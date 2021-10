Tauebåtlignende kuriositet

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



På den ene siden prøver CL Yachts så godt de kan å skjule sin identitet. På den andre siden har de fått designeren Jozeph Forakis til å tegne en båt som skal gi visse assosiasjoner til opphavet.

Asiatisk taubåtgigant

At du ikke har hørt om CL Yachts er ikke så rart. Verftet sprang ut fra Cheoy Lee for noen år siden og begynte å produsere ganske dølle dusinvarer myntet på det amerikanske markedet.

Cheoy Lee er et kommersielt skipsverft som blant annet har levert bøttevis av taubåter til Hong Kong. Intensjonen til verftet er at CLX 96 skal få deg til å tenke på en kraftig tass med store motorer med en tøff skipper som troner på toppen i et lite styrehus. CLX 96 omtaler verftet som sjøaktivitetsskip.

På den andre siden nevnes det ikke med et ord noen steder hvor CL Yachts er lokalisert. Det er imidlertid ikke alt for vanskelig å finne ut at både de kommersielle båtene og CLX 96 produseres i en stor fabrikk ved Zhuhai-elven i Kina.

CL Yachts skryter av at de har moderne analyseverktøy, og kompetanse og lang erfaring med å støpe båter i glassfiber. Vi tror dem på det. Tviler du, er det en slags garanti at det italienske klassefiksasjonsselskapet RINA, som så godt som hele yachtindustrien bruker, går god for at konstruksjonen, dimensjoneringen og byggingen holder mål.

ENKELT INTERIØR: Det er god plass i salongen. Interiøret er nøkternt og enkelt. Foto: CL Yachts

Rask nok

CLX 96 er definitivt ikke mainstream. De som velger Princess eller Azimut vil nok aller helst kaste et foraktelig blikk på CLX 96 og muligens omtale yachten som «husbåten til en tulling».

Nå begynner det imidlertid å bli et visst utvalg av båter og yachter som ser ganske aparte ut og har en uortodoks oppdeling under dekk. Vi nevner i fleng Arcadia 105, Extra 96 og Sirena 88.

I kategorien litt annerledes kan du plassere XL-serien til Sanlorenzo, X-serien til Princess, Dynamiq GTM90 og den 37 meter lange B.yond-yachten til Benetti.

CLX 96 er 29,5 meter lang og 7,32 meter bred. Med fulle tanker veier yachten 87 tonn. To Caterpillar-motorer gir yachten en toppfart på 27 knop. Marsjfarten oppgir verftet til 22 knop.

Kunstig himmel

Motorene er plassert helt i hekken under cockpitdørken. Med henblikk på vektfordelingen er ikke plasseringen optimal. Yachten blir tung i hekken, men det gir mye plass i «underetasjen».

Her finner du en rommelig mannskapsseksjon med to lugarer og fire sengeplasser. Lugarene deler et stort bad med separat dusj. Mannskapet har også et lite oppholdsrom med en enkel bysse.

I forkant av mannskapsavdelingen har yachten fire gjestelugarer. To av dem er store og to litt mindre. Den ene av de store lugarene utnytter hele skrogbredden. Lugaren har en gimmick du kanskje vil like. Et kamera plassert på toppen av yachten tar bilde av himmelen og projiserer det på en skjerm over dobbeltsengen.

Den andre store lugaren befinner seg i baugen. Som du ser, er ikke akkurat baugen smekker. Det gjør lugaren diger samtidig som den har store vinduer på sidene og et ekte vindu som du kan beundre himmelen gjennom.

USJENERT: Solplassen på brua og sittegruppen på fordekket får ikke mye innsyn når yachten ligger med hekken mot kaia. F Foto: CL Yachts

Piazza del Sole

Oppdelingen i det store «glasshuset» på hoveddekket er uvanlig. «Glasshuset» har for øvrig skyvedører både ut til det lille akterdekket og til de brede gangsonene på begge sider av overbygget. Spisebordet i salongen befinner seg mellom skyvedørene. Den aktre delen av salongen har en rommelig sittegruppe.

Kokken om bord i yachten har fin utsikt, men bør være en ryddig person. Byssa er åpen mot spiseplassen. Gjestene kan nyte drinken ved en bardisk som vender mot byssa eller de kan kose seg i en stor lounge helt forut i byssa.

På fordekket kan du benke deg for å være usjenert hvis yachten ligger med hekken mot kaia. Verftet kaller den runde sittegruppen for Piazza del Sole.

Snaut 100 millioner

Både fra salongen og akterdekket går det trapp opp til toppdekket som er en kombinasjon av et stort lukket styrehus med god plass til gjester som vil beundre utsikten og soldekk med spiseplass i friluft. Selve området som er avsatt til soling finner du i forkant av styrehuset.

LEIDER OG STRAND: Badeplassen kan utvides og den hydrauliske delen kan også brukes som trapp når du bil på land. Foto: CL Yachts

CL Yachts er i gang med byggingen av 30-meteren, men det går ganske smått. Det første eksemplaret skal etter planen vises for første gang på båtmessen i Fort Lauderdale i år. Den finner etter planen sted i slutten av oktober.

Prisen vil verftet foreløpig ikke ut med. Vi tror den vil være i underkant av 100 millioner kroner.