Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

Du kan betrakte den drøyt 18 meter lange båten som en gigantisk daycruiser. Det er et hav av plass på dekk og to salong, sovelugar, bysse og bad under dekk. Windy er ikke alene om å levere denne båttypen, men det er ikke så mange verft som bygger 60-fots «daycruisere».

Solgt tre båter

Windy konkurrere blant annet med Pardo, Evo og Wally. Wally kommer i 2022 med en modell på 58 fot.

PREMIEREKLAR: SLR 60 ble sjøsatt i Västervik hvor verftet har testet og finjustert båten før den blir vist frem for første gang. Den høye baugen gir tørr gange i grov sjø.

Den første SLR 60 ble sjøsatt på vårparten, men det er først nå, etter intens testing og finjustering, det vil være mulig for andre enn noen få innvidde å oppleve båten. Den første båten er solgt og Windy-sjefen Trevor Fenlon forteller at de allerede har kontrakt på to båter til.

– Vi bruker 7 til 9 måneder på å bygge en SLR 60. Den moderne fabrikken vi har i Västervik går for full maskin, men vi skal også levere mange andre modeller, blant annet SR 44 som har slått veldig bra an, sier Fenlon.

BOBÅT: Under dekk er det en sovelugar, salong, bysse og toalett.

Følgebåt med lang rekkevidde

SLR 60 kan selvsagt brukes som daycruiser, men intensjonen med båten er å levere til kunder som er på jakt etter det som kalles en chase boat. Det er en stor kraftig båt som kan «henge på» en yacht og følge den fra sted til sted.

KUNDENE BESTEMMER: Den store cockpiten kan innredes på forskjellige måter. Taket og vindskjermen skal gi dem som kjører båten ly for vær og vind.

Yachteieren kan bruke følgebåten til å hente gjester eller dra på utflukter med den. Med en rask og sjøsterk chase-båt, for eksempel «Crazy Too», en 58-foter levert av Otam, kan eieren av den 50 meter lange Heesen-yachten ta turen fra Portofino til St Tropez på tre til fire timer. Skipperen eller mannskapet på saktegående yachter kan bruke chase-båten for å rekognosere og booke den beste ankringsplassen.

TRE MOTORER: Tre motorer med 480 hester koblet til pod-drev og store tanker gir SLR 60 en rekkevidde på 850 nautiske mil.

Bokstaven L i SLR stor for long range – lang rekkevidde. 60-foteren til Windy er utstyrt med tre Volvo Penta IPS 650. Pod-drevene er koblet til rekkeseksere på 5,5 liter med en effekt på 480 hester.

Toppfarten er respektable 43 knop. Fordelen med IPS 650 er at motorene er lette. Det er viktig for rekkevidden. Dieseltanken er ekstra store. De rommer 4.250 liter. Med en marsjfart på 25 knop har du en rekkevidde på 850 nautiske mil. Du kan kjøre fra Oslo til Namsos før du trenger å begynne å lete etter en marina.

EGEN SOVELUGAR: Under cockpitdørken er det soveplass til to personer. Interiøret er designet av Studi Liaigre.

En ny nisje

Fenlon legger ikke skjul på at byggingen av SR52 Blackbird som Kjell Inge Røkke bestilte bidro til å åpne en ny nisje for Windy.

Vi kom i kontakt med en ny kundegruppe. Yachteiere som ville ha en stor følgebåt, yachteiere som var på jakt etter en skreddersydd tender og kunder som var på jakt etter en spesiell dagsturbåt, sier Fenlon.

NY KONKURRENT: Wally skal vise frem en ny 58-foter på båtmessen i Düsseldorf.

Kunden holder Fenlon tett til brystet, men det er ingen hemmelighet at Windy blant annet har bygd to Espen Øino-designede 11 meter lange tendere til den 106 meter lange Lürssen-yachten «Amadea» og spesial-tendere til superyachter som «Flying Fox», «Nord» og flere andre.

Fenlon legger også vekt på at Windy ble internasjonal.

– Vi begynte å bruke internasjonale designere og konstruktører. Våre egne folk er veldig dyktige, men det hjelper med kjente navn som Espen Øino, Malcolm McKeon, Ed Dubois og Studi Liaigre, som har hatt ansvaret for interiøret i den første SLR 60, sier han.

Selv om SR52 er en «standardbåt» er det ingen av de båtene Windy har levert som er like. Slik blir det også med SLR 62. Bortsett fra skroget kan kundene bestemme seg for hvordan de vil ha det om bord. En moderne lakkboks i Västervik gjør at du også kan få båten i den fargen du vil, for eksempel slik at den matcher yachten din. Prisen for en SLR 60 oppgir Fenlon til rundt 24 millioner kroner.

