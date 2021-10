Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Den svenske båtprodusenten Candela har dukket opp fra intet med noen spennende, alternative måter å drive båtsport på.

Først lanserte de sin C-7-modell. Den var hurtiggående og ble kjapt sammenlignet med Tesla Roadster.

Modell C-8 Foto: Candela

Sistnevnte var som kjent en slags test, en ombygd og elektrifisert Lotus. Samme kan man si om C-7. Den ble sluppet og vekket oppsikt, men var aldri tiltenkt masseproduksjon. Hittil er det vel solgt ca. 30 eksemplarer.

Sånn er det ikke med høstens nyeste elektriske båtopplevelse. Det svenske selskapet har presentert en plattgatter-lignende skjærgårdsjeep, som måler 28 fot og som skal ha en rekkevidde på rundt 50 nautiske mil. Navnet er C-8, og tanken er å selge tusenvis.

Seiler på foil



I likhet med forrige modell er det igjen snakk om foil. Det skal redusere motstanden i sjøen, og dermed energibehovet.

Samtidig som båten altså skal seile på foil, eller enklere fortalt en vinge som gjør at båten presses opp og over vannet når farten er stor nok. For C-8 er det rundt 16 knop, mens toppfarten skal være på cirka 30 knop. Du kan også velge å bruke båten som en vanlig båt, og altså slå deg gjennom bølgene, fremfor å seile over dem.

Båten skal seile på foil, en vinge som gjør at båten presses opp og over vannet når farten er stor nok. For C-8 er det rundt 16 knop, mens toppfarten skal være på cirka 30 knop. Foto: Candela

Håp på ladenettverk

Båten skal ha en batteripakke på 44 kWh. Rekkevidden er på 50 nautiske mil, og du skal altså kunne lade opp batteriene igjen på to timer.

Så er det bare å håpe at marinaer tilbyr lading, eventuelt at ladesystemet lar seg tilpasse norske gjestehavner. Noe som ikke er helt usannsynlig, all den tid man litt har sluttet å le av tanken om elektrisk båt, og derimot begynt å skape mye entusiasme rundt det.

Det er plass til to voksne og to barn for overnatting under dekk, og båten har egen dusj. Foto: Candela

Båten skal også tilby et skikkelig lydanlegg, skjermer og systemer som skal oppdateres via mobilnettet, og plass til åtte personer. Det er også plass til to voksne og to barn for overnatting under dekk, og båten har egen dusj.

– Målet vårt er å selge tusenvis av C-8, og vi mener den har potensiale til å bli den første elektriske båten som selger bedre enn tradisjonelt motoriserte båter i premium-klassen, sier Mikael Mahlberg i en uttalelse fra Candela.

Ifølge selskapet, skal prisen på rundt 3 millioner kroner være å anse som rimelig målt mot konkurrentene. Hvor presist det er kan diskuteres, men at båten blir interessant og antagelig å se i norske farvann er ganske sikkert.