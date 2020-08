Det begynner smått – men kan ta knekken på bilen din

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Jeg har en 2000-modell Saab 9-5 Griffin V6, med 200 hk. Den er gått bare 100.000 kilometer.

Den har noe rust under begge fordørene og på venstre bakskjerm. Jeg synes det er for galt å ikke fikse det, for å bruke den enda noen år til.

Vet du hvor jeg kan få satt den i stand for en rimelig penge? Bilen benyttes hver dag som bruksbil.

Benny svarer:

Jøss, en Saab 9-5 V6 Griffin! Da snakker vi største (men ikke sterkeste) motor, og det meste av tilgjengelig utstyr fra den gangen bilen var ny. Dette er fortsatt en grom bil. Ikke har den gått langt på disse 20 årene heller.

Men det er dessverre slik at nettopp rust tar knekken på veldig mange biler. På mange av de 150.000 bilene som vrakes i løpet av et år, er rust en vanlig årsak.

Mer jobb enn man tror

Selvfølgelig går det an å reparere og fikse rust. Men det å sveise rust er svært tidkrevende og omfattende. Tro meg, jeg har prøvd opp til flere ganger. Det vil igjen si at om du ikke kan gjøre dette selv, er det en kostbar affære. Det er rett og slett svinedyrt om du må ha bilen på verksted for å få sveiset den opp. Forleden hørte jeg noen som hadde fått pris på 10.000 kroner for lakkering av bare én dør...

Dessuten er det alltid, og dette er uten unntak dessverre, mer rust enn det man ser ved første øyekast. Derfor er det ofte svært vanskelig å estimere noen pris på slike jobber, ettersom det kan være mye mer jobb enn man først tror. Man må demontere for å få full oversikt.

9-5 Griffin er en godt utstyrt utgave av Saabs familiebil. Men etter 20 år kan den bli preget av tidens tann. Illustrasjonsbilde.

Brukte dører

Jeg vil tro at brukte, rustfrie dører er et både enklere og billigere alternativ, enn å gå løs på dem du har nå med sveiseapparatet.

Bakskjermen er mulig å fikse om det er en ny hjulbue det er snakk om. Men ofte er det mer rust bak, og man må fikse innerskjermen, også. Da baller det fort på seg...

Slår man sammen alt som må gjøres, koster det fort mer enn det smaker. Særlig på en 20 år gammel bruksbil, som går året rundt.

Like greit å selge den?

Kanskje du skal overlate denne uvanlige Saaben til en entusiast, med kunnskap og erfaring nok til å sette den i stand selv? Etter 20 år i trofast tjeneste, vil den nok da nyte livet som bilklassiker – med hyggelige turer i sommerhalvåret.

Det andre alternativet er at du etter beste evne får bremset rustangrepene selv, og forsøker å holde dem i sjakk så lenge det går. Om den er i OK teknisk stand, og rusten ikke har fått veldig godt grep ennå, tipper jeg da at du kan kjøre den to-tre år til.

Uansett – lykke til!

Saken ble først publisert på Broom.no