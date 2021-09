Garmin har lansertet kamerasystemet Garmin Surround View, et innovativt gjennombrudd innen videovisning- og kamerasystemer for fritidsbåter.

– Vårt innovative Surround View-system gir våre kunder trygghet og bekvemmelighet, samt muligheten til å stole på den informasjonen man får i førerposisjon. Kapteinen får hjelp til å se så mye som mulig rundt båten, hvilket gjør manøvreringen enklere, forteller Dan Bartel hos Garmin i en pressemelding.

– Frem til i dag har ingen annen kamerateknologi kunnet tilby 360-graders «birds eye»-visning. Det er til stor hjelp når båtføreren, på en enkel måte, får et overblikk av omgivelsene i sanntid og dermed kan minimere stress og usikkerhet i havnen. I tillegg vil det være til stor hjelp under manøvrering rundt holmer og skjær, og i trange sund og kanaler hvor det er mye båttrafikk, sier han.

Forstørr det du ser på kartplotterskjermen

Garmins teknologi benytter seks 1080p-kameraer som er plassert rundt på båten: et foroverseende kamera i front av båten, et bakoverseende akter og kameraer som ser ut på begge sider både på styrbord- og på babord side.

Når systemet er aktivt, vises et komplett oversiktsbilde, som viser det som finnes rundt båten med 360-graders videovisning i sanntid, direkte på kartplotterskjermen.

Surround View er utviklet for å forstørre det man ser og minimere dødvinkler. Under båtkjøring kan man se ett eller to kamerabilder samtidig, og også se i fugleperspektiv hvor det er mulig å zoome inn og panorere rundt båten fra valgfritt individuelt kamerabilde.

I tillegg gir kamerasystemet Surround View et flertall funksjoner, for å gi en forbedret situasjonsforståelse og for å unngå kollisjoner.

Visuell Bumper – gir en visuell indikator over et område rundt båten som ikke er vann, som båtfører selv kan angi. Eksempelvis brygger, stolper og lignende.

Distansemarkering – viser markeringer rundt båten slik at man enklere kan bedømme avstand ved navigering der hvor det er lite plass. Dette fungerer på samme måte som for styrekameraer for bil.

Sømløs integrering og strømlinjeformet estetikk

Surround View-kameraene er utviklet for et bredt utvalg båter og med et design hvor kameraet kan monteres flatt i skroget. Kompatible kartplottere, eller multifunksjonsdisplay (MDF), fra Garmin er GPSMAP ® 8400/8600, GPSMAP 7x3/9x3/12x3-serien eller Volvo Penta Glass Cockpit System.

Garmins kamerasystem Surround View blir presentert på Garmins stand på Cannes Yachting Festival, 7.-12. september og på Fort Lauderdale Boat Show, 27.-31. oktober.

Systemet finnes tilgjengelig på visningsbåter hos Garmins OEM-partnere.