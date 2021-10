Pinnekjøtt av Telemarklam fikk heder og ære

Seansen fant sted under et fagseminar for flere av Norge beste lokalmat- og drikkeprodusenter ved Kulinarisk Akademi, i regi av Stiftelsen Norsk Mat.

- Dette er et særs kjøttrikt pinnekjøtt. Det er pent skjært, har en frisk duft og en delikat farge sa kjøkkensjef Kristoffer Westvik Lofnes, da han delte ut plakett og diplom som bevis på at Temarklam nå kan ta i bruk Spesialitet.

- Rett fra fjellet

Pinnekjøttball av Telemarklam, lagd av Kulinarisk Akademi. Foto: Stiftelsen Norsk Mat

- Pinnekjøtet frå Telemarklam er eit reint naturprodukt, sidan det kjem rett frå fjellet og ikkje blir sluttfôra på kraftfôr. Rein mat frå rein natur! Det er dei beste kvalitetslamma som blir bruka. Vi samarbeider med andre flinke bønder, som får betre betala for sine kvalitetslam. I ei pakke med pinnekjøt på 1,5 kg, brukar vi stykningsdelar frå lår, bog, ribber og sadel, slik at du som kunde får mykje meir kjøt i pakkene enn ved tradisjonelt pinnekjøt. Nøyaktig handverk og god speking, gjer at du som kunde kan glede deg til eit fantastisk festmåltid, sier Kim Hopland fra Telemarklam.

- Vi er veldig stolte og glade! Når ein fagjury uttalar seg med så mykje fine ord, er det stas. Det å få Spesialitet gjer oss eit kvalitetsstempel. Vi håper det åpner endå fleire dører, i vårt vesle eventyr! Det er mange flinke sauebønder i Telemark, som kan vere ein del av dette laget, så potensialet er stort for vekst. I tillegg får vi eit flott nettverk med andre som har Spesialitet. Her er det mange flinke produsentar det blir trivleg å bli kjend med, sier Hopland.

Veiviser for lokal mat og drikke



Merkeordningen “Spesialitet” er en offisiell merkeordning som viser forbrukeren veien til god lokal mat og drikke. Merkeordningen skal fremme mangfoldet av lokalmat- og drikke i Norge, og ordningen forvaltes av Stiftelsen Norsk Mat.

Hvilke mat- og drikkevarer som kommer gjennom nåløyet bestemmes av en uavhengig fagjury, som gjør en grundig vurdering av kvalitet og smak. Produkter som blir tildelt dette merket skal være produsert i Norge, laget av lokale og norske råvarer, gjerne også basert på lokale oppskrifter. De skal også være blant de aller beste i sin kategori.