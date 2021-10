- Det er hardt å innrømme at min siste rest av husmorstolthet til julaften står for

fall, for denne surkålen overgår min egen. Den er virkelig helt i særklasse! sa administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat, Nina Sundqvist under tildelingen av Spesialitetmerket, ifølge en pressemelding.

Surkål og rødbeter hele året

Surkål og rødbeter er for de fleste forbundet med jula som tilbehør til julematen. Økologisk surkål og rødbeter sous vide fra Hørte Gård har du lyst til å spise året.

Hørte gård representert av Anne Lene Malmer mottok Spesialitet for sin økologiske surkål og økologiske rødbeter sous vide under Gartner 2021. Administrerende direktør Nina Sundqvist i Stiftelsen Norsk Mat sto for tildelingen.

Hørte Gård holder til i Sylling i Lier ved Tyrifjorden. Med en skjermet beliggenhet med lange soldager ligger forholdene til rette for dyrking av økologisk salat og grønnsaker av høy kvalitet.

Surkålen fra Hørte gård er laget av egendyrket, økologisk kål. Det benyttes presset, ufiltrert eple og kepaløk fra regionen i tillegg til hvitvin, eddiker og krydder. Snittede grønnsaker legges i sous-vide-poser sammen en syltelake før de vakuumeres og kokes.

Rødbeter uten å bli rød på hendene

Hørte gård har med rødbeter sous vide gjort rødbeten tilgjengelig for forbruker på en helt ny og innovativ måte. Med perfekt møre rødbeter ferdig i butikk er ikke lenger rødbeter nødvendigvis forbundet med røde hender og klær. Produktet er laget for å tilgjengeliggjøre rødbeter til forbruker på en enkel måte hele året.

Rødbetene er økologisk dyrket på Hørte Gård. Rødbetene skrelles, legges i poser før de vakuumeres og kokes. Om Rødbeter Sous vide sier juryen at rødbetene har en perfekt mørhetsgrad og en typeriktig smaksaroma og sødme, og det ble notert at smaksprøvene var for små!

Utvalgt av fagjury

Merkeordningen “Spesialitet” er en offisiell merkeordning som viser forbrukeren veien til god lokal mat og drikke. Merkeordningen skal fremme mangfoldet av lokalmat- og drikke i Norge, og ordningen forvaltes av Stiftelsen Norsk Mat.

Hvilke mat- og drikkevarer som kommer gjennom nåløyet bestemmes av en uavhengig fagjury som gjør en grundig vurdering av kvalitet og smak. Produkter som blir tildelt Spesialitet skal være produsert i Norge, laget av lokale og norske råvarer, gjerne også basert på lokale oppskrifter. De skal også være blant de aller beste i sin kategori.