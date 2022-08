Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



YACHT: - Superyachtene er i endring. De moderne luksusskutene er som oftest designet for et yngre publikum enn tidligere, der interiøret går i ett med uteplassene. Vinduene er gjerne i full høyde fra gulv til tak på hvert dekk, mens farger og materialer er nøytrale for å la naturen og omgivelsene komme i fokus. Utekjøkken kombineres med grill, pizza-ovn og teppanyaki, slik at kokken kan lage all slags mat sammen med gjestene, under åpen himmel.

Dette er ikke noe vi finner på. Ordene tilhører den norske superyachtdesigneren Peder Thaulow Eidsgaard.

INNENDØRS-BASSENG: Veggene rundt svømmebassenget – under helikopterdekket – kan trekkes ned og gjøre det om til et innendørs-basseng, for bruk i kaldere strøk. Foto: Harrison Eidsgaard

FLEST UNDER 90: – Mange ønsker å ha båter som ikke er større enn 90 meter, fordi de er enklere å bruke med tanke på havner og mannskap, sier Peder Thaulow Eidsgaard. Foto: Harrison Eidsgaard

Ny personlig rekord

Eidsgaard vet hva han snakker om. Sammen med interiørarkitekten og ektefellen Ewa Eidsgaard, samt den britiske yachtarkitekten Ben Harrison, har det Fulham-baserte designkontoret i London, tegnet superyachter, privatfly og helikoptre i toppsjiktet siden 2005.

I 2019 ble deres hittil største superyacht sjøsatt, 95 meter lange og 14 meter brede Madsummer, bygd av Lürssen Yachts. REX er ikke bare kongelig i navnet, med imponerende 127 meters lengde er den også den største yachten trekløveret i Harrison Eidsgaard har tegnet. Prisen på verket slik det er vist her, kan ta pusten fra noen og enhver.

– Jeg kan ikke si hva båten som skal bygges vil koste, men førsteutkastet til REX havner på omtrent 435 millioner euro, sier Peder Thaulow Eidsgaard til Finansavisen Motor.

Det er mer enn 4,5 milliarder kroner. Inkludert i det som beskriver som en ekspedisjonsyacht, er det ikke bare en landingsplass for et helikopter, men også en egen hangar med overbygg. Når hangaren ikke er i bruk, kan det enkelt konverteres til en squash-bane. Kjekt når du ikke bare skal forhandle frem en ny forretningsavtale, men også vise hvem som er best courtside.

SPEKTAKULÆRT: Høye søyler, store glassflater og en gedigen sofakrok akterut. Står du nettopp her, i denne supre båten, er det antakeligvis lett å tro at verden er din. Foto: Harrison Eidsgaard

Ikke russisk

REX møter verden i lys av et uvanlig bakteppe. Det er vanskelig å omtale superyachter i dag, uten å nevne de mange russiske skutene som blir beslaglagt i kjølvannet av den russiske invasjonen av Ukraina. Enkelte tenker at alle superyachter er russiskeide. Slik er det ikke.

Ifølge The Superyacht Agency er det rundt 370 «russiskeide» superyachter, som er over 30 meter lange. Det tilsvarer omtrent 8,8 prosent av alle superyachter, melder Superyacht News. Men jo større yachten er, desto høyere er sjansene for at den er eid av russere. Ifølge superyachtbyrået eier russere 29 prosent av alle superyachter som er mer enn 90 meter lange. Eidsgaard vedgår at bransjen forventer en nedgang i forespørsler, om krigen blir langvarig.

– Våre klienter er generelt fra Europa og USA, så vi er ikke direkte affektert av krigen i Ukraina. Krig så tett innpå Europa får selvsagt følger for økonomien, uansett hvor kort eller langvarig krigen blir. Dette preger også bilbransjen. Flere luksusbiler har måtte stoppe salget av flere modeller, fordi deler av produksjonen ligger i Ukraina, sa Eidsgaard tidligere i sommer.

Ifølge Automotive News Europe måtte Audi sette produksjonen av A8 på pause, grunnet delemangel. Porsche måtte også sette produksjonen av Taycan på vent en stund, i mangel på ledningsnett fra en underleverandør i det vestlige Ukraina. Mercedes-Benz har opplevd lignende problemer. Vestlig salg av luksusbiler til Russland er stanset i tråd med sanksjonene.

PRAKTISK: Garasjen for kajakker og andre leketøy er lett tilgjengelig akterut. Foto: Harrison Eidsgaard

Ventes sjøsatt i 2027

Ting tar tid, og spesielt med flotte private skuter som dette. Det å bestille en skreddersydd bil fra Rolls-Royce, Ferrari, Bentley og Bugatti er som barnemat å regne i forhold.

Ikke bare på grunn av størrelsen, men all arkitekturen, planløsninger, valg av materialer, kunst, belysning, detaljer og hvordan kombinasjonen av alt må harmonere. Ikke bare i designernes øyne, men også for kunden og deres familie. En superyacht er mer enn en boltreplass for eksklusive businessmøter, det er et feriepalass for slekt og venner. Slik er det også med REX.

– Kunden oppfordret meg til å designe noe som var annerledes, noe ukonvensjonelt. Vi tok det helt ut, og ignorerte nesten alt av tradisjoner.

Eidsgaard forventer at det blir delte meninger, og innrømmer at han ønsker å provosere. Målet var å ha et konsekvent estetisk uttrykk fra alle vinkler, og ta yachtdesign ett skritt fremover. Fem år er den prosjekterte byggetiden for den nye superyachten, som ventes sjøsatt i 2027.

DETALJERT: Konsepttegningene viser noen av de mange detaljene en superyacht består av. Foto: Peder Thaulow Eidsgaard

Hemmelige tegninger

Vanligvis holder Harrison Eidsgaard kortene tett til brystet. Interiørdetaljer vises kun dersom kunden tillater offentliggjøring. Slikt er ikke bare viktig, det er essensielt. I luksusmarkedet verner man om privatlivet. Grunnen til at alle disse skissene nå er tilgjengelige, skyldes at dette er førsteutkastet til REX. Den endelige designen blir litt annerledes, og det forklarer hvorfor kunden – som vakter sitt privatliv med omhu – gikk med på å vise oss tegningene.

– Det er sjelden vi har mulighet til å dele slike tegninger. Helikopter-hangaren som lar seg forvandle til squash-court består. Kunden flyr egne helikoptre og privatfly, og ønsket å kunne lagre sitt Airbus AH160 tørt og sikkert om bord for de ulike reisemålene, forteller Eidsgaard.

Kundens barn som er i tjueårene, elsket designen umiddelbart, men kunden ønsker et litt mer dempet uttrykk. Derfor har Eidsgaard Harrison de siste 12 månedene jobbet med å lage et litt mindre ekstremt uttrykk, på omtrent samme størrelse og med tilsvarende fasiliteter om bord.

BOBLEBAD: Jacuzzi med glassvegg i enden er en ny vri. Solsenger på hver side er sosialt. Foto: Harrison Eidsgaard

Langvarig design

Den norske yachtdesigneren forteller at det er begrenset med skipsverft som kan bygge en superyacht til det han betegner som «Northern European Quality». Aktiviteten i markedet de siste årene har gjort at kapasiteten er nesten full.

– En «building slot» hos et verft i Nederland eller Tyskland har alltid vært svært ettertraktet, og for mange prosjekter må man for øyeblikket legge til ett eller to år med ventetid. Det er ikke gledelig for oss i bransjen, men vi ønsker å tilfredsstille kundene, uten å inngå kompromiss på den høye håndverksstandarden som tyske og nederlandske verft er kjent for.

Ventetiden på å få utlevert nye superyachter, har ført til at bruktmarkedet har tatt av. Tyske og nederlandske yachter som er mindre enn tre år gamle, selges ofte for mer enn det de ble bygd for.

– Hva er forventet levetid på en superyacht?

– En superyacht er bygget for å vare, gjerne i mer enn hundre år med godt vedlikehold. Så linjene må ha en kunstnerisk verdi, som kan rettferdiggjøre skipets langvarighet. Håndverket er av ypperlig kvalitet, og vi som designere ønsker at det hele skal nytes i veldig mange år fremover. I så måte er det stor forskjell på hotelldesign, som skal underholde mange gjester i en kortere periode «akkurat nå», mens superyacht-interiørene er designet for én klient – for å vare i 10-20 år, før det helt eller delvis oppdateres av eierens barn eller av en ny eier.

M/Y "REX" Foto: Harrison Eidsgaard

Foretrekker mindre yachter

Skal man tro yachtpressen har det vært en inflasjon i trefotssyken i senere år, eller kanskje det er mer korrekt å kalle det 30-meterssyken. Tilsynelatende vil «alle» ha større og større båter. Akkurat som i bilbransjen, med dens «hyperbiler» og «megabiler», snakkes det muntert om «mega-yachter» og «giga-yachter». Eidsgaard tar tabloidbegrepene med knusende ro.

– Tradisjonelt er en superyacht over 30 meter lang. Ytterligere definisjoner brukes ikke aktivt i bransjen. «Mega-yacht» har ingen fast betegnelse, men mange vil nok kategorisere en båt på over 5.000 bruttotonn, som gjerne er 110-130 meter lang, som nettopp det.

– Kan båtene bli for store?

– Ja, vi ser at mange ønsker å ha båter som ikke er større enn 90 meter. Det finnes ikke et klart meter-merke, men for båter under cirka 90 meter er det litt enklere operasjonsmessig med tanke på havner og mannskap. Ellers er det stor forskjell på en båt på 65 meter og 90 meter. Sistnevnte har dobbelt så mye volum, og bygge-kostnadene blir tilsvarende, sier Eidsgaard.

Og legger til;

– Det er størst etterspørsel etter båter på 70-80 meter, som på mange måter kan sies å være den ideelle superyachten med tanke på tilgjengelig plass om bord, mulige fasiliteter, manøvrering og havneplass. Samt at mannskapet generelt begrenser seg til 20-24 personer.

POOLSIDE: Trivelige solsenger omkranser svømmebassenget på hoveddekket. Foto: Harrison Eidsgaard

Koster å være kar

Tommelfingerregelen er at årlige driftskostnader er 10 prosent av båtens verdi. Med en prosjektert kostnad på vel 4,5 milliarder kroner for å ferdigstille REX, skal det ikke mye hoderegning til for å innse at kunden sitter godt i det.

At vedkommende ønsker å justere linjene en smule, er innenfor. At kunden alltid har rett, blir ikke mindre sant i dette prissjiktet.