Selbu Blå Kraftig tatt opp i blåmuggosteliten

- Da snakker vi selvsagt om Selbu Blå Kraftig, ystet på lokal melk

fra området, og en av våre lokale stoltheter, sa ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, under et arrangement på Tine Meieriet Selbu, fredag 29.oktober.

Selbu er kjent for Norges fineste votter, den vakre Selbusjøen, og ikke minst for blåmuggosten Selbu. Nå har den kraftigste varianten, Selbu Blå Kraftig tatt steget opp i blåmuggosteliten, og kvalifisert seg til merkeordningen Spesialitet, heter det i en pressemelding fra Stiftelsen Norsk Mat.

Studert i Roquefort

- Vi dro til Roquefort for å lære om blåmuggost, og skjønte at dette kunne vi gjøre i Selbu også. Ikke minst fordi vi har den beste melka fra gårdene i området, og fordi vi vet hva den norske ganen liker. Vi ville lage en litt kraftigere utgave, og med den historien og kunnskapen vi har fra mange års arbeid med blåmuggkultur og selbumelk, så har vi lagd en ost vi mener er i verdensklasse, sier meierisjef Heidi Kristin Mathisen fra Tine Meieriet Selbu.

Ulike varianter av blåmuggosten Selbu Blå har vunnet medaljer både i NM og VM i ost. Med Selbu Blå Kraftig traff Tine blink hos den matfaglige juryen som bestemmer hvem som komme gjennom nåløyet og kvalifiserer for merkeordningen Spesialitet. I juryens begrunnelse fremheves det at osten har en avrundet, men klassisk blåmuggduft. Den har en fyldig smak som er akkurat passe stram “i midten” slik en god blåmuggost skal være.

Selbu Blå Kraftig med Spesialitet. Foto: Stiftelsen Norsk Mat

Fylket for blåmuggost



- Selbu Blå Kraftig er enda et bevis på hvor god fagkunnskap ysterne i Trøndelag har, vi har jo etterhvert flere fantastisk gode blåmuggoster i fylket, sier administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat, Nina Sundqvist. - Selbu Blå Kraftig forførte oss med en fyldig smak, dette er en ost for osteelskere, som fortjener sin plass blant de beste norske blåmuggostene, sier Sundqvist.

- Vi ser at folk setter pris på den lokale tilhørigheten til produktene våre og det er én av grunnene til at vi satser tungt på flere spesialanlegg i kampen mot en stadig økende import, noe som utgjør en direkte trussel mot et levende landbruk i hele Norge. Og da er det jo ekstra hyggelig at et av produktene som virkelig bidrar til å øke mangfoldet i ostedisken får en utmerkelse som dette. Jeg håper enda flere får opp øynene for fantastiske Selbu Blå, sier konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland.

Utvalgt av fagjury

Merkeordningen “Spesialitet” er en offisiell merkeordning som viser forbrukeren vegen til god lokal mat og drikke. Merkeordningen skal fremme mangfoldet av lokalmat- og drikke i Norge, og ordningen forvaltes av Stiftelsen Norsk Mat.

Hvilke mat- og drikkevarer som kommer gjennom nåløyet bestemmes av en uavhengig fagjury, som gjør en grundig vurdering av kvalitet og smak. Produkter som blir tildelt dette merket skal være produsert i Norge, laget av lokale og norske råvarer, gjerne også basert på lokale oppskrifter. De skal også være blant de aller beste i sin kategori.