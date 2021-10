Så mye koster det i året å drifte en yacht til 150 mill.

Denne artikkelen le først publisert i Finansavisen Motor.

Med noen sjeldne unntak er båtbransjen dominert av menn. I franskeide Monte Carlo Yachts stod Carla Demaria til rors i ti år til hun ble uvenner med sjefen for Beneteau-gruppen Annette Roux i 2018.

I Azimut er gründeren Paolo Vitelli i ferd med å overlate styringen til datteren Giovanna.

SKJERMET: Den lave delen av akterdekket kan brukes som spiseplass. Innsynet fra kaikanten er begrenset.

Female touch

Hverken Annette Roux eller Carla Demaria har satt nevneverdig preg på båtene og yachtene verftene deres har utviklet og produsert. Alle modellene til Monte Carlo Yachts er designet av Carlo Nuvolari og Dan Lenard. Beneteau har så vidt vi vet aldri benyttet seg av en kvinnelig designer.

Giovanna Vitelli er ikke designer, men hun har ved flere anledninger signalisert at hun er opptatt av design og interiør. Hun prøvde seg med slagordet La Dolce Vita, det søte liv, men la det på hylla ganske kjapt.

Det er imidlertid tydelig at hun har gitt Achille Salvagni, som fikk ansvaret for 38-meteren, og de andre interiørarkitektene som Azimut bruker, ganske mange signaler om hvordan hun vil ha det ute og inne i båtene og yachtene som verftet utvikler.

Azimut-interiøret er blitt mindre funksjonelt og mer avslappet og uformelt. Møblene breier seg mer, fargene er duse og kontrastene få.

EKSTRA STOR TERRASSE: Det forhøyete akterdekket gir plass til en terrasse på 30 kvadratmeter.

Stilen ombord i Grande Trideck er en slags blanding av glanset high-tech, matt 1950-tall og pompøs komfort som innbyr til å slenge seg nedpå. Salvagni har imidlertid unngått å overlesse rommene, både ute og inne, med møbler.

Bulende form

Giovanna er nok ikke like opptatt av eksteriør. Verftet har sakte, men sikkert faset ut stilen til Stefano Righin og overlatt linjene i eksteriøret til Alberto Mancini.

Han har hatt ansvaret for de fleste nykommerne til Azimut et par år nå. Mancini har valgt en modernisert, tradisjonell form.

Forskipet buler ut. Det gir god plass til mannskapet som bor forut på det nedre dekket. På fordekket har yachten en stor plass til å sole seg på eller slappe av rundt boblebadet. Vindusflatene, spesielt på hoveddekket er gigantisk.

Det gjør at eieren nærmest får sjøen og landskapet rundt yachten helt inn på soverommet.

SOLPLASS PÅ FORDEKKET: Det er enkelt å komme forut hvor det er boblebad og solsenger.

Mancini har gitt hekken en spesiell utforming. Akterdekket er på to forskjellige plan. Du kan gå rett ut fra salongen til uteplass med spisebord som er skjermet av dekket over.

Derfra er det fem trinn opp til en terrasse på 30 kvadratmeter som blir levert med en gigantisk sittegruppe og et lite bord. Azimut sier at terrassen nærmest svever over vannet.

På terrassen sitter du på utstilling når yachten ligger med hekken til kai. På plussiden kan du notere deg at spiseplassen ikke er like «offentlig» og at det er så godt som umulig for dem som slentrer langs kaia å se inn i salongen.

LUFTIG STRANDKLUBB: Strandklubben er ikke lukket når yachten er underveis.

Luftig strandklubb

Det hevede akterdekket gjør det mulig å lage en luftig strandklubb i flukt med badeplattformen.

Åpninger i skrogsidene i hekken gjør strandklubben lys og innbydende. Mancini har ikke lagt inn plattformer som gjør det mulig å utvide strandklubben. Han har heller ikke lukket den.

Det er fin utsikt fra strandklubben som kan brukes når yachten er i farta. Ulempen er selvsagt at det faste inventaret, som består av to sittegrupper og et bord, må pakkes inn når yachten er underveis i dårlig vær.

Tendergarasjen, med plass til en lettbåt som er drøyt fem meter lang og en vannscooter, befinner seg mellom maskinrommet og strandklubben. Det er ikke avsatt plass til en mindre lettbåt som mannskapet kan bruke.

MYE GLASS: Baugen er butt. Formen er en moderne tolkning av tradisjonelle linjer.

Rommelig eierlugar

Løsningen på det nedre dekket består av to ganske rommelige gjestelugarer og to mindre lugarer. I forskipet er det plass til et mannskap på seks personer fordelt på fire lugarer. Skipperen har egen lugar, men den er temmelig trang.

På toppen har yachten et beskjedent soldekk.

FIN UTSIKT: Eierlugaren har store vinduer. Innredningen er enkel.

På brodekket er det salong som er lukket, en rommelig VIP-lugar og akterdekk tenkt brukt som spiseplass i friluft.

Via trapper, så vel utvendig som innvendig kommer du ned på hoveddekket. Det har en eierlugar forut som utnytter hele skrogbredden som er på nesten åtte meter.

Byssa virker en smule klønete. Den har rikelig med skap, en gigantisk stekeovn og koketopp men ganske marginalt med benkeplass.

Salongen er innredet som en stue med en stor, fast buet sofa og løse stoler og bord.

FÅ KONTRASTER: Det er lite treverk under dekk, men baren er glanslakket og tiltrekker seg oppmerksomhet.

Batteripakke til hotelldrift

Konstruktøren Pierluigi Ausonio har forfinet den skrogformen han utviklet til de andre modellene i Grande-serien til Azimut. Han kaller den for deplasement til planing.

Intensjonen er at skroget skal være effektivt med en relativt høy marsjfart. De målingene verftet har gjort viser at den 38 meter lange yachten bruker mindre drivstoff enn 35-meteren ved alle hastigheter over 19 knop.

35-meteren veier 30 tonn mindre, men den har også kortere vannlinjelengde. Lengre vannlinje er fordelen til 38-meteren.

ENKEL MØBLERING: Salongen på hoveddekket er innredet som en stue med store vindusflater.

Azimut Grande Trideck leveres med to motorer. Du kan velge mellom 2.400 hester eller 2.600 hester per motor. 400 hester ekstra gjør at marsjfarten øker fra 20 til 21 knop. Yachten kommer også som standard med en batteripakke på 130 kWh.

I følge Azimut vil batteripakken dekke det som kalles for hotelldrift i opptil åtte timer om natten og fire timer om dagen. I disse timene trenger du ikke å kjøre generatorene.