Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BÅT: Italienere har en egen evne til å designe biler som gjerne fyller opp dagdrømmenes parkeringsplass. Og når solen skinner på det asurblå Middelhavet bringer italienske båter mye av den samme mystikken ut på sjøen.

For en tid tilbake ble det anledning til å prøvekjøre Invictus GT280S utenfor Leangbukta, og selv om høstregnet satt sitt preg på dagen var det en glede å erfare i hvor stor grad flott design påvirker opplevelsen.

ELEGANT: Evo R4XT WA er designet og bygget i Italia, et land med lange tradisjoner for å skape farkoster med det lille ekstra. Foto: Roberto Della Noce/EVO Yachts

Kan strekke seg

På årets båtmesse i Cannes viste verftet Blu Emme Yachts frem den nyeste båten fra EVO Yachts, et merke de etablerte i 2014.

Designeren Valerio Rivellini hevder han har hentet inspirasjon fra jagerfly, sportsbiler, industridesign, og science-fiction for å skape blant annet Evo R4XT. Det unike med den modellen er at dersom eieren plutselig skulle føle behov for å ha en båt som bare er tre fot lengre, kan det ordnes ved hjelp av et par knappetrykk.

NYSKAPNING: EVO Yachts som står bak modellen Evo R4XT WA ble startet i 2014, og har mange spennende ideer om hvordan en båt bør bygges. Foto: Roberto Della Noce/EVO Yachts

Trapp

Akterenden av Evo R4XT har en unik badeplattform som kan forlenges med én meter for å lage et større uteområde å sole seg på. Den innerste delen er delt inn i trappetrinn, og det kommer godt med siden det går an å senke plattformen inntil 80 centimeter under vann.

Det skal ifølge produsenten gjøre det enkelt å bade, samt sjøsette eller hente opp joller og vannscootere. Dersom båten ligger fortøyd med akterenden mot en høy brygge, skal det også gå an å heve den for å lage en bred landgang som kompenserer for høydeforskjeller mellom land og sjø.

SJØSETTING: Badeplattformen til Evo R4XT WA kan senkes 80 centimeter under vann, for å sjøsette en vannscooter eller en gjenstridig badegjest. Foto: Roberto Della Noce/EVO Yachts

Romskip

Det kan virke som det siste punktet i listen over inspirasjonskilder fikk pennen til å fly når Rivellini designet Evo R4XT. To store seksjoner av skroget kan skyves ut til hver side, og øke den tilgjengelige plassen med to meter i bredden.

Med modulene låst i ytre posisjon er det ikke så vanskelig å se for seg at noen av romskipene fra «Star Wars» har hengt på veggen over tegnebordet. Selve dekket er konstruert på en elegant måte, slik at det folder seg sammen og blir til den indre veggen når båten kjører.

ROMSKIP: Med sidemodulene skjøvet ut er det lett å se hvorfor designeren lister opp science-fiction som en av inspirasjonskildene til Evo R4XT WA. Foto: Roberto Della Noce/EVO Yachts

Mer skygge

Produsenten opplyser at det finnes flere fleksible løsninger, blant annet muligheten for å montere en stor solseng som på bildet, og flere tak-elementer for å skape mer skygge.

Den som har tilbrakt en hel dag på sjøen i Middelhavet kan nok lett forstå at det siste er ganske attraktivt. Evo R4XT er en såkalt walkaround-båt, som ganske enkelt betyr at dekket rundt førerhuset er senket ned for å gjøre det enkelt å bevege seg frem til den store solsengen i baugen.

FLEKSIBEL: Ved behov for mer skygge over solsengen går det an å bestille Evo R4XT WA med en forlengelse av soltaket over akterdekket. Foto: Roberto Della Noce/EVO Yachts

Svinger sleiva

Evo R4XT er helt tydelig tiltenkt late dager på sjøen med mye sol og bading, men det er også overraskende mye plass under dekk. I forpiggen har de plassert en stor sofagruppe med spisebord, som enkelt skal kunne gjøres om til soveplass.

Byssa er plassert midtskips, og store vinduer langs hele båten sørger for at skipskokken kan svinge sleiva i nok naturlig lys til å unngå kulinariske grunnstøtinger. I tillegg har de også fått plass til en separat lugar lengre bak.

KAN ROTERE: Evo R4XT WA er utstyrt med IPS-drev fra Volvo Penta, som gjør det mulig å rotere båten rundt senteraksen, samt kjøre sidelengs for enklere manøvrering i havn. Foto: Roberto Della Noce/EVO Yachts

To bredder

Produsenten opplyser at den 43 fot lange båten veier 12,5 tonn og skal ha plass til 12 personer ombord. På grunn av den uvanlige konstruksjonen oppgis det to forskjellige tall for bredden, med 4,25 meter i lukket tilstand, og 6,31 meter med de to modulene fullt utstrakt på hver side.

Motorisering består av to Volvo Penta IPS drev som ifølge produsenten leverer 435 hestekrefter hver, og skal gi en toppfart på 34 knop. Drivstofftanken er på 1.000 liter, og det skal holde til en rekkevidde på 300 nautiske mil. En av fordelen med IPS-drev er at de gjør det enkelt å navigere i trange marinaer med stor presisjon, da båten kan styres ved hjelp av joystick som gir mulighet for å kjøre sidelengs eller rotere rundt egen akse alt etter behov. De som måtte være interessert kan rette en forespørsel til Angela Maisto hos EVO Yachts.