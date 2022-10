Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BÅTLIV: Den voksne daycruiseren til Riva kom på markedet før pandemien, men holder koken og ser fortsatt flunkende ny ut.

I anledning båtutstillingen i Cannes nylig, solgte importøren to eksemplarer til norske kunder, slik at når de påkostede motorbåtene ankommer Norge på våren og sommeren 2023, blir det i alt tre eksemplarer her til lands.

Ikke dårlig prisen tatt i betraktning.

Riva Dolceriva 48 Foto: Riva

– Trenger ikke kystskipperprøve

Oppfølgeren til Rivarama 44, som det ble bygd hele 130 skrog av, er priset fra 1.480.000 euro. Vel 18-19 millioner kroner, inklusive avgifter og avhengig av valutakursen. Det fordrer uansett røslig økonomi. Dolceriva 48 har doble Volvo D13-1000 dieselmotorer på til sammen 2.000 HK. Toppfarten er 40 knop, marsjfarten er anstendige 35 knop og rekkevidden er 210 nautiske mil.

– Med en lengde på 14,92 meter kan Dolceriva 48 kjøres uten kystskipperprøven. Kjøpegruppen blir stadig yngre, men det er ressurssterke personer som har hatt suksess i forretningslivet. De ønsker seg eksklusive «high-end»-produkter, sier daglig leder i Dreamline Yachts Miriam Lefdal.

AFTER EIGHT: – Når vi har solgt en Riva, det er da jobben begynner. Det viktigste er oppfølgingen av kundene, invitere på fantastiske eventer og sørge for at de er fornøyd med båten, servicen og alt rundt, sier daglig leder i Dreamline Yachts Miriam Lefdal. Foto: Dreamline Yachts

«Sjøens Rolls-Royce»

Motor Boat & Yachting har kalt cabincruiseren «sjøens svar på en Rolls-Royce» luksusbil.

I våre øyne minner ikke linjene veldig om de påkostede ekvipasjene fra Westhampnett, men finishen later til å stå i stil. Om bord kan man velge mellom å ha to kabiner eller ett større soverom og en mindre kabin for eventuelt mannskap. Fullt utstyrt bysse hører med, mens en hydraulisk badeplattform akterut skal gi en «beach club»-følelse á la større motorbåter.

Dolceriva 48 fås med hardtopp, eller uten med bemini. Begge variantene inkluderer en heldekkende kalesje.