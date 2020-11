Tidligere Tesla-sjef mener dette er en stor feil

Tesla var forut sin tid, da de kom på markedet med sin elektriske familiebil, Model S.

Det handlet imidlertid ikke bare om selve bilen, men filosofien rundt ladenettverk. Grunntanken var at man skulle minimere rekkeviddeangsten til Tesla-eiere, med egne hurtigladestasjoner.

Resultatet har blitt et globalt nettverk av Tesla Superchargers. Hurtigladere som kun kan brukes av Tesla-modeller – og som er blant de mest effektive på markedet.

Totalt er det over 18.000 slike ladepunkter rundt omkring i verden — fordelt på over 2.000 stasjoner. Antallet øker stadig.

Problem som ikke kan løses

I utgangspunktet kan disse lade opptil 150 kW (V2). Men i 2019 begynte det også å komme en ny generasjon av Teslas lynladere (V3). De leverer opptil 250 kW.

Teslas hurtigladestasjonene, som kun kan brukes av Tesla egne modeller, har vært et viktig argument for mange kjøpere.

Men Peter Rawlinson, som i sin tid selv var sjefen for utviklingen av Tesla Model S, mener det er ett stort problem med disse. Et problem som ikke kan løses.

– Feil system

– Tesla har gjort det meste riktig, og har fått til mye. Men de har ett stort problem. Det er at bilene bygger på et 400 Volt-system. Det er gammeldags, og byr på begrensninger når det kommer til hurtiglading. Vi bruker 900 Volt – og kan klare opptil 1.000 Volt. Det gir helt andre muligheter, mener Rawlinson.

Han sluttet i Tesla, og er nå toppsjef for en helt ny amerikansk elbilprodusent, Lucid Motors.

Lucid viste i september sin første modell: Air. Den setter en ny målestokk for rekkevidde, og klarer på det meste opptil 839 kilometer på en lading.

Air blir også blant de aller raskeste på lading – takket være 900 Volt-systemet sitt.

32 kilometer i minuttet

Lucid Air skal klare 300 kW ladehastighet. Med den hastigheten kan man lade 32 kilometer i minuttet – og 482 kilometer på 20 minutter.

Lucid har også planer om å bygget et ladenettverk for sine biler. Deres samarbeidspartner er Electrify America. Hvem de vil samarbeide med i Europa, er ikke bestemt enda.

– Tesla måtte gå opp stien først. Men nå blir det en utfordring for dem. Hva skal de gjøre med superladenettverket sitt? Det har vært en enorm investering. De kan ikke bare bytte det ut, sier Rawlinson.

- Holder med 250 kW

– Model 3 kan maksimalt ta i mot 250 kW effekt, og det er også denne makseffekten vi opererer med på V3 Supercharging. Her er det en rekke vurderinger som ligger til grunn: Hvilken effekt det er realistisk å kunne bygge ut med når man skal bygge store ladestasjoner som kan håndtere mange biler av gangen (altså kapasitet i lokale strømnett), hva det er rimelig å forvente at batteriene tåler over tid, og hva kundene egentlig etterspør når det kommer til hastighet og ladetid, sier informasjonssjef i Tesla Norge, Even Sandvold Roland.

Med V3 Supercharging forventer Tesla at et normalt ladestopp blir på omtrent et kvarter.

– En nisjeprodusent som henvender seg til et spesifikt segment i markedet kan selvsagt gjøre andre vurderinger når det kommer til effekt og kapasitet. Tesla ønsker å selge stadig rimeligere biler for å bidra til at bilsalget i økende grad blir utslippsfritt, og da må vi bygge en infrastruktur som er skalerbar, tåler høy trafikk, og som kundene er godt fornøyde med. Det mener vi at 250 kW er riktig utgangspunkt for, fortsetter Sandvold Roland.

Porsche raskest

Lucid er ikke de eneste som har gått bort fra 400 Volt-systemet. Porsche gjør det samme med sin første elbil: Taycan.

Den har et 800 Volt-system – og kan ta imot 350 kW lading med Ionity sine lynladere.

De fleste nye elbiler klarer 100-150 kW ladehastighet på hurtigladere – og 7-11 kWt på hurtiglader hjemme.

