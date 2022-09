Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BÅT: På denne tiden av året dukker det opp mange bilder av lekre nyheter fra de store båt- og yachtmessene som arrangeres, både her hjemme og lenger syd i Europa.

Og siden det foreløpig er avgiftsfritt å dagdrømme, kan du jo sjøsette en farkost fra Lürssen i fantasiens hav, designet kun for deg og familien av Espen Øino personlig. Men hvem skal styre skuta? Og hvor skal du finne en femti meter lang båtplass?

I dagdrømmenes verden minker attraksjonen proporsjonalt med økningen i kompleksitet.

Gratis: Det er gratis å dagdrømme om egen yacht. Sunseeker Manhatten 55 gjør det mulig å få den samme følelsen, i en håndterbar størrelse. Foto: Sunseeker Yachts

Bestselger

Heldigvis finnes det noen produsenter som greier å kombinere en håndterlig størrelse med designen, komforten og følelsen av eksklusivitet en normalt forventer å finne på langt større båter.

Gjennom å tilby kundene individuelle tilpasninger uten å endre den grunnleggende strukturen har Sunseeker hatt suksess med over 130 solgte eksemplarer av Manhattan 52, og nå satser de på å fortsette trenden med den nye modellen.

Håndterbar: Sunseeker Manhatten 55 er ikke større enn at eieren kan håndtere den selv, eventuelt med hjelp fra en god venn uten å måtte ansette skipper og mannskap. Foto: Sunseeker Yachts

Gjerne tre fot til

Manhatten 52 var den mest solgte modellen til Sunseeker Yachts, og den har nå blitt erstattet av Manhatten 55. I et videoklipp selskapet har lagt ut, forteller salgs og markedsdirektør i Sunseeker International, Sean Robertson, at de i stor grad har basert den nye modellen på tilbakemeldinger fra kunder som eier den foregående modellen.

Og det er kanskje en lettelse å se at også kunder som handler båt i denne prisklassen veldig gjerne vil ha noe som er tre fot lengre. Og som navnet indikerer øker altså lengden fra 52 til 55 fot.

Tre for mer: Sunseeker Manhatten 55 skal være basert på tilbakemeldinger fra eksisterende kunder, og har følgelig blitt tre fot lengre enn forgjengeren. Foto: Sunseeker Yachts

Flytende lommekniv

Helhetsinntrykket er en moderne design med rene klare linjer, der fokuset har vært på å løfte ut sentrale elementer fra større yachter og pakke dem inn i et mindre skrog, som en slags flytende sveitsisk lommekniv.

Et eksempel er en «beach club» på den nedsenkbare badeplattformen. På innsiden av luken til fendere og tauverk har de montert ferskvannsdusjen, som gir full ståhøyde når den er oppslått og ellers ligger skjult. På samme måte kan du vippe ut en benk og en grill eller bar-løsning for litt lett servering. Alt ligger skjult inni akterspeilet, og der befinner også inngangen til mannskapslugarene seg.

Beach club: Den nedsenkbare badeplattformen har utfellbar ferskvanns-dusj, benk, grill og oppbevaringsrom for vannleker med en separat dusj for de som trenger litt privatliv. Foto: Sunseeker Yachts

Privatliv

Sunseeker Manhatten 55 er konstruert for at en person eller to skal kunne bruke den uten hjelp, og mannskapslugarene er mulig å velge bort til fordel for oppbevaringsrom der alle vannlekene får plass.

Der nede er det også plassert en dusj for de som trenger litt mer privatliv etter en svømmetur i havet, samt vaskemaskin for litt lengre turer.

Lekkert: Interiøret på Sunseeker Manhatten 55 er lekkert utført, med fokus på rikelig med komfortable sitteplasser. Foto: Sunseeker Yachts

I plan med bagasje

Den forrige modellen var utstyrt med to Volvo Penta D11 motorer på 725 HK hver, men de er oppgradert til to Volvo Penta D13 med 800 HK hver. Det skal ifølge Robertson gjøre det enklere å oppnå marsjfart på mellom 20 og 24 knop, og at båten lettere kommer opp i plan selv om du har med både familien og all bagasjen deres.

Båten kan leveres enten med tradisjonelle akslinger og propeller, eller Volvo Penta IPS, der drevene peker fremover under båten og kan rotere 360 grader for navigering i trange farvann. Begge løsningene kommer med joystick styring, for å gjøre det enklest mulig å legge til.

Lettere i plan: Sunseeker Manhatten 55 har fått oppgradert motorene til doble Volvo Penta D13 800, som skal gjøre det lettere få den opp i plan selv om du har full båt. Foto: Sunseeker Yachts

Gyroskop hindrer rulling

Et tilvalg over halvparten av kundene krysset av for på utgående modell var en «Seakeeper», gyrostabilisator. Den inneholder et svinghjul forseglet i et vakuum-kammer, som roterer med nesten 10.000 omdreininger og dermed fungerer som gyroskop.

Sensorer oppfatter hvordan bølgene ønsker å få båten til å rulle, og hydrauliske aktuatorer vipper kammeret med svinghjulet frem og tilbake, slik at gyroskopet utligner det aller meste av sjøgangen.

Mat og drikke: Essensielle ingredienser for at hverdagshelter skal duge er tilgangen på mat og drikke, og oppe på flybridge har Sunseeker Manhatten 55 en stor wet bar som kan konfigureres med grill, kjøling, isbiter og det som ellers må til. Foto: Sunseeker Yachts

Party-modus

En annen viktig faktor for trivsel ombord er komfortable sitteplasser. Og på det området har Sunseeker lykkes med å bringe formfaktoren fra større yachter inn i Manhattan 55. På akterdekket har de brukt ganske mye plass på en skikkelig sofa, med tilhørende klaffebord i teak.

Det ser gedigent og innbydende ut, et sted den anonyme norske eieren vil kunne spise lunsj en lat sommerdag. Hvis det er duket for festlig lag ombord, går det an å koble sammen stereoanlegget på flybridge, inni kabinen og ute på dekket, senke den bakre glassveggen og servere forfriskninger til de som har plassert seg strategisk på de to barstolene.

Solbading: Området foran styreposisjonen på flybridge er innredet for solbading, med sotede vinduer rundt på alle sider er det relativt usjenert. Foto: Sunseeker Yachts

Solbadere tilgodesett

Et område som nok vil friste solbadende passasjerer er området foran styreposisjon på flybridge. Den store solsengen ligger høyt plassert, med sotede ruter som hindrer innsyn og tar av det meste av fartsvinden. Og skulle en bli tørst i varmen står det en fullt utstyrt wet bar med kjøleskap isbitmaskin noen få meter unna på flybridge.

Styreposisjonen her oppe har duplikat av alle instrumentene nede. Og en fin detalj er at luken der trappen kommer opp fra nedre dekk, er stor nok til at eieren lett kan se akterenden på båten for enkel manøvrering. Det går også an å bestille en tredje posisjon, skjult inni en luke nede på dekk.

Bysse og bar: Ved å senke glassveggen mellom kabinen og akterdekket blir byssa til en bar. Foto: Sunseeker Yachts

Bysse og bar

Bakerst på flybridge har de også plassert en stor og god sofa, og sammen med solsengene foran på baugen blir det såpass rikelig med steder å slenge seg nedpå at de fleste vil kunne finne seg en egen favoritt. Interiøret i kabinen er på samme måte lagt opp til at en først og fremst er på sjøen for å slappe av og hygge seg.

Byssa fungerer like godt som bar, og det er god kontakt mellom kapteinen og resten av gjestene. Overflater og finish er tilgjengelig i forskjellige materialer, og en kan velge konfigurasjoner av kjøle og fryseskuffer. Interiøret er designet for å flukte med de store sidevinduene, slik at mest mulig naturlig lys slipper inn. I tillegg er det felt inn striper av LED-lys i taket, som kan justeres i henhold til ønsket stemning.

VIP: Foran i baugen på Sunseeker Manhatten 55 ligger den store VIP kabinen, med full ståhøyde og godt lys fra det doble takvinduet. Foto: Sunseeker Yachts

Ingen mørk hule

Under dekk fortsetter følelsen av å være på en større yacht. Kabinen med to enkeltsenger kan hos enkelte produsenter bli litt nedprioritert, men på Sunseeker Manhattan 55 har den fått rikelig med plass, egen TV, og godt med lagringsplass.

VIP-kabinen i baugen har full ståhøyde foran dobbeltsengen, og det er selvsagt et eget bad som hører til. De doble takvinduene sammen med to store sidevinduer sørger også for at det ikke blir en mørk hule under dekk. Små detaljer som USB-stikk på hver side for å lade telefoner bidrar med det lille ekstra.

Romslig: Eierlugaren ombord i Sunseeker Manhatten 55 er svært romslig, med en egen liten sittegruppe ved vinduet, alternativt konfigurert som sjeselong. Foto: Sunseeker Yachts

Sjeselong

Overskriften beskriver dette som familieyachten, og i stedet for å presse inn så mange køyeplasser som mulig, har Sunseeker valgt å lage en gedigen «owners cabin» midtskips. Mange studenter på boligjakt ville nok satt pris på såpass romslig innkvartering, og de har til og med fått plass til en egen sjeselong under sidevinduet der en kan se på TV eller studere utsikten.

Her følger selvsagt også med eget badeværelse, og alt av materialvalg og finish bygger opp rundt opplevelsen av å være på en privat yacht. Det er ingen digre klosser av formstøpt glassfiber å se, og alt av treverk inni skap og hyller er vakkert avrundet og polert.

Til Cannes: Sunseeker Manhatten 55 blir å se på yachtmessen i Cannes, sammen med flere andre modeller. Foto: Sunseeker Yachts

Gode forutsetninger

Kombinasjonen av eksklusive materialer, rikelig med komfortable soner både ute og inne, og en størrelse som gjør den håndterbar for eieren uten mannskap, gjør at Sunseeker Manhatten 55 har alle forutsetninger for å følge opp suksessen til forløperen.

Den norske eieren som tar levering etter yachtmessen i Cannes, har virkelig noe å se frem til. Så får en bare håpe at sommeren i år strekker seg litt utover kalenderen. Basispris i England er 1,2 millioner britiske pund, som blir omtrent 14 millioner kroner på dagens kurs – før norske avgifter.