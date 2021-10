Norske Peder står bak yacht til 530 millioner

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Det nederlandske verftet Heesen har 12 yachter som er på 50 til 80 meter under bygging. 57-meteren, som foreløpig kalles for Akira, er en av dem. Av de 12 yachtene som Heesen har på beddingen, er det bare to som venter på en kjøper.

Akira er ikke solgt. Den blir levert i 2024. Skal du sikre deg den sporty yachten, må du ha minimum 530 millioner kroner på bok. I tillegg trenger du litt «lommerusk» til et par lettbåter og det du vil stæsje interiøret med i form av kunst og dekorasjoner.

Intetsigende interiørforslag

DESIGNER: Peder Thaulow Eidsgaard står bak interiørdesignen på Akira. Foto: Eidsgaard Design

Interiøret kan du fortsatt endre hvis du ikke liker det forslaget som Heesen byr deg. Oppdelingen under dekk og forslaget til farger, materialer og møblering er utarbeidet av Harrison Eidsgaard. Designbyrået med tilholdssted i London er drevet av blant annet nordmannen Peder Eidsgaard.

Byrået har samarbeidet tett med Frank Laupman og Omega Architects som har stått for eksteriøret. Vi synes ikke vi tar munnen for full når vi sier at interiøret er elegant og moderne, men også temmelig kjønnsløst. Hvitt er den dominerende fargen og treverk som ser ut som treverk er så godt som fraværende. Det eneste unntaket er det rommelige trappeløpet med en glassheis i midten. Her har designerne valgt en ganske intetsigende, strukturløst treslag.

Heisen kan du bruke fra det nedre dekket, via hoveddekket til brodekket. Vil du opp på soldekket må du bruke en utvendig trapp.

Eksteriøret til Frank Laupmann er «tidsriktig» med ganske aggressive linjer. Yachten har det preget de fleste av sportsmodellene til Heesen har. Den lange, høye baugen skjuler at lettbåtene lagres her. Styrehuset og brodekket er buet og «binder» linjene sammen med den tradisjonelle hekken med trapper på begge sider ned til en stor badeplattform. Yachten har ikke luker eller skrogsider som kan felles ned. Hekken kan imidlertid åpnes og avslører en relativt stor strandklubb.

Justert og forlenget

Akira er basert på en modell på 55 meter som Heesen har bygd flere av. Van Oossanen har justert skroget og forlenget både totallengden og vannlinjelengden en smule. Hele yachten sveises i aluminium. Det er med på å dra prisen opp. Men vekten blir lavere enn om du velger et stålskorg. Det betyr høyere toppfart med mindre motorer og bidrar også til at yachten ikke stikker så dypt.

Med en dypgående på 2,3 meter kaller verftet Akira for «Karibia-vennlig». Akira blir levert med to MTU-motorer, hver med en effekt på 3.300 hester. Motorene gir yachten en toppfart på 22 knop.

Tankene som rommer 80.000 liter drivstoff rekker til en tur på 4.400 nautiske mil hvis du nøyer deg med 12 knop. Det gir et forbruk per time på snaut 200 liter diesel.

SPISEPLASS I FRILUFT: Du kan spise ute både på brodekket og soldekket. Foto: Heesen

Luftig oppdeling

Harrison Eidsgaard har valgt ikke å tulle med velprøvde løsninger under dekk samtidig som de har sørget for å gi interiøret et åpent og luftig preg. På det nedre dekket finner du fire gjestelugarer. De er alle omtrent like store og disponerer egne bad med separat dusj. Den femte gjestlugaren finner du på brodekket. Verftet omtaler den som VIP-lugaren. Den er større enn de øvrige lugarene, har utgang direkte til lobbyen med trapp og heis og kort vei til salongen og uteplassen på brodekket. Og lugaren har spektakulær utsikt.

I forskipet er det plass til et mannskap på 12 personer. Et par av mannsklapslugarene er faktisk ganske rommelige. Mannskapet disponerer et stort oppholdsrom og de har sin egen bysse. Skipperen har sin lugar i tilknytning til styrehuset på brodekket.

Eierlugaren, som er på 63 kvadratmeter befinner seg forut på hoveddekket. Lugaren har store vinduer på begge sider og er tilknyttet et rommelig bad med badekar og en stor garderobeavdeling. Eieren har også en liten lobby og et rom som kan brukes som kontor.

UTEPLASS PÅ TRE DEKK: Hekken skjuler en rommelig strandklubb. Lettbåtene lagres på dekk forut. Foto: Heesen

På babord side, mellom eierlugaren og trappen, har kokken sin arbeidsplass. Det er veldig god plass i byssa og plassen har en praktisk oppdeling. I tilknytning til byssa er det et pantry som kan brukes som avlastning når mannskapet skal servere gjestene mat i salongen. Byssa er forbundet med et langt mer beskjedent pantry på brodekket med en matheis. Harrison Eidsgaard foreslå at man bruker plassen på dekk i akterkant av salongen på brodekket som spiseplass i friluft. Fra dette dekket går det trapp opp til et soldekk med blant annet boblebad og bar. Hvis du vil, kan du også ha langbord her, med plass til 12 personer.