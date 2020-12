Mener en av Norges mest solgte biler er en rustfelle

Matti Funderud heter han og holder til i dypet av de Østfoldske skoger. Omtrent midt mellom Mysen og Rakkestad. Der driver han sitt eget antirust-verksted, Funderud Antirust. Det har han gjort siden 1988. Altså i godt over 30 år. Egentlig lenger enn det også...

– Ja, far min begynte med rustbeskyttelse av biler i 1970. Så jeg er jo langt på vei oppvokst med dette og har alltid vært interessert og engasjert i dette med rustbeskyttelse. Selv om jeg er utdannet elektroingeniør, ble dette min bane også, legger han til.

Selv om kalenderen viser at 66-åringen snart kan pensjonere seg, er han fortsatt dypt engasjert i faget. Junior, Ådne Funderud, er nå med på laget, som tredje generasjon antirustbehandler.

Likte ikke det han så

I fjor kjøpte Matti seg en ny Tesla Model 3. En bil han er skikkelig fornøyd med og snakker varmt om.

Nysgjerrig som han er, hadde bilen knapt kommet på gårdsplassen før den måtte inn på verkstedet. Matti var spent på hvordan nyanskaffelsen så ut under. For de fleste av oss er ikke det noe vi tenker veldig mye på.

Matti Funderud har drevet med rustbeskyttelse av biler nesten hele livet.

– He, he. Nei, det er kanskje litt sært og rart. Men med min bakgrunn kan jeg vel kanskje komme unna med det som en slags yrkesskade, sier Matti.

Som tenkt – så gjort. Bilen inn på løftebukken. Matti likte ikke det han så. Han fant blant annet bærende konstruksjoner i fjærtårnet han mener er helt ubeskyttet og kun med grunning som rustbeskyttelse.

Her kommer også hans iboende ingeniør fram, sammen med praktisk erfaring. Han ser svakheter og potensielle rustfeller og i en ellers avansert konstruksjon. Og hvordan alt henger sammen med alt.

– Teslas større Model S og X er jo bygget av aluminium og er dermed godt beskyttet mot rust. Model 3 er en rimeligere bil, og en noe enklere og mindre påkostet konstruksjon. Ikke minst er den hovedsakelig laget av stål. Slik som de fleste andre biler. Det visste jeg og var innforstått med, forklarer han.

Greit i California, ikke i Norge

Likevel ble han ikke imponert etter å ha sett bilen under.

– Nei, dette holder ikke mål. Jeg mener definitivt at disse bilene er potensielle rustfeller. Her er det mangelfull fuging. Det er åpne glipper i platefalser hvor salt og fuktighet lett samles. Det mangler propper flere steder hvor salt og vann kan komme inn i hulrom og det mangler beskyttende PVC-belegg på utsatte steder. Særlig i hjulhusene foran som er utsatt for sprut. Det er rett og slett ikke tettet godt nok.

Matti har behandlet nesten 70.000 biler. Som en av Norges største forhandlere av Lokariskjermer gjennom mange år, har han tydelig sett verdien av rustbeskyttende olje og deksler i kombinasjon.

– Hjulspruten stoppes av plasten og oljen blir liggende på innsiden og hindrer rust, forklarer Matti

Men tilbake til Tesla Model 3. Det er ikke bare foran det finnes svakheter, mener han.

– Nei, også i hjulhusene bak, akkurat der skjerm møter støtfangervingen, er det samme greia, med falser som ikke er tettet eller beskyttet. Det fungerer sikkert fint i California, hvor bilene bygges og klimaet er tørt og faren for skogbrann større enn snøfall og saltede veier.

– Her hjemme i saltlaken mener jeg at dette ikke holder mål. Bare vent og se. Om noen år kommer det til å gå mange rustne Tesla Model 3, mener han.

Venstre fjærtårn, rett over venstre framhjul. Her er platefalser helt uten tetting og åpne hulrom som er utsatt for sølesprut og salt. Det er kun grunning som beskytter mot rust.

Tatt fram et eget sett

For å gjøre en lang og omfattende historie kort: Etter mye grubling og forskning har han sammen med firmaet New Tracks utviklet et sett bestående av ti ulike deksler. Disse dekslene beskytter bærende konstruksjon i hjulhusene, og sammen med Fluid Film, også kjent som lanolinolje eller "sauefett», skal det gi bedre beskyttelse av understellet.

Matti kjøpte også en komplett front fra en skadet Model 3 som ble brukt til forskningen og utvikling her.

På den annen side – det må jo være lov å spørre om dette ikke er litt som bukken og havresekken. Først skremme folk, med at bilen ruster. For så å selge et produkt han selv har bidratt med å utvikle.

– Det er et helt legitimt spørsmål å stille, men her som alltid i arbeidet vårt tenker vi at vi først og fremst skal finne den beste løsningen for kunden. Får vi det til – tjener vi penger på det. Men jeg mener kunden tjener mer, fordi han eller hun unngår rust.

– Vi har holdt på her i 50 år. Vi har en stabil og god kundemasse. Folk kommer langveis fra for å behandle bilene sine hos oss. Selv om vi ikke akkurat har beliggenhet i verdens navle, her ute i skogen.

Matti med settet han har bidratt til å utvikle og som nå tilbys til Tesla Model 3. Her kan man få livstidsgaranti mot gjennomrusting.

Faget er motivasjonen – ikke pengene

At settet han har bidratt med å utvikle fungerer, er han lite i tvil om.

– Jeg gir evighetsgaranti på dette. Så sikker er jeg på det. Vi monterer settet med alt hva det innbefatter. Vi sprøyter bilen med Fluid Film og tar etterbehandlinger etter et fastsatt program. Blir det gjenomrusting noe sted på understellet, om det så er etter 40 år, reparerer vi dette gratis. Så sikker er jeg, sier han. Saklig og lavmælt, men likevel ivrig.

– For å ta dette med bukken og havresekken igjen. Vi selger også dette som et gjør-det selv-kit. Med bruksanvisning og det hele. Det koster under 3.000 kroner. Vi selger også sett for de som vil sprøyte bilen sin selv. Det er en del av vårt konsept.

– Vår mening er ikke å ta alle pengene selv og tjene oss rike. Da har vi nok valgt litt feil bransje. For meg er faget viktigere enn pengene, understreker Matti.

– Vi har også inngått samarbeid med Tesla Owners Club Norway, hvor medlemmene får rabatter. Både på vanlig behandling og på det spesielle settet til Model 3. Foreløpig selges dette settet hos våre forhandlere i Oslo, Østfold, Drammen og Vestfold, forklarer han avslutningsvis.

Kan medføre garantibortfall

Vi i Broom har fremlagt Funderuds påstander for Tesla. Dette sier Even Sandvold Roland som er Senior Communications Manager i Tesla:

– Det er uheldig at en bedrift som ikke har garantiansvar for biler, uavhengig av merke, kommer med tendensiøse påstander som kan skape frykt og bekymring. Det har ingen hensikt å gå inn i en diskusjon om forhold knyttet til én enkelt bil som eies av en selger av rustbeskyttelse.

– Som bilprodusent har Tesla et ansvar for å sørge for at bilene våre fungerer som de skal i den forventede levetiden. Teslas rustgaranti dekker gjennomrusting av karosseriplater fra innsiden og ut som følge av material- og produksjonsfeil i 12 år, og med ubegrenset kjørelengde. Denne garantien kan bortfalle ved understellsbehandling av bilen hos tredjepart, fordi slike produkter kan forårsake skader og følgefeil, sier Sandvold Roland.

NAF: Kan være smart

I en kommentar fra NAF, som de poengterer er generell, sier Nils Sødal, som er senior kommunikasjonsrådgiver, følgende:

– I og med at bilene i Norge går i et mer ugjestmildt miljø enn i mange andre deler av Europa, er det smart å ta understellsbehandling. Bilene har en viss antirust-behandling fra fabrikken og har i tillegg en garanti mot gjennomrusting. Likevel er understellsbehandling en fordel om man skal ta vare på bilen over tid. Alle biler kan få understellsbehandling, men det er lurt å høre med merkeforhandleren eller bilimportøren om dette er greit i forhold til garantiene på bilen. Det varierer hva som er tillatt. Noen bilmerker tillater ekstra understellsbehandling og andre ikke.

– Hvis forhandleren eller importøren godtar at du tar understellsbehandling på bilen din, er det lurt å få det skriftlig slik at det ikke blir noen diskusjon senere om det dukker opp en garantisak. Det finnes en rekke forskjellige typer understellsbehandling. Derfor er det lurt å høre med forhandler eller importør om hvilken behandling man bør bruke. Det kan være at bilfabrikanten foretrekker et merke fremfor et annet fordi beskyttelsen fra fabrikanten ikke skal reagere med en som sprayes på i etterkant.

– Hvis bilimportøren ikke tillater understellsbehandling av din bil, men du likevel ønsker å gjøre det, er det viktig å sjekke hva verkstedet som skal gjøre understellsbehandlingen gir av garantier på jobben, avslutter Sødal.

