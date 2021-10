Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

Tata Motors-eier Cyrus Pallonji Mistry ønsket en elegant yacht, selv om det fikk på bekostning av volumet under dekk. Designeren og konstruktøren Emrecan Özgün forteller at Mistry tok han med ut på balkongen utenfor kontoret i Dubai med utsikt over marinaen.

Han pekte på noen yachter og sa:

- De liker jeg. Lave og lekre med sexy, maskuline og sporty linjer.

For Özgün var bare å reise tilbake til Tyrkia å begynne å lage skisser til den yachten Mistry ønsket seg.

TI SKALLUKER: Alt, inkludert redningsflåter, er skjult. Strandklubben kan utvides på begge sider. Foto: Bilgin

Erfaren yachteier

Mistry er født i India, men har irsk statsborgerskap. Den anselige formuen har han skaffet seg via bygningsfirma faren hans startet og investering i Tata Motors, Indias dominerende produsent av alt som har hjul og motor.

Bilgin har tidligere bygd to yachter for ham. Allerede da han overtok den andre, en 45-meter i 2011, begynte han å snakke om et større prosjekt.

Intensjonen til eieren nå er å bygge opp en flåte som består av flere yachter som han kan bruke selv og leie ut. Vi ser derfor ikke bort i fra at han også er kjøperen av de to neste 80-meterene som Bilgin har under bygging.

Prisen for den tyrkiske 80-metern i stål og aluminium er stipulert til drøyt en milliard kroner. Å drifte yachten med et mannskap på 21 personer, koster minst 100 millioner kroner i året. For Mistry tror vi nok at bygningsfirma og Tata Motors er bedre butikk enn charterbransjen.

To store svømmebasseng

Byggingen av Tatiana startet i 2016. Før verftet varmet opp skjærebrenneren hadde Özgün tatt med seg en modell av den 80 meter lange yachten til Polen og testet skroget i tank. Resultatet var oppløftende.

Toppfarten matchet de estimerte 19 kopene og skroget gled fint gjennom vannet. Med en fart på 12 knop bruker motorene 250 liter drivstoff i timen. Sammen med store tanker gir det Tatiana en rekkevidde på 5.000 nautiske mil.

TYRKISK FLAGGSKIP: Den 80 meter lange yachten er en av de største yachtene som er bygd i Tyrkia. Eieren er fra India. Foto: Bilgin

Eksteriøret til Tatiana er først og fremst preget av det enorme akterdekket med svømmebasseng som er over åtte meter langt og har glassbunn. Det er en løsning som Nuvolaria / Lenard introduserte med Alfa Nero tidlig på 2000-tallet.

Alfa Nero er 82 meter lang og har en brede på 14,2 meter. Tatiana er bare 12,2 meter bred. Alfa Nero har et ganske lavt akterdekk.

På Tatiana har Özgün hevet akterdekket og forbundet det med badeplattformen med en lang trapp. Når mannskapet åpner hekken mellom de to trappeløpene, åpenbarer det seg en stor strandklubb - også den med et like gigantisk svømmebasseng.

STORE GJESTELUGARER: Gjestelugarene er fordelt på tre dekk. I tillegg er det lugarer til staben til eieren. Foto: Bilgin

Strandklubben kan utvides ved å åpne deler av skutesidene. I alt har Tatiana ti slike «skalluker». Blant annet er det luker under dekket forut som gir tilgang til garasjene. Det er også små luker i baugen slik at mannskapet kan hjelpe skipperen med å legge til.

Fra strandklubben går det en innvendig trapp som munner ut i salongen. Trappen er laget av en blanding marmor og ibenholt. Når yachten skal på langtur, tømmer mannskapet bassengene og oppbevarer vannet i egne tanker med oppvarming.

Tatiana har et ganske beskjedent overbygg som består av to etasjer. Linjene er elegante og harmoniske og gir yachten et preg som er en blanding av klassisk og sporty. Bredden og den lave profilen begrenser volumet om bord.

Alfa Nero har et volum på 2.500 tonn. Om bord i Tatiana er det bare et volum som tilsvarer 1.695 tonn. Det er imidlertid god plass om bord. En yacht på 50 meter har normalt et volum på 499 tonn.

INNVENDIG TRAPP: Det går trapp fra strandklubben opp til salongen. Den er laget i marmor og ibenholt. Foto: Bilgin

Hedonistisk stil

Mistry har reservert hele toppdekket til seg selv. Her har han to soverom, kontor, møterom og stue og utgang til et rommelig dekk i friluft. På dekket under hvor styrehuset er plassert bor skipperen og et par av offiserene om bord. Her er det også lugarer hvor eventuelle VIP-gjester og noen i staben til Mistry kan bo. Resten av gjestelugarene befinner seg på hoveddekket og det nedre dekket. I alt er det lugarer til 16 gjester om bord.

UTSIKTSALONG: Salongen på brodekket er ment som en uformell møteplass. Foto: Bilgin

Tatiana er derfor å regne som et lite passasjerskip. Mistry bestemte seg også for at motorene skulle tilfredsstille den nye utslippsnormen Tier III, selv om den ikke hadde tredd i kraft da byggingen ble påbegynt.

Fordelen han kan høste, er at Tatiana kan gå inn i farvann hvor det er krav om at yachten skal slippe ut minimalt med eksos. På sikt vil det komme slike krav flere steder i verden.

Verftet overtalte Mistry til å la H2 Yacht Design ta seg av interiøret. Bilgin har ved flere tidligere anledninger samarbeidet med dette firma. Sjefdesigneren i H2 Jonny Horsfield betegner interiøret som «en smule hedonistisk». I fellesområdene er det brukt eksotiske materialer som Carrara-marmor, onyks, ibenholt og silke. Det er flere barer om bord og mange steder grupper kan samle seg.

TO SVØMMEBASSENG: Svømmebassenget i strandklubben er ni meter langt og 1,4 meter dypt. Foto: Bilgin

I utsiktssalongen finner du blant annet flygel og et biljardbord designet av Porsche og på det nedre dekket er det både trimrom og kinosal. Lugarene har en litt mer nøktern stil, men de er som resten av yachten en slags mix av indisk smak og tyrkisk detaljhåndverk.