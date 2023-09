Superyachter: Slik er milliardærenes båtliv

De fleste opplever å skifte ut bilen med en nyere og kanskje litt finere modell noen ganger i løpet av livet. Dersom du bestiller noe splitter nytt å ha i garasjen, får du også gleden av å velge farge, felger, og noen komfortable seter.

Yachtindustrien har omfavnet skapergleden en kan få ved å plukke ut og sette sammen elementer, og gjort den til en form for SFO for milliardærer.

Sjøsetting og salg

For flere av de faste yachtkundene er selve byggeprosessen det morsomste. Den kan ofte ta opptil fire eller fem år, med stadige turer til verftet for å studere kvaliteten på skinnet til sofaene, og fundere på hvor mange sengeplasser det egentlig vil bli behov for.

Når det blankpolerte smykket endelig sjøsettes, er det flere som velger å legge båten ut for salg og starte prosessen på nytt.

Baugen på «Here Comes the Sun» er blitt forsterket, og når mannskapet rydder unna parasollene kan du lande der med helikopter. Foto: Foto: Burgess

To millarder kroner



Fordelen er at bruktmarkedet stadig tilføres ferdiglagde alternativer, for de som synes det er mer gøy å være på sjøen enn å sitte i et møterom og studere fargekart.

En av de aller dyreste yachtene som nå er lagt ut for salg heter «Here Comes the Sun», og yachtmegleren Burgess opplyser at prisen ligger på 195.000.000 dollar, tilsvarende rett i underkant av 2 milliarder norske kroner.

For de med vanlig lønnsinntekt går det an å satse på flaksen, og dersom du vinner topppremien i Eurojackpot to ganger skulle det bli akkurat nok til å sikre båtsesongen i det ypperste av luksus.

En god del av kundene som bestiller yachter i denne klassen synes det er mest moro å velge ut møbler og materialer. Foto: Burgess

Vinkelsliper

«Here Comes the Sun» var den største yachten Amels og Damen Yachting hadde bygget da den ble sjøsatt i 2017. Den ble solgt i 2019, og returnert til verftet i 2020 for en omfattende oppgradering.

Den nye eieren hadde tydeligvis tenkt ut en rekke kule egenskaper som burde føyes til, og det medførte blant annet at kaptein Colin Boyle fant frem vinkelsliperen og kappet skroget i to. Lengden ble økt med seks meter, fra 83 til 89 meter totalt, eller 292 fot for de med sjøvann i den språklige verktøykassen.

«Here Comes the Sun» er til salgs, og prisen ligger tett opp mot to ganger maksimal utbetaling i Eurojackpot. Foto: Burgess

Ingen venting

I et intervju med kaptein Boyle forteller han om prosessen som førte frem til øyeblikket da han fikk æren av å begynne å skjære i skutesiden.

For å unngå å bruke opptil fem år på bygge noe nytt, sier Boyle at den nye eieren hadde jaktet på noe som passet til ombygging i et halvt år, før valget falt på «Here Comes the Sun».

– Jeg husker at jeg var på ferie, da telefonen ringte. Eieren spurte meg hva jeg drev med, og jeg svarte at jeg sto på ski. Han kunne da opplyse om at han hadde kjøpt en båt, så han ba meg legge fra meg skiene og finne frem kappskiven, sier Boyle.

Han antyder på en lun måte at eieren er en person som sjelden liker å vente noe særlig.

«Here Comes the Sun» er blitt forlenget med seks meter, for å få enda mer plass ombord. Foto: Burgess

Hundre tillegg

Sjefen for ombygging og oppgradering hos Damen Yachting, Sander Peeters, beskriver noen av utfordringene ved et så omfattende prosjekt.

– Det gjelder å være realistisk med tanke på hva slags forventninger kunden har, i forhold til hva som er mulig å gjøre og innenfor hvilke tidsrammer. Eieren får nye ideer og skifter av og til mening underveis, og vi håndterte litt over hundre ordretillegg til den opprinnelige kontrakten, sier Peeters.

Eierlugaren ombord «Here Comes the Sun» har et helt eget, privat dekk med seks rom og to balkonger. Foto: Burgess

Stø kurs

Forlengelsen av hoveddekket ga nok plass til å installere et nytt svømmebasseng på syv ganger fire meter, som skal være dypt nok til at det går an å stupe nedi. Det er utstyrt med motstrømsanlegg, slik at den badende kan holde stø kurs mot salongen uten å treffe kanten på motsatt side.

Dersom det skulle friste med mer mosjon, kan økten fortsette i det nye treningsstudioet på soldekket, som er innredet med et rikholdig utvalg av vekter og apparater både ute og inne.

Den kommende eieren av «Here Comes the Sun» kan holde formen ved i det nybygde treningsstudioet. Foto: Burgess

Skulk

I forbindelse med oppgraderingen ble skroget lakkert om fra lys beige til den dypblå fargen på bildene, men navnet ble beholdt.

«Here Comes the Sun» er også tittelen på en Beatles-sang, hentet fra albumet Abbey Road som ble utgitt i 1969. George Harrison skal ha skrevet den mens han oppholdt seg i huset til Eric Clapton, der han ifølge sagnet skulket et møte med resten av bandet.

Dersom solen skulle bli overkant sterk, går det an å skulke resten av treningsøkten og trekke inn i velvære-avdelingen. Der kan du kjøle deg ned med rask dukkert i is-kulpen, etterfulgt av en tur badstuen.

Det nye bassenget ombord i «Here Comes the Sun» er utstyrt med motstrømsanlegg slik at du i prinsippet kan svømme hele veien til neste havn. Foto: Burgess

Flytende leketøy

De som har fått såre muskler kan fortsette inn i den nye massasjeavdelingen, som også inneholder en frisørsalong. Med nyklippet hår og røde kinn kan det kanskje friste å ta en tur inn til land. Nede i garasjen venter ikke mindre enn tre forskjellige båter, to vannscootere og flere andre flytende leketøy.

Yachtwerft Meyer har bygget en 10,5 meter lang limousin-båt med plass til 12 gjester. For den som fremdeles har mer energi går det an å sjøsette en syv meter lang GS23 Nautique Ski Boat, og henge bak den på vannski eller brett. For litt mer konvensjonell transport finnes det også en 9 meter lang RIB produsert av D-RIB.

I velværeavdelingen til «Here Comes the Sun» er det blant annet en is-kulp for å kjøle seg ned i dersom solen blir for sterk. Foto: Burgess

To helikoptere

Men det kan jo hende at tiden har løpt fra deg med så mange aktiviteter ombord, og dersom du skulle oppdage at ølsalget er i ferd med å stenge finnes det raskere alternativer. «Here Comes the Sun» har fått forsterket baugen og forlenget hoveddekket, slik at det nå går an å lande med to helikoptere, henholdsvis lengst fremme og lengst bak. Begge helipadene skal greie å ta i mot maskiner av typen Bell 429 og EC 145.

«Here Comes the Sun» har en spesialbygd limousin-båt med plass ti 12 gjester. Foto: Burgess

Doblet balkongene

Med provianten sikret, kan det nok friste med en kald forfriskning i solveggen. Prosjektansvarlig Sanders beskriver hvordan de nye balkongene gir gjestene i VIP-kabinene muligheten til nettopp det.

– Balkongene ble opprinnelig tegnet inn med en lengde på seks meter. Men i løpet av byggeprosessen økte det til åtte meter, for å gi yachten et mer harmonisk preg. Det økte igjen til den endelige konfigurasjonen, med 12 meter lange balkonger på hver side, sier Peeters.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



VIP-kabinene ombord i «Here Comes the Sun» yacht har 12 meter lange balkonger på utsiden, der en kan nyte en kopp kaffe og måkeskrik. Foto: Burgess

Svevende trapp

Owner’s cabin har et helt eget privat dekk, og består av til sammen seks rom. De er fordelt på to bad, to stuer og to garderober, pluss to balkonger, en på hver side. Trappen mellom de forskjellige dekkene er konstruert med trinn som er felt inn i veggen, og gir inntrykk av av å sveve i luften.

I midten av trappeløpet er det også montert en heis, utført i bronse og glass. Litt avhengig av hvor mange gjester en ønsker å ta med på tur, går det an å skyve på veggene i gjestelugarene, for å danne større enheter med flere rom, eller dele de av dersom du har invitert til slektstreff på havet.

En oppdagelsesferd ombord avslører stadig nye steder en kan slappe av, i salonger med digre sofaer, solstoler, og spisestuer både ute og innendørs. Kvelden kan avsluttes med en film i den private kinosalen, før du hever lerretet og avduker en 100-tommers TV koblet til det nyeste av spillkonsoller.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.