utrolig koselig å kunne nyte et måltid på stranden, hvis det ikke hadde vært for sanden som ligger på alle kanter av deg og som har en egen evne til å legge seg på maten eller havne i glasset. Med et hendig piknikbord sørger du for å løfte måltidet opp fra bakkeplan slik at du kan nyte den fri for sand.

Dette trenger du til strandturen Outlust piknikbord Et bærbart piknikbord med glassholdere, flaskeåpner og ben du kan slå ut. Kjøp her 299 kr CoolStuff

Med mindre du er reist på stranden i selskap med flere, løper du en risiko ved at verdisaker som mobiltelefon, bankkort og nøkler kan være forsvunnet når du kommer tilbake fra en forfriskende dukkert. Men det er noe tyver ikke har interesse av å stjele fra deg, og det er en tube solkrem.

Dette trenger du til strandturen TanSafe TanSafe er en snedig tube utformet som en solkrem, der du enkelt kan skjule verdisakene. Passer de fleste mobiltelefoner opp til iPhone 6 Plus. Kjøp her 129 kr CoolStuff

En strandtur er den perfekte anledning til å koble av fra omverden for en liten stund og synke godt ned i en god bok. Blir det krim og spenning, selvhjelp eller kanskje en altoppslukende biografi?

Dette trenger du til strandturen Sommerlektyre i pocketform Hos Norli finner du et rikt utvalg av sommerfavoritter i praktisk pocketutgave innen den sjangeren du måtte foretrekke. Kjøp her Norli

På samme måte som det er sanger som umiddelbart gir deg den gode julestemningen, er det låter som formelig syder av sol, sommer og sjø. Det blir ingen skikkelig strandtur uten stemningsskapende musikk, og den beste måten å nyte førsteklasses lyd på er med en trådløs høyttaler som du enkelt kobler opp mot mobilen via Bluetooth.

Dette trenger du til strandturen Sonos Roam Laget for å tas med ut og er støv- og vanntett. Du kan ta den med på stranda eller til bassengkanten uten bekymringer. Kjøp her 1798 kr HiFi Klubben

Hvis du synes høyttaler blir litt vel pes å ta med seg på stranden, eller du synes det er greit å la de andre strandgjestene få nyte dagen uten musikk fra alle kanter, så er trådløse ørepropper midt i blinken. Det eneste du trenger, er å bruke mobilen din til å spille av utvalgte sanger.

Dette trenger du til strandturen Jabra Elite Active 65t Elite Active 65t er helt trådløse in-ear-sportshodetelefoner med god lyd og overlegen anropskvalitet. De tåler både vann og støv. Kjøp her 995 kr HiFi Klubben

Hos Celis kan du velge blant et stort utvalg av både praktiske og morsomme effekter for den neste strandturen din. Her finner du blant annet strandhåndkle formet som en donut, badedyr i alle former og størrelser og vanntett piknikteppe. Eller hva sier du til en flytende partyøy formet som en enhjørning?