Ser bilen ut som en krokanis? Det finnes heldigvis råd

Hei Benny!

Lakken på vår hvite bil ser virkelig ikke bra ut etter vårvasken. Det er fullt av små, brune rustflekker over alt. Den ser nesten ut som en krokanis.

Bilen er bare tre år gammel og jeg synes det er tidlig med begynnende rustangrep. Regner med at det er garanti, men må likevel si jeg er skuffet og bekymret. Ser for meg mye styr for å få dette fikset. Har du noe godt forslag til framgangsmåte?

Benny svarer:

Heisann!

Nei – denne lakken ser virkelig ikke bra ut. Men det er nok ingen garantisak. Framgangsmåten for å bli kvitt dette er veldig grei, den krever imidlertid litt innsats fra deg.

Her er det bare å finne fram avfetting, vaskeutstyr og polish.

For dette er nemlig ikke skikkelige rustskader, eller begynnende sådanne. Dette er forurensning som i løpet av en lang vinter har festet seg i lakken. Det er etter alt å dømme små metallspon fra piggdekk, tjære, asfaltrester og salt. Ikke overraskende er det saltet som gjør at de små metallsponene som kan brenne seg fast i lakken, blir brune og ser ut som rust.

Men styggedommen, som mange flere enn deg oppdager nå, kan altså fjernes.

Begynn med å spyle bilen nøye, gjerne med en høytrykkspyler. Spray så på avfetting og la kjemien i denne få jobbe i noen minutter. Du vil ganske snart se at avfettingen løser det opp og at skitten renner nedover lakken.

Så vasker du alt av med en god bilshampo. Bruk rikelig med vann. Vask flate for flate, og spyl av etter hvert. Da skal du ha fått en ren bil.

Men jobben er likevel ikke ferdig. Avfettingen åpner porene i lakken slik at du absolutt bør polere bilen etterpå.

Har du fortsatt rester av skitt igjen i lakken, bør du bruke en lakkrens, før du til slutt polerer opp lakken med en god voks. Da skal den bli god som ny.

For å redusere dette problemet før neste vinter, kan det også være smart å gi bilen en ny runde polering til høsten. Det gjør at uhumskhetene ikke fester seg så lett i lakken og at det er lettere å få det av igjen.

Du bør nok sette av noen timer til denne jobben, for det gjør seg slett ikke selv. Men resultatet blir bra om du tar deg tid og er nøye.

Alternativet som mange velger, er å sette jobben bort til en profesjonell bilpleier. Det koster noen tusen kroner om man bruker en seriøs aktør. Mange av oss finner imidlertid mye glede i å gjøre denne jobben selv.

Lykke til!

