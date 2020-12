Slik stikker Tesla kjepper i hjulene for de andre bilprodusentene

Tesla-sjef Elon Musk har lenge vært kjent som en hard og krevende mann å jobbe for. Han stiller ekstremt høye krav til sine ansatte. Noe han tidvis har høstet mye kritikk for.

Like fullt er Tesla en svært attraktiv arbeidsplass. Det viser en rapport analyseselskapet Studium nylig la fram.

Denne rapporten lister opp de mest attraktive arbeidsgiverne for nyutdannede amerikanske ingeniørstudenter. Der går Tesla helt til topps.

Forsterker seg

Det er, litt overraskende kanskje, ingen andre bilprodusenter på topp 10-listen. Ford er de som er nærmest og kommer på en 12. plass. Mens bortimot legendariske General Motors ender på 15. plass, rett foran BMW. Volkswagen er å finne først helt nede på en 70. plass.

Dette skaper naturlig nok hodebry og stikker kjepper i hjulene for de andre bilprodusentene.

Det er jo slik at de firmaene som har de beste ingeniørene, fabrikkarbeiderne og markedsføringsfolkene også ofte er i teten når det gjelder utvikling. Enten det er innovasjoner, nye, fiffige tekniske løsninger og nye måter å gjøre ting på, for eksempel innen markedsføring og salg. Dette henger sammen. Videre forsterkes det ytterligere av at de som får jobbe i firmaet de aller helst vil, også er mer motiverte, glade og dermed yter det lille ekstra på jobben.

Et bransjeproblem

Også blant de som studerer forretningsutvikling og informatikk, scorer Tesla betydelig bedre enn andre bilprodusentene. Dette kan i sin tur forsterke denne uheldige utviklingen ytterligere framover. Sett med andre produsenters øyne.

Det er definitivt etstort problem for mange av de andre, store bilprodusentene. De vil dermed slite med å tiltrekke seg de beste og mest attraktive folkene i mange viktige funksjoner framover.

Som en liten kuriositet, kan det jo også nevnes at SpaceX, som er Elon Musks romfartsselskap, er det firmaet som er nest mest attraktivt å jobbe i. Musk har dermed kontroll på begge de to selskapene folk helst vil bli ansatt i.

